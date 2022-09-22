Кого не будет и во сколько включать телевизор? Всё о контрольных прокатах фигуристов

24-25 сентября в московском «Мегаспорте» состоятся контрольные прокаты сборной России: одиночницы, одиночники, спортивные пары и танцевальные дуэты представят новые программы на соревновательный сезон-2022/2023.
В первый день будут продемонстрированы короткие программы (у танцоров – ритмический танец), во второй – произвольные программы (и произвольный танец у танцоров).
За два дня до начала мероприятия Федерация фигурного катания России (ФФККР) огласила точное расписание и точный список участников.
Кто выступит на контрольных прокатах?
Помимо заранее анонсированных «прогульщиков», не обнаружилось Александры Степановой с Иваном Букиным и Александры Бойковой с Дмитрием Козловским.
Женщины
- Софья Акатьева (Москва)
- Камила Валиева (Москва)
- Софья Муравьёва (Москва)
- Аделия Петросян (Москва)
- Софья Самоделкина (Москва)
- Александра Трусова (Москва)
- Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург).
Мужчины
- Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)
- Пётр Гуменник (Санкт-Петербург)
- Артур Даниелян (Москва)
- Алексей Ерохов (Москва)
- Макар Игнатов (Санкт-Петербург)
- Артём Ковалев (Москва)
- Михаил Коляда (Санкт-Петербург)
- Марк Кондратюк (Москва)
- Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)
- Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург)
- Александр Самарин (Москва)
- Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
Михаил Коляда
Фото: РИА Новости
Пары
- Карина Акопова — Никита Рахманин (Краснодарский край)
- Юлия Артемьева — Алексей Брюханов (Пермский край)
- Ясмина Кадырова — Валерий Колесов (Санкт-Петербург)
- Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Санкт-Петербург)
- Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Москва)
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Москва)
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Республика Татарстан/Москва)
- Наталья Хабибулина — Илья Княжук (Москва).
Танцы на льду
- Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол (Москва)
- Екатерина Миронова — Евгений Устенко (Санкт-Петербург)
- Аннабель Морозов — Дэвид Нарижный (Москва)
- Елизавета Пасечник — Максим Некрасов (Московская область)
- Софья Тютюнина — Андрей Багин (Москва)
- Ирина Хавронина — Дарио Чиризано (Московская область)
- Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Московская область/Самарская область)
- Елизавета Шанаева — Павел Дрозд (Москва).
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Расписание контрольных прокатов
24 сентября, суббота
- Танцы на льду, ритмический танец — 15:00
- Женщины, короткая программа — 16:15
- Парное катание, короткая программа — 17:45
- Мужчины, короткая программа — 18:55.
25 сентября, воскресенье
- Танцы на льду, произвольный танец — 14:30
- Женщины, произвольная программа — 16:00
- Парное катание, произвольная программа — 17:40
- Мужчины, произвольная программа — 19:10.
Где покажут контрольные прокаты?
В полном объёме и в прямом эфире абсолютно все программы покажет сайт Первого канала — 1tv.ru.
Выступления девушек покажут по телевизору, но с опозданием: короткую программу Первый канал планирует выпустить в телеэфир в 18:20 мск, произвольную — в 16:20.
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