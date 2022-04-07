Щербакова — настоящая чемпионка, Трусова — королева ошибок? Кто самая надёжная фигуристка

На протяжении всего олимпийского сезона российские фигуристки старались показать лучшие версии себя. Насыщенная борьба за Олимпиаду, драматичная битва в Пекине — всё это требовало невероятных сил и мужества. Потрясающую самоотдачу наши одиночницы проявляли на каждом турнире. Кто-то с помощью сложнейших прыжков, кто-то — благодаря чистейшему катанию. О втором пункте мы сегодня и поговорим.

В эпоху элементов ультра-си стабильное исполнение элементов и безупречное катание будто бы отошли на второй план, уступив место чрезвычайной сложности программ. Но как бы не так. Этот сезон показал, что прагматичный подход и чистота исполнения по-прежнему играют весомую роль в фигурном катании. Удивительно ли, что олимпийской чемпионкой стала самая стабильная одиночница в этом сезоне?

Мы провели небольшое исследование и посчитали, насколько стабильно исполняют прыжки российские топ-фигуристки. И составили рейтинг надёжности наших одиночниц.

Для этого мы подсчитали все прыжковые элементы, которые спортсменкам довелось сделать на своих турнирах, и посмотрели, сколько из них им удалось приземлить на плюсовые GOE (бонусные баллы за качество исполнения) и сколько на минусовые GOE, отдельно выделив падения и «бабочки» (ошибка, при которой вместо многооборотного прыжка выходит одинарный). Ну а чтобы минимизировать влияние разницы в количестве турниров, цифры перевели в проценты.

Результаты получились очень интересные!

Анна Щербакова — настоящая чемпионка

Для Анны Щербаковой сезон начинался тяжело, но завершился на максимально высокой ноте — победой в личном турнире на Олимпиаде. Всего же Аня выступила на семи турнирах и исполнила 70 прыжковых элементов. Четыре падения при таком количестве — это немного. А других ошибок и того меньше — каких-то три штуки. Но поволноваться за себя Аня всё равно заставила до Пекина изрядно. В отличие от сумасшедшего набора четверных Трусовой, Аня могла похвастаться разве что квад-флипом. Дважды она с него падала: в Будапеште и на чемпионате России. Единственная попытка четверного лутца на Гран-при Франции закончилась падением ещё до отрыва ото льда, и больше Аня с этим прыжком не рисковала. А на чемпионате Европы едва не улетела во вторую разминку после падения с каскада лутц–риттбергер.

Однако все эти неприятности после блестящих прокатов на Олимпиаде уже не имеют значения. К тому же на Кубке Первого канала Аня вновь показала, что с её формой всё в порядке и победила она в Пекине как раз благодаря грамотному составлению контента и стабильности, с которой она заняла в нашем рейтинге первое место.

Валиева — королева стабильности и ультра-си

Камила Валиева соревновалась в этом сезоне больше всех, ведь на Олимпиаде она участвовала как в личном турнире, так и в командном. На восьми стартах она показала 80 прыжковых элементов. При этом по количеству ультра-си в программе Камила практически не уступает Трусовой. На этом фоне её шесть падений, три из которых произошли на олимпийском льду, абсолютно естественное следствие крайне сложного контента. А из шести других её ошибок на прыжках четыре произошли как раз в личном турнире в Пекине. Не нужно объяснять, что послужило главной причиной тех неудачных выступлений Камилы.

Валиева обладает невероятной стабильностью, показывая пять элементов ультра-си на две программы. Настоящее мастерство в столь юном возрасте. Второе место в нашем рейтинге — за ней.

На Туктамышеву можно положиться

Елизавета Туктамышева выступала везде, где могла. Отчаянно стремилась попасть на Олимпийские игры, и ей почти это удалось. Из шести соревнований она упала только на одном: одно падение на шестьдесят прыжковых элементов! И когда это случилось? В самый ответственный момент: в короткой программе на чемпионате России. На её коронном тройном акселе. Почему-то не везёт Лизе именно на чемпионатах страны. Мистика, не иначе.

