«Русские в ярости». Иностранцы злорадствуют над нашими фигуристками после отмены Гран-при

Фигурное катание продолжает страдать из-за коронавируса. Уже третий сезон кряду оно не обходится без потерь престижных турниров. Постоянные отмены соревнований больно бьют не только по фигуристам, но и по самому виду спорта. Но даже в таких ситуациях некоторым удаётся находить позитив. Зарубежные болельщики злорадствуют над российскими фигуристками, которые должны были составить большую часть женского турнира финала Гран-при. Если турнир так и не удастся перенести на конец сезона, то никто так и не увидит зрелищную битву пяти россиянок против японки.

При этом удивительно, но некоторые иностранцы, напротив, требуют провести турнир в России. Они убеждены, что больше никто не способен организовать престижные соревнования в сжатые сроки.

Мнения зарубежных болельщиков разделились.

«Это будет смертью фигурного катания»

За рубежом, как и в России, большинство болельщиков болезненно восприняли отмену финала Гран-при. Зрители лишились яркой битвы лучших спортсменов мира за два с половиной месяца до Олимпиады. И всё бы ничего, но фигурное катание уже третий сезон подряд не обходится без потерь престижных турниров. Отмена финала Гран-при больно ударит не только по спортсменам, но и по всему фигурному катанию. И во всём этом за рубежом винят Международный союз конькобежцев. Болельщики недоумевают, почему никто даже не попытался спасти турнир.

— Так грустно для фигуристов. Я удивлена, что они не рассмотрели вариант с отсрочкой на неделю, чтобы провести небольшое событие в пузыре с жёстким карантином до этого.

— Это будет смертью фигурного катания. Очень грустно.

— ISU — худшая спортивная организация за всю историю.

— Это нелепое решение. Они только что летом провели целую Олимпиаду во время пика заболеваемости без каких-либо проблем. А теперь они не могут провести небольшой турнир по фигурному катанию из-за нового варианта коронавируса. Когда это закончится?

Расстроился отмене турнира и американский журналист Филипп Херш. Тем не менее он считает, что это было ответственное решение.

«Финал Гран-при был моим любимым турниром в сезоне. Благодаря тому, что там ограниченное количество участников и он ориентирован на элиту, мы получали потрясающую конкуренцию в сжатые сроки, в отличие от бесконечных разминок различного качества на чемпионатах мира и даже Олимпийских играх.

Печальная симметрия: об отмене финала Гран-при и чемпионата мира — 2020 было объявлено ровно за неделю до начала соревнований. В обоих случаях, учитывая неопределённость относительно коронавируса, это было ответственное решение», — написал журналист Филипп Херш в твиттере.

«Времена пандемии требуют пандемических инноваций»

Другой американский журналист, Джеки Вонг, уверен, что турнир можно было спасти, придумав для него новый инновационный формат.

«В финале Гран-при достаточно мало стран и участников, они могли провести его в виртуальном формате. Неидеально, но это определённо лучше, чем его отсутствие. Времена пандемии требуют пандемических инноваций», — написал Вонг в своём «твиттере».

Поддержала журналиста и олимпийская чемпионка Меган Дюамель.

«Согласна. Можно было бы организовать виртуальное мероприятие, а местный представитель обеспечил бы соблюдение надлежащего протокола.

Все прислали бы свои лучшие короткие и произвольные программы, которые когда-либо делали на тренировках, а судьи бы сравнивали их. Было бы так весело смотреть. Лучшие из лучших!», — написала Дюамель в «твиттере».

«Русские в ярости»

Отмена финала Гран-при больно ударит по всем его участникам. Они потеряли не только возможность попрактиковаться перед Олимпиадой, но и внушительные призовые. Тем не менее нашлись и те, кто рад отмене турнира. За рубежом злорадствуют… над российскими фигуристками.

— Русские в ярости. Они уже кричат, что могут провести финал на следующей неделе. Я думаю, что отмена финала — очень плохая новость для них и американских мужчин.

— Нам так и не удалось увидеть пять российских фигуристок в финале. Хе-хе-хе.

— Отлично, результаты всё равно были предрешены. США приложили бы все усилия, чтобы получить золото. Россия сделала бы всё, чтобы завоевать первое и второе место у женщин. Остальные результаты можно распределить с помощью игры «Камень-ножницы-бумага».



— Для Японии хорошо, что финал Гран-при отменён. Они смогут сохранить здоровье своим фигуристам. И это не позволит оценкам Камилы Валиевой раздуться ещё больше.

«В Челябинске уже был бы солд-аут»

Некоторые же иностранцы, напротив, требуют перенести финал Гран-при в Россию. За рубежом убеждены, что только наша страна способна в кратчайшие сроки организовать престижный турнир и провести его на высшем уровне.

— ISU — это просто очень некомпетентная организация. Они могли бы ещё неделю назад перенести его в Россию и в Челябинске уже был бы солд-аут.

— Россия могла бы его нормально принять. Все понимают, что финал не откладывают, а отменяют.

— Такая ужасная ситуация. Это должно быть очень жёстко для фигуристов и нисколько не помогает движению к Олимпиаде. Могли бы просто провести его в России, большинство участников всё равно оттуда.

— Просто переместите его в Россию. Если бы кто и мог организовать финал так быстро, то только они.

«Никого, кроме России, финал не будет заботить»

Хоть в ISU формально не отменили финал Гран-при, а перенесли на конец сезона, никто не верит в то, что турнир действительно состоится. За рубежом убеждены, что после Олимпиады и чемпионата мира он уже никому будет не нужен.

«Поскольку многие фигуристы, вероятно, уйдут на пенсию после Олимпиады, в финале Гран-при будет много спортсменов на замену. Когда у вас есть Олимпиада и чемпионат мира, кажется странным после них получить финал Гран-при», — написала американская журналистка Эллен Дюнкель.

Солидарны с ней и болельщики:

— Кто может всерьёз поверить, что финал Гран-при будет организован после Олимпиады и чемпионата мира (если их тоже не отменят)? Финал Гран-при окончен, никто из фигуристов, прошедших в него, не получит даже одного доллара призовых. ISU должны доверять организацию соревнований надежным странам, таким как Швеция.

— Финал Гран-при после Олимпиады и чемпионата мира? Кто там вообще появится?

— Это ничего не будет значить. Никого, кроме России, финал не будет заботить.