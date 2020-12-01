Золото без коньков. Чем уникальна новая звезда российского фигурного катания

Красивая и образованная фигуристка Гулякова в 18 лет только начинает путь к большим победам. А что, так бывает?

На фоне скандального противостояния Этери Тутберидзе с Евгением Плющенко в тени остался великий Алексей Мишин. В начале сезона о Профессоре вспоминали в основном в связи с преображением Михаила Коляды, хотя в основе и резерве женской сборной России сразу три его ученицы.

Возможно, отсутствие лишней шумихи и помогло фигуристкам Мишина добиться сенсационного триумфа на этапе Гран-при. Причём бронза Анастасии Гуляковой вышла даже более неожиданной, чем блестящая победа Елизаветы Туктамышевой. Возможно, именно такого успеха Насте и не хватало, чтобы ворваться в элиту женского катания.

Удивительно, но свою главную золотую медаль эффектная фигуристка заработала не на катке, а за школьной партой.

Фото: РИА Новости

Туктамышева оставила не у дел учениц Плющенко в Москве. Лиза просто божественна! Потрясающее выступление Туктамышевой заставило зрителей забыть о чудовищном провале Трусовой. Более крутого сюжета и не придумаешь!

От работы в огороде до карьеры в Москве

Гулякова родилась в небольшом городке Ревда Свердловской области. Там же она и начала заниматься фигурным катанием. Родители не строили планов на спортивную карьеру дочери, а каток её привели для укрепления здоровья. Но местный тренер Пётр Кипрушев смог не только влюбить маленькую Настю в фигурное катание, но и заложил прочную базу для будущих успехов. На одном из соревнований перспективную девочку заметил известный фигурист Илья Климкин, призёр чемпионатов России и Европы. По его предложению Гулякова сменила тихую уральскую провинцию, где ей приходилось совмещать тренировки с работой на огороде, на шумную столицу.

Фигуристка Сафонова не пригодилась России. А теперь громит наших девушек за Беларусь На родине в Сафонову не поверили и легко отпустили за границу. Пора кусать локти?

Уже в 14 лет Гулякова показывала мощный контент. В 2016 году элементы ультра-си ещё не были в тренде, поэтому Настины каскады через ойлер и лутц – тулуп считались предвестником больших побед. Другое дело, что чисто катать сложные программы у неё получалось далеко не всегда. Из-за пресловутой нестабильности список её достижений не впечатлял, а самым громким успехом на юниорском уровне стало серебро этапа Гран-при-2017 в Австралии. Тогда в итоговом протоколе Настя уступила только Александре Трусовой.

Российские фигуристки останутся без медалей чемпионата мира. Как же обидно за девочек! Похоже, иностранцы нашли повод остановить доминирование России в фигурном катании.

Победа над Трусовой и тройной аксель

Вообще с Русской ракетой Анастасии приходилось встречаться не раз. После провала Трусовой на московском Гран-при выяснилось, что в последний раз Саша оказывалась вне тройки призёров в феврале 2017 года на первенстве Москвы. По любопытному совпадению, и тогда путь на пьедестал Трусовой преградила именно Гулякова. После неудачи в короткой программе юная фигуристка совершила впечатляющий камбэк и поднялась с 11-го места на второе. Впереди оказалась только Дарья Паненкова из группы Тутберидзе, а вот Трусова из-за грубых ошибок в произвольной в итоге осталась только четвёртой. Кстати, среди тех, кого превзошла Гулякова, была и Алёна Косторная.

Букет ей в руки. Трусовой стоит вернуться к Тутберидзе. Иначе карьеру не спасти? Саша обещала подарить цветы своему великому тренеру. Похоже, самое время.

Повод опасаться Настю у соперниц появился ещё раньше, ведь незадолго до турнира в её «инстаграме» появилось видео с безупречным исполнением тройного акселя. Пожзе выяснилось, что Гулякова просто решила попробовать триксель на одной из тренировок, но вставлять его в программы не собиралась — это был запасной вариант. Изучение ультра-си далось Насте нелегко. После удачной попытки тройного акселя у девушки началась раскоординация, и на две недели она потеряла даже двойные прыжки.

Другой Кубок России

В свой первый взрослый сезон Настя вошла уже под руководством Мишина, причём инициатором перехода стал её бывший наставник. Климкин посчитал, что для дальнейшего прогресса девушке необходима помощь более опытного специалиста. С Профессором результаты Гуляковой пошли в гору. С каждым годом её позиция на чемпионате России возрастала, а ведь и конкуренция всё время увеличивалась! На прошлогоднем турнире Настя дошла до седьмого места, а по взрослым и вовсе вошла в пятёрку.

«Выходец Мишина избивает и унижает ребёнка». Что не так с жёстким видео из раздевалки? Похоже, доминирование учеников Мишина далеко не всем по душе.

Закрепить успех ей удалось уже в финале Кубка России. В прошлом году этот турнир ещё не был настолько статусным, как сейчас, зато давал спортсменкам второго эшелона отличную возможность заявить о себе. Настя своим шансом воспользовалась по максимуму. Уверенная победа вкупе с хорошими результатами на других турнирах позволили ей оказаться в резервном составе сборной России на этот сезон.

«И что теперь? Как жить?» Почему Мишин сорвал переход талантливой фигуристки к Тутберидзе Лозко постоянно побеждала Загитову и прыгала четверные. Но её карьеру сломал тайный просмотр у Этери.

Чего ждать от Гуляковой в Москве?

Бронза московского этапа Гран-при стала для Гуляковой самым серьёзным достижением в карьере на данный момент, причём добилась она его уже в зрелом по современным меркам 18-летнем возрасте. Но обстоятельства её биографии говорят о том, что сенсационная медаль в «Мегаспорте» может стать лишь началом яркой и успешной карьеры.

Эффектная и артистичная девушка, отчасти напоминающая Туктамышеву умением заряжать зал собственной энергетикой, несколько месяцев назад окончила школу с золотой медалью и теперь может полностью сосредоточиться на фигурном катании. Вообще это очень редкая ситуация для современного фигурного катания, когда спортсменка по-настоящему заявляет о себе только в 18 лет. Куда чаще в этом возрасте девушки уже заканчивают со спортом и активно пробуют себя в жизни без фигурного катания.

Неожиданный успех на Гран-при наверняка придаст подопечной Мишина огромный заряд уверенности в себе. Он уже позволяет без всяких оговорок называть Гулякову новой звездой российского фигурного катания. Вполне возможно, что спустя две недели Гулякова не менее здорово проявит себя и на этапе Кубка России в столице.

Ведь, в отличие от многих других российских фигуристок, для Насти в 18 лет всё только начинается.