Основные ошибки и злополучные бабочки у Лизы произошли на первом старте — этапе Кубка России в Сызрани. После чего она пообещала, что больше не допустит таких прокатов. И сдержала слово. Весь сезон на неё можно было положиться, а на Кубке Первого канала она вновь восхитила своей шикарной формой и трикселями. Если бы не то обидное падение в Санкт-Петербурге, возможно, она бы всё же поехала в Пекин. По стабильности приземления прыжков в этом сезоне она заслуженно занимает третье место. Но стабильность в любом случае — не единственное условие попадания на главные старты.

«Майя может»

Майя Хромых выжала из этого сезона всё, что могла. На Олимпиаду не попала, но откаталась на двух этапах Гран-при, хотя изначально была заявлена на один, да и на Кубке Первого канала вновь поборолась в команде «Время первых». Всего шесть турниров и 60 прыжковых элементов. Ошибок и падений меньше, чем у Трусовой, но и контент заметно проще — без трикселей и старших квадов, а падения случались максимально обидные: на тройном риттбергере и каскаде в короткой программе. Произвольная на Кубке Первого канала и вовсе страшная страница, к которой не хочется возвращаться. Но всё это опыт. В прошлом сезоне Майя вообще приземлила свои квады лишь в финале Кубка России. В этом же никто уже не сомневался, что «Майя может». Прогресс очевиден.

Косторная почти вернулась

У Алёны Косторной в этом сезоне было меньше всего стартов: только три. Это 30 прыжковых элементов с учётом двух программ на каждом соревновании. Выступала Алёна, конечно, не так феерично, как было в её первый сезон во взрослых, но прошлой осенью мы всё-таки увидели проблески прежней непобедимой фигуристки, которая всех поражала своим тройным акселем. Собственно, с ним и связано большинство ошибок спортсменки в этом сезоне. Алёна смело заходила на элемент ультра-си от турнира к турниру, но чисто исполнить его не удавалось. Тем не менее упала она с него всего один раз: в произвольной программе на Гран-при Франции. А дупелем заменяла триксель лишь в коротких программах на Finlandia Trophy и Гран-при Франции. С других прыжков Косторная не падала и бабочек не допускала. Ошибки были, но она подтвердила своё умение выезжать даже в самых сложных ситуациях.

К сожалению, травма кисти помешала ей выступить на чемпионате России, и она досрочно выбыла из олимпийской гонки.

Трусова — королева нестабильности?

Не так много, как могла бы, в этом сезоне выходила на лёд и Александра Трусова: пять стартов плюс короткая программа на первом этапе Кубка России — это 53 прыжковых элемента. В отличие от Косторной, Саша успела восстановиться после травмы стопы к чемпионату России и благополучно отобралась на Олимпиаду. Приземлила пять квадов в Пекине, но получила за это серебро, а не золото. Зато навеки вписала своё имя в историю и приумножила и без того огромное число болельщиков по всему миру.

Однако путь к этому уникальному достижению у Саши буквально проходил под девизом «падала, но поднималась». Нет смысла таить, что Русская ракета в этом сезоне оказалась самой нестабильной в отношении приземления прыжков. И падений, и других ошибок у неё больше, чем у других наших топ-фигуристок. Но важно отметить, что падала Саша исключительно на тройном акселе и четверных. В остальных случаях гравитация полностью была в её подчинении. А если учесть, что количество ультра-си в её программах зашкаливает, то говорить о её нестабильности как-то неловко.

Из девяти падений пять произошло на тройном акселе в коротких программах. Не прыгала Саша триксель только на Гран-при в США, где уже каталась с травмой. Тогда же ей упростили и произвольную программу: от пяти квадов оставили один четверной лутц первым элементом. С таким «простым» контентом Саша допустила единственную помарку — неясное ребро на флипе. Так что без обилия четверных она бы ещё всех обогнала по стабильности, но это не в её стиле. Никаких вызовов и слишком скучно.

В итоге Русская ракета занимает последнее место в нашем рейтинге стабильности, но виртуально получает орден мужества за верность себе и продвижение фигурного катания.

Победа же достаётся Анне Щербаковой с не самым сильным прыжковым набором, но с самым грамотным подходом к соревнованиям.