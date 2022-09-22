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Контрольные прокаты российских фигуристов 24-25 сентября: расписание, список участников, трансляции, где смотреть

Кого не будет и во сколько включать телевизор? Всё о контрольных прокатах фигуристов
Валерия Кукалева
Контрольные прокаты российских фигуристов
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Помимо Щербаковой и Косторной, обнаружились другие звёздные «прогульщики».

24-25 сентября в московском «Мегаспорте» состоятся контрольные прокаты сборной России: одиночницы, одиночники, спортивные пары и танцевальные дуэты представят новые программы на соревновательный сезон-2022/2023.

В первый день будут продемонстрированы короткие программы (у танцоров – ритмический танец), во второй – произвольные программы (и произвольный танец у танцоров).

За два дня до начала мероприятия Федерация фигурного катания России (ФФККР) огласила точное расписание и точный список участников.

Контрольные прокаты — уже в субботу! Есть точное расписание и список участников. Онлайн Контрольные прокаты — уже в субботу! Есть точное расписание и список участников. Онлайн
Кто из сборной России пропустит контрольные прокаты? Щербакова и Косторная — точно мимо Кто из сборной России пропустит контрольные прокаты? Щербакова и Косторная — точно мимо

Кто выступит на контрольных прокатах?

Помимо заранее анонсированных «прогульщиков», не обнаружилось Александры Степановой с Иваном Букиным и Александры Бойковой с Дмитрием Козловским.

Женщины

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Мужчины

  • Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)
  • Пётр Гуменник (Санкт-Петербург)
  • Артур Даниелян (Москва)
  • Алексей Ерохов (Москва)
  • Макар Игнатов (Санкт-Петербург)
  • Артём Ковалев (Москва)
  • Михаил Коляда (Санкт-Петербург)
  • Марк Кондратюк (Москва)
  • Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)
  • Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург)
  • Александр Самарин (Москва)
  • Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: РИА Новости

Пары

  • Карина Акопова — Никита Рахманин (Краснодарский край)
  • Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (Пермский край)
  • Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (Санкт-Петербург)
  • Анастасия МишинаАлександр Галлямов (Санкт-Петербург)
  • Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Москва)
  • Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Москва)
  • Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Республика Татарстан/Москва)
  • Наталья Хабибулина — Илья Княжук (Москва).

Танцы на льду

  • Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол (Москва)
  • Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Санкт-Петербург)
  • Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный (Москва)
  • Елизавета Пасечник — Максим Некрасов (Московская область)
  • Софья Тютюнина — Андрей Багин (Москва)
  • Ирина Хавронина — Дарио Чиризано (Московская область)
  • Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Московская область/Самарская область)
  • Елизавета Шанаева — Павел Дрозд (Москва).
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Расписание контрольных прокатов

24 сентября, суббота

  • Танцы на льду, ритмический танец — 15:00
  • Женщины, короткая программа — 16:15
  • Парное катание, короткая программа — 17:45
  • Мужчины, короткая программа — 18:55.

25 сентября, воскресенье

  • Танцы на льду, произвольный танец — 14:30
  • Женщины, произвольная программа — 16:00
  • Парное катание, произвольная программа — 17:40
  • Мужчины, произвольная программа — 19:10.
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Где покажут контрольные прокаты?

В полном объёме и в прямом эфире абсолютно все программы покажет сайт Первого канала — 1tv.ru.

Выступления девушек покажут по телевизору, но с опозданием: короткую программу Первый канал планирует выпустить в телеэфир в 18:20 мск, произвольную — в 16:20.

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