«Квады – уникальное искусство Саши». Интервью с представителем фан-клуба Трусовой из Китая

«Чемпионат» завершает серию интервью с китайскими фан-клубами наших фигуристок.
В Китае за Александру болеют настолько сильно, что благодаря китайским фанатам у фигуристки появились две собаки – Элла (Круэлла) и Селма. Они приехали к ней прямо из Поднебесной. Обеспечить доставку маленьких питомцев за тридевять земель? Для этих ребят реально нет ничего невозможного.
С помощью фан-клуба Team Trusova мы связались с Розой, представительницей объединения китайских фанатов Александры, и поговорили о том, когда к ней появился интерес в Китае, кто назвал Селму Селмой и почему Императрица в фигурном катании – не только Елизавета Туктамышева.
«Саша не идёт по классической дорожке, по чьим-то стопам»
– Когда вы начали следить за Сашей и создали фан-объединение в Китае? Много ли у неё поклонников в вашей стране?
– Мы начали следить за Сашей с сезона-2017/2018, кто-то из нас заметил её ещё раньше. Этот фан-клуб появился в прошлом году. Но ещё до создания этой страницы Сашу многие знали и любили в Китае, с юниорских сезонов. Эти фанаты до сих пор рядом с ней.
Прямо сейчас на Сашу в Weibo подписаны 1,38 млн человек. А на Bilibili (китайском YouTube) у неё 643 тысячи фанатов.
– Выросло ли число болельщиков Саши из-за Олимпиады в Пекине и как сильно?
– Наша фан-группа заметно выросла с Олимпиады. Что касается аккаунтов Саши в китайских соцсетях, они были созданы незадолго до Игр и с этого момента так сильно выросли в аудитории.
– Почему именно Саша – ваша любимая фигуристка? Что вас в ней привлекло?
– Саша – необыкновенная, мне нравятся её квады, она прыгает их как никто другой и достигает невозможного. Корень моего интереса, как мне кажется, в уникальности Саши. Она не следует по классической дорожке, не идёт по чьим-то стопам, убирая квады, чтобы «кататься чисто и артистично». Это её уникальное искусство – смелое, чистосердечное, в какой-то мере опасное. Нет больше таких, как она. Не говорю о том, что женственность в фигурном катании – это плохо, нет, это тоже красиво, но Саша – чуть больше, чем это понятие. Она открывает дверь в совершенно новый мир.
– Какой самый запоминающийся подарок вы дарили Саше? Возможно, что-то ей понравилось больше всего?
– Селма! Мы никогда не спрашивали её о реакции, чтобы не тревожить, но, как нам кажется, ей очень понравился этот презент. Безусловно, не все подарки отправляет официальный фан-клуб, кто-то из фанатов передаёт самостоятельно.
– А имя «Селма» дали собачке болельщики?
– Нет, имя выбирала Саша.
Александра Трусова с собакой Селмой
Фото: t.me/teamtrusova_official
Императрица и булочка с фасолью: как Сашу зовут в Китае
– Вы когда-нибудь были в России на соревнованиях по фигурному катанию?
– К сожалению, нет. Очень давно мечтаю побывать в России, чтобы посмотреть турниры по фигурному катанию, но никогда не выпадало шанса.
– Возможно, кто-то из вашего фан-клуба бывал на выступлениях Саши в России или за рубежом?
– Мои друзья ездили на этап Гран-при в США в прошлом сезоне, и впечатления остались смешанными. Мы беспокоились из-за травмы Саши, на тренировках всё шло не очень хорошо, но, в конце концов, она вышла на лёд и откатала свои программы чисто. Ощущения просто нереальные! Также им удалось увидеть, как Сашу тепло встречали фанаты рядом с катком, их было очень много.
– Представим, что Саша приехала в Китай с ледовым шоу – раньше ходили разговоры о том, что российские фигуристки могут посетить страну с гала-выступлениями. Вы бы посетили его?
– Конечно, я бы посетила шоу и рада была бы увидеть любую программу! Это же Саша. Из её предыдущих постановок мне нравятся несколько. «Апассионата» (короткая программа сезона-2020/2021) – у неё свой особый стиль, в показательном «Unstoppable» (сезон-2019/2020) она по сути рассказывает о своей карьере. С юниорской программы «Лето» началась, по сути, вся её карьера, а «Круэлла» позволила войти в историю.
– С какими сложностями приходится сталкиваться, когда вы поддерживаете Сашу из Китая?
– Иногда мы связываемся с официальной группой в России, и нам помогают. Иногда выручают друзья. Спасибо им большое! Сложности в основном связаны с международной доставкой – из-за пандемии коронавируса она работает очень нестабильно.
Александра Трусова с болельщиками
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
– В российских медиа отмечали, что Сашу в Китае знают по никнейму. Это правда? Как вы называете её?
– Вы имели в виду «莎莎» (рус. «сальса»)? Это произносится почти как «Саша». Также у неё есть никнейм «莎皇» – «Саша – императрица», поскольку слово, обозначающее русских императоров, в китайском языке произносится почти как её имя. Также мы называли её Душабао, когда она была маленькой. Душабао – это китайская сладость, булочка с начинкой из сладкой фасоли.
– Чего вы ждёте от Саши в следующем сезоне? Возможно, изменения контента или интересного выбора музыки?
– Всего! Я думаю, всегда интересно смотреть на то, как фигуристы соревнуются в сезоне после Олимпиады. Я думаю, что Саша меня удивит, так что просто этого жду.
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