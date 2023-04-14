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КЧМ: Спортивные пары. Произвольная программа
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Фигурное катание, командный чемпионат мира, последний день: четверной аксель Малинина — текстовая трансляция, лайв

Последний день командного ЧМ! Малинин прыгнет семь квадов и принесёт США максимум? LIVE
Дарья Кирюхина Яна Левхина
,
Илья Малинин
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Догнать сборную Америки практически нереально.
Командный чемпионат мира, расписание

Командный чемпионат мира завершается: в третий заключительный день произвольные программы осталось показать спортивным парам и мужчинам-одиночникам.

Промежуточное (и очень уверенное) лидерство захватила сборная США с результатом в 90 баллов. 75 очков набрала команда Южной Кореи, третье — у Японии (74 балла). Далее расположились Франция, Италия и Канада.

Внимание российских болельщиков приковано к выступлениям ученика Этери Тутберидзе из Италии Даниэля Грассля и американца русского происхождения Ильи Малинина. На чемпионате мира у него получились семь четверных прыжков, включая уникальный аксель.

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Результаты короткой программы пар Результаты произвольной программы девушек Результаты произвольного танца танцевальных дуэтов Расписание соревнований Где смотреть последний день КЧМ?
Live Дарья Кирюхина

Давайте насладимся ещё раз шикарным прокатом Ильи Малинина в короткой программе. Фигурист блестяще выполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель.

21:28 Дарья Кирюхина

Самые захватывающие соревнования, конечно, нас ждут у мужчин-одиночников. Парни точно порадуют мощным контентом с четверными прыжками и тройными акселями, а русский американец Илья Малинин, возможно, вновь продемонстрирует феноменальный четверной аксель.

20:49 Дарья Кирюхина

Результаты короткой программы пар

В состязаниях спортивных пар тоже не обошлось без сюрпризов. В короткой программе новоиспечённых чемпионов мира японцев Рику Миура/Рюити Кихара обошли американцы Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер. Теперь в произвольной Рику и Риюти нужно реабилитироваться и не допустить досадного проигрыша, как у соратницы по команде Сакамото.

Тройка лидеров у пар после короткой:

Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 82,25 балла;

Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 80,47 балла;

Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 70,20 балла.

20:41 Дарья Кирюхина

Результаты произвольной программы девушек

В битве девушек первой в оба дня оказалась кореянка Ли Ха Ин. Она чисто откатала и короткую, и произвольную программы, чего не удалось сделать двукратной чемпионке мира японке Каори Сакамото. Фигуристка будто расслабилась под конец сезона, ведь главный титул всё равно в отсутствие россиянок у неё в кармане.

Тройка лидеров в произвольной программе:

Ли Ха Ин (Южная корея) — 148,57 балла;

Каори Сакамото (Япония) — 145,75 балла;

Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59 балла.

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20:39 Дарья Кирюхина

Результаты произвольного танца танцевальных дуэтов

Танцевальные дуэты и женщины-одиночницы уже закончили выступления на этом турнире. В танцах на льду личную победу ожидаемо одержали Мэдисон Чок/Эван Бэйтс из США. Спортсмены установили мировой рекорд в произвольном танце — 138,41 балла. Это более чем на балл больше, чем у обладателей предыдущего рекорда — олимпийских чемпионов Габриэллы Пападакис/Гийома Сизерона: 137,09 балла.

Ранее Чок и Бэйтс также установили мировой рекорд в ритм-танце: 93,91 балла.

20:36 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

15 апреля, в последний день командного чемпионата мира, с произвольными программами выступят спортивные пары и мужчины одиночники. Напоминаем расписание по московскому времени.

9:15 — спортивные пары, произвольная программа;
10:50 — мужчины-одиночники, произвольная программа.

20:35 Дарья Кирюхина

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вот и командный чемпионат мира подходит к концу. Уже завтра мы узнаем, как распределятся медали между шестью странами. Кажется, что команду США никто не догонит, но Япония и Корея точно развяжут нешуточную борьбу за серебро.

20:34 Дарья Кирюхина

Где смотреть последний день КЧМ?

Заключительный день командного чемпионата мира можно будет посмотреть в прямом эфире онлайн-кинотеатра «Окко». А “Чемпионат” проведёт текстовую трансляцию турнира.

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