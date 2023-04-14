Последний день командного ЧМ! Малинин прыгнет семь квадов и принесёт США максимум? LIVE

Командный чемпионат мира завершается: в третий заключительный день произвольные программы осталось показать спортивным парам и мужчинам-одиночникам.
Промежуточное (и очень уверенное) лидерство захватила сборная США с результатом в 90 баллов. 75 очков набрала команда Южной Кореи, третье — у Японии (74 балла). Далее расположились Франция, Италия и Канада.
Внимание российских болельщиков приковано к выступлениям ученика Этери Тутберидзе из Италии Даниэля Грассля и американца русского происхождения Ильи Малинина. На чемпионате мира у него получились семь четверных прыжков, включая уникальный аксель.
Давайте насладимся ещё раз шикарным прокатом Ильи Малинина в короткой программе. Фигурист блестяще выполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель.
Самые захватывающие соревнования, конечно, нас ждут у мужчин-одиночников. Парни точно порадуют мощным контентом с четверными прыжками и тройными акселями, а русский американец Илья Малинин, возможно, вновь продемонстрирует феноменальный четверной аксель.
Результаты короткой программы пар
В состязаниях спортивных пар тоже не обошлось без сюрпризов. В короткой программе новоиспечённых чемпионов мира японцев Рику Миура/Рюити Кихара обошли американцы Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер. Теперь в произвольной Рику и Риюти нужно реабилитироваться и не допустить досадного проигрыша, как у соратницы по команде Сакамото.
Тройка лидеров у пар после короткой:
Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 82,25 балла;
Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 80,47 балла;
Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 70,20 балла.
Результаты произвольной программы девушек
В битве девушек первой в оба дня оказалась кореянка Ли Ха Ин. Она чисто откатала и короткую, и произвольную программы, чего не удалось сделать двукратной чемпионке мира японке Каори Сакамото. Фигуристка будто расслабилась под конец сезона, ведь главный титул всё равно в отсутствие россиянок у неё в кармане.
Тройка лидеров в произвольной программе:
Ли Ха Ин (Южная корея) — 148,57 балла;
Каори Сакамото (Япония) — 145,75 балла;
Ким Йе Лим (Южная Корея) — 143,59 балла.
Результаты произвольного танца танцевальных дуэтов
Танцевальные дуэты и женщины-одиночницы уже закончили выступления на этом турнире. В танцах на льду личную победу ожидаемо одержали Мэдисон Чок/Эван Бэйтс из США. Спортсмены установили мировой рекорд в произвольном танце — 138,41 балла. Это более чем на балл больше, чем у обладателей предыдущего рекорда — олимпийских чемпионов Габриэллы Пападакис/Гийома Сизерона: 137,09 балла.
Ранее Чок и Бэйтс также установили мировой рекорд в ритм-танце: 93,91 балла.
Расписание соревнований
15 апреля, в последний день командного чемпионата мира, с произвольными программами выступят спортивные пары и мужчины одиночники. Напоминаем расписание по московскому времени.
9:15 — спортивные пары, произвольная программа;
10:50 — мужчины-одиночники, произвольная программа.
Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Вот и командный чемпионат мира подходит к концу. Уже завтра мы узнаем, как распределятся медали между шестью странами. Кажется, что команду США никто не догонит, но Япония и Корея точно развяжут нешуточную борьбу за серебро.
Где смотреть последний день КЧМ?
Заключительный день командного чемпионата мира можно будет посмотреть в прямом эфире онлайн-кинотеатра «Окко». А “Чемпионат” проведёт текстовую трансляцию турнира.
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