«Не выдержала боли». Как любимая фигуристка СССР боролась с неизлечимой болезнью

Женское фигурное катание в России переживает небывалый расцвет, но потрясающие фигуристки были у нас и до прорыва имени Тутберидзе. Елена Водорезова — это Александра Трусова XX века. Ученица легендарного Станислава Жука стала любимицей всей страны и установила уникальные достижения. А в 15 лет столкнулась с неизлечимой болезнью.
Любимая фигуристка Советского Союза настолько устала от бремени лидерства, что в 21 год повесила коньки на гвоздь. Впрочем, любовь к фигурному катанию взяла верх, и через много лет Елена Германовна всё-таки принесла России первое олимпийское золото в истории.
Так какой же фигуристкой была та, кто привёл Аделину Сотникову к победе в Сочи?
Первая одиночница у Жука
Елена родилась в спортивной московской семье и уже в четыре года оказалась на катке. Предрасположенность девочки к фигурному катанию была настолько заметна, что вскоре её пригласили в ведущую школу страны – ЦСКА. После первых побед на юную Лену обратил внимание Станислав Жук. Легендарный тренер спортивных пар был настолько впечатлён талантом Водорезовой, что впервые решил поработать с одиночницей. Высокая оценка маститого специалиста Лене льстила, но менять тренера она не хотела. Девочка боялась, что мэтр вынудит её перейти в парное катание. К тому же, о жёстких методах работы Жука ходили легенды.
После долгих сомнений Водорезова всё-таки согласилась перейти к Станиславу Алексеевичу, и её решимость была вознаграждена. В 12 лет она выиграла дебютный чемпионат СССР и автоматически стала главной надеждой огромной страны в соревнованиях одиночниц. На совсем юную москвичку легла ответственность по исправлению плачевной ситуации в женском фигурном катании в Советском Союзе.
Уникальные достижения без медалей
На первом в карьере чемпионате Европы Лена оказалась далека от призёров, но произвела настоящий фурор. В короткой программе она первой в истории исполнила каскад двойной флип — тройной тулуп, причём до неё каскады со вторым тройным прыжком не делали даже мужчины. А в произвольной стала единственной в мире исполнительницей трёх тройных в одной программе.
По нынешним правилам Елена точно была бы на пьедестале и даже могла побороться за золото, однако тогда в программу соревнований входили так называемые обязательные фигуры, с которыми у советской фигуристки возникали проблемы. Однако, несмотря на итоговый результат, о Водорезовой во всём мире заговорили как о феномене и стали ласково называть «девочкой с хвостиками». На Олимпиаде-1976 ситуация повторилась: Лена снова поразила технической сложностью, но не попала в топ-10 из-за обязательных фигур. Тем не менее, в США её выступление транслировалось наравне с лидерами.
Неизлечимая болезнь и триумфальное возвращение
После яркого старта Елена постепенно прибавляла и приближалась по уровню к лучшим фигуристкам мира. С третьей попытке ей удалось завоевать бронзу чемпионата Европы, однако затем Водорезовой пришлось столкнуться с трудным жизненным испытанием. В 15 лет девушку начали мучать боли в суставах, но привыкшая терпеть фигуристка сперва не обращала на это внимания.
«Сначала заболел палец. Я смеялась — думала, что просто ушибла его при падении на лёд. А некоторое время спустя, когда мы были на сборе в Запорожье, заболели все мелкие косточки кисти. Мне попытались их размассировать, я не выдержала боли и закричала. Когда массажист услышал, что боль давняя и постоянная, он даже массаж не закончил — сгрёб меня в охапку и повез в местную больницу. Там сделали анализ крови и определили ревматоидный полиартрит», — рассказывала Водорезова «Спорт-экспресс».
При таком диагнозе серьёзные нагрузки могли привести к инвалидности, но Водорезова наотрез отказалась уходить из спорта. Девушке пришлось полностью перестроить тренировочный процесс, снизить прыжковую нагрузку и уделить внимание фигурам. В течение трёх сезонов она практически не выступала, но в 18 лет полноценно вернулась на лёд. Хотя Водорезова больше и не была фигуристкой с феноменальными прыжками, её возвращение получилось поистине триумфальным. Она стала первой советской фигуристкой, которой удалось стать призёром чемпионатов мира и Европы.
Судейский скандал на Олимпиаде
Спортивную карьеру Елена завершила в 21 год, но вовсе не из-за болезни. Девушка психологически устала от постоянного давления, которое накладывал на себя статус лидера сборной. А главной фигуристкой страны Водорезова была почти 10 лет.
Последним соревнованием Елены стала Олимпиада-1984 в Сараево. Водорезова ехала за медалью и отлично показала себя в фигурах, получив от большинства судей первые и вторые места. И лишь один арбитр поставил Елену на необъяснимое 12 место, что значительно снизило шансы на общий успех. После Олимпиады бельгийского судью отстранили от работы, но досадное восьмое место в итоге предопределил даже не судейский произвол, а обидные ошибки самой фигуристки.
Тренерская карьера и олимпийское золото
Сразу после Олимпиады Елена вышла замуж за конькобежца Сергея Буянова, но полностью оставить спорт ради семейной жизни не смогла. Вернувшись в родной ЦСКА уже в качестве тренера, Елена Германовна подготовила массу талантливых фигуристов. В разное время у неё тренировались Денис Тен, Максим Ковтун, Сергей Воронов, Мария Сотскова, Елена Радионова и Артур Даниелян. Но главный тренерский успех Водорезовой случился, конечно же, на Олимпиаде в Сочи.
Аделина Сотникова, прямо как и её наставница, уже в 12 лет стала сильнейшей в стране. «Я, наверное, сейчас реализую в Аделине то, что не получалось у меня самой», — признавалась Водорезова. В отношениях с Аделиной у них была полная гармония, которая и поспособствовала феноменальной победе фигуристки на Олимпиаде.
«Я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Аделина Сотникова», — говорила Водорезова. С любимой ученицей Елена Германовна смогла воплотить свои сокровенные мечты и заполучить долгожданное олимпийское золото.
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