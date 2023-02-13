Евро без России оказался намного слабее чемпионата четырёх континентов. Как так вышло?

Чемпионат четырёх континентов неожиданно прошёл куда интереснее, нежели чемпионат Европы. В отсутствие российских девушек на европейском первенстве просто некому было рисковать с ультра-си и пробивать отметку в 200 баллов. В парном катании и вовсе творилась тоска, наблюдать за которой было не просто больно, но и печально.

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию

На фоне всего этого попытки тройных акселей у фигуристок на чемпионате четырёх континентов стали настоящей отдушиной и подарили надежду, что деградации женского одиночного не произойдёт.

Как и в парном катании, где, к счастью, тоже ещё имеются спортсмены, способные за два проката накатать на те же 200 баллов.

Японки и кореянки заочно победили девушек из Европы

Покорять чемпионат Европы приехали 29 фигуристок, чемпионат четырёх континентов — 23. К произвольной программе эти цифры почти выровнялись за счёт квалификации на Евро, которую прошли 24 спортсменки. Однако после короткой с чемпионата четырёх континентов снялись две участницы, включая одну из фавориток, 15-летнюю американку Изабо Левито.

Тем не менее разница в уровне одиночниц этих турниров была ощутимой. Сильных спортсменок на чемпионате четырёх континентов оказалось заметно больше: отметку в 200 баллов по сумме обеих программ преодолели пять фигуристок, ещё две набрали более 190 баллов. На чемпионате Европы за вторую сотню из девушек не вышел никто. По три фигуристки перевалили за 190 и 180 баллов.

Зато средний уровень женского одиночного оказался выше именно у европейских фигуристок. За две программы все набрали не менее 120 баллов. А на чемпионате четырёх континентов было четыре таких атлетки. Впрочем, не последнюю роль в этом сыграло отсутствие квалификации в произвольную. На Евро пять самых слабых фигуристок отсеяли в первый соревновательный день.

Ли Ха Ин Фото: Matthew Stockman — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Тройка лидеров после короткой на чемпионате четырёх континентов набрала более 70 баллов. На чемпионате Европы дотянуться до этой цифры девушки не смогли, хотя активно прыгали каскады три-три: шесть каскадов из двух тройных тулупов, восемь каскадов с тройным лутцем/флипом и тройным тулупом. Чисто дались они, правда, немногим: комбинацию тулупов без проблем выехала одна одиночница, с лутцем/флипом справились три. Также три спортсменки в короткой на Евро катались вообще без старших тройных.

На чемпионате четырёх континентов каскады три-три с лутцем/флипом в короткой программе продемонстрировали восемь фигуристок: половина — чисто, половина — с ошибками. Одна участница чисто выполнила тройной тулуп — тройной тулуп. Японка Хана Ёсида зачем-то испортила себе выступление двойным лутцем — тройным тулупом, а остальные сосредоточились на каскадах три-два. Совсем без старших тройных катались пять человек.

Новая чемпионка четырёх континентов кореянка Ли Ха Ин преодолела в произвольной отметку в 140 баллов (141,71), а ещё пять одиночниц набрали более 130 баллов. В произвольной на чемпионате Европы это удалось лишь представительнице Грузии Анастасии Губановой (130,10), которая в итоге и победила.

Анастасия Губанова Фото: International Skating Union via Getty Images

Зато пять европейских фигуристок старались блеснуть в произвольной каскадами три-три с ойлером. На чемпионате четырёх континентов на такой элемент не решился никто. Но было кое-что интереснее: попытки тройного акселя. В короткой программе его с недокрутом и касанием льда рукой выехала японка Ринка Ватанабэ, со степ-аутом докрутила её коллега по сборной Хана Ёсида. В произвольной Ринка исполнила триксель уже чисто, Хана докрутила его, но упала, а американка Амбер Гленн приземлила на две ноги с недокрутом.

Наличие ультра-си у девушек на чемпионате четырёх континентов стало главной фишкой соревнований. А чемпионат Европы впервые заметно померк на фоне своего азиатско-американского аналога из-за отсутствия российских атлеток.

Ни одной пятиквадки у мужчин на обоих стартах

У мужчин на чемпионате Европы и чемпионате четырёх континентов сложилась та же ситуация, что и у женщин. Уровень лидеров заметно выше, но по средним показателям европейцы впереди. Минимальный результат по итогам двух программ на Евро составил 173,94 балла, а на чемпионате четырёх континентов — 117,04 балла. Ещё пять одиночников также показали довольно скромные результаты: 125,95; 138,83; 160,20; 166,13; 166,92.

Однако без четверных прыжков в произвольной на чемпионате четырёх континентов из 22 участников катались только восемь. На чемпионате Европы квады не показали в произвольной 14 из 24 мужчин. По три квада, один из которых закончился падением, скрутили двое — победитель француз Адам Сяо Хим Фа и воспитанник Тутберидзе Ника Егадзе, выступающий за Грузию. На чемпионате четырёх континентов три четверных в произвольной приземлили три фигуриста, в их числе и японец Као Миура, завоевавший титул. А у другого японца Суна Сато в контент из трёх квадов вошёл четверной лутц, который не помешал ему откататься почти безупречно.

Сун Сато Фото: International Skating Union via Getty Images

Итальянец Даниэль Грассль справиться с четверным лутцем на Евро не смог, за что его строго наказали и в короткой, и произвольной программах.

Као Миура особо отличился на чемпионате четырёх континентов и по технической оценке в произвольной: вылетел за 100 баллов (102,02). А более 90 баллов по технике набрали ещё три спортсмена. На чемпионате Европы трое участников переступили в технической оценке отметку в 85 баллов.

С пятью или четырьмя квадами на лёд мужчины не выходили на обоих турнирах.

Японские парники круче европейских

Без россиян состояние парного катания на чемпионате Европы выглядело плачевно. Победители итальянцы Сара Конти/Никколо Мачи набрали в общей сумме каких-то 195,13 балла. Остальные пары даже 190 баллов не пробили. В итоге наблюдать за борьбой фаворитов на чемпионате четырёх континентов было куда интереснее: японцы Као Миура/Рюити Кихара выиграли с результатом 208,24 балла, американцы Эмили Чен/Спенсер Акира Хоу завоевали серебро с 201,11 балла. Бронзу взяли канадцы Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам с 193,84 балла.

Да и общий уровень спортивных пар на чемпионате четырёх континентов был сильнее. За исключением представителей Филиппин Изабеллы Гамес/Александра Коровина, которые катаются вместе недавно.

Као Миура/Рюити Кихара Фото: International Skating Union via Getty Images

В танцах на льду крутых дуэтов в Европе, конечно, больше. Как и самих представителей этого вида. На чемпионат Европы заявились 23 танцевальные пары, на чемпионат четырёх континентов почти в два раза меньше — 12. Но американцы и канадцы, как всегда, продемонстрировали класс, а особый интерес вызвали представители Японии: пока они не могут бороться за медали на столь крупных турнирах, но привлекают симпатии многих болельщиков. А к следующей Олимпиаде благодаря труду и упорству, возможно, изменят привычные расклады танцоров на стартах и составят конкуренцию сегодняшним лидерам.