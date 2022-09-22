Помимо Щербаковой и Косторной, обнаружились другие звёздные «прогульщики».

Кого не будет и во сколько включать телевизор? Всё о контрольных прокатах фигуристов

24-25 сентября в московском «Мегаспорте» состоятся контрольные прокаты сборной России: одиночницы, одиночники, спортивные пары и танцевальные дуэты представят новые программы на соревновательный сезон-2022/2023.

В первый день будут продемонстрированы короткие программы (у танцоров – ритмический танец), во второй – произвольные программы (и произвольный танец у танцоров).

За два дня до начала мероприятия Федерация фигурного катания России (ФФККР) огласила точное расписание и точный список участников.

Кто выступит на контрольных прокатах?

Помимо заранее анонсированных «прогульщиков», не обнаружилось Александры Степановой с Иваном Букиным и Александры Бойковой с Дмитрием Козловским.

Женщины

Софья Акатьева (Москва)

Камила Валиева (Москва)

Софья Муравьёва (Москва)

Аделия Петросян (Москва)

Софья Самоделкина (Москва)

Александра Трусова (Москва)

Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург).

Мужчины

Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)

Пётр Гуменник (Санкт-Петербург)

Артур Даниелян (Москва)

Алексей Ерохов (Москва)

Макар Игнатов (Санкт-Петербург)

Артём Ковалев (Москва)

Михаил Коляда (Санкт-Петербург)

Марк Кондратюк (Москва)

Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)

Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург)

Александр Самарин (Москва)

Евгений Семененко (Санкт-Петербург).

Михаил Коляда Фото: РИА Новости

Пары

Карина Акопова — Никита Рахманин (Краснодарский край)

Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (Пермский край)

Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (Санкт-Петербург)

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Санкт-Петербург)

Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Москва)

Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Москва)

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Республика Татарстан/Москва)

Наталья Хабибулина — Илья Княжук (Москва).

Танцы на льду

Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол (Москва)

Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Санкт-Петербург)

Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный (Москва)

Елизавета Пасечник — Максим Некрасов (Московская область)

Софья Тютюнина — Андрей Багин (Москва)

Ирина Хавронина — Дарио Чиризано (Московская область)

Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Московская область/Самарская область)

Елизавета Шанаева — Павел Дрозд (Москва).

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Расписание контрольных прокатов

24 сентября, суббота

Танцы на льду, ритмический танец — 15:00

Женщины, короткая программа — 16:15

Парное катание, короткая программа — 17:45

Мужчины, короткая программа — 18:55.

25 сентября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец — 14:30

Женщины, произвольная программа — 16:00

Парное катание, произвольная программа — 17:40

Мужчины, произвольная программа — 19:10.

Где покажут контрольные прокаты?

В полном объёме и в прямом эфире абсолютно все программы покажет сайт Первого канала — 1tv.ru.

Выступления девушек покажут по телевизору, но с опозданием: короткую программу Первый канал планирует выпустить в телеэфир в 18:20 мск, произвольную — в 16:20.