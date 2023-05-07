Тутберидзе работает только с готовыми парами. Неужели Этери боится новых вызовов?

Лучший тренер мира обещала поднять парное катание с колен, но пока ничего для этого не делает. Переход Бойковой/Козловского вряд ли поможет.

В группе Этери Тутберидзе стало на одну спортивную пару больше. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прекратили сотрудничество с Тамарой Москвиной и решили продолжить карьеру в «Хрустальном». Для фигуристов это отличный шанс сменить обстановку и снизить оказываемое на них давление во время ежедневной конкуренции с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, а вот для их новой наставницы это и спасение, и одновременно проклятие.

Работа с Сашей и Димой может как защитить репутацию Этери Георгиевны, так и разрушить её. Однако настораживает другое: Тутберидзе как будто намеренно избегает сложных вызовов и работает только с готовыми парами, а ведь обещала она другое.

Бойкова/Козловский устали от конкуренции

Переход Александры Бойковой и Дмитрия Козловского стал полной неожиданностью для всех поклонников фигурного катания. Лучшая пара сборной России покинула группу Тамары Москвиной, с которой работала семь лет. Своё решение спортсмены объяснили желанием двигаться дальше, однако не совсем понятно, что это значит. С прежней наставницей Саша и Дима тоже не стояли на месте: ставили новые интересные программы и учили такие сложнейшие элементы, как четверной выброс и четверная подкрутка, и ведь получалось же! Так чего не хватило Бойковой и Козловскому, которые отважились круто поменять свою жизнь?

Предпосылки для этого трансфера были и раньше. В первую очередь конфликт с самой Москвиной. Тамара Николаевна пригласