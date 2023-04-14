Последний день командного ЧМ! Малинин прыгнет семь квадов и принесёт США максимум? LIVE

Командный чемпионат мира завершается: в третий заключительный день произвольные программы осталось показать спортивным парам и мужчинам-одиночникам.

Промежуточное (и очень уверенное) лидерство захватила сборная США с результатом в 90 баллов. 75 очков набрала команда Южной Кореи, третье — у Японии (74 балла). Далее расположились Франция, Италия и Канада.

Внимание российских болельщиков приковано к выступлениям ученика Этери Тутберидзе из Италии Даниэля Грассля и американца русского происхождения Ильи Малинина. На чемпионате мира у него получились семь четверных прыжков, включая уникальный аксель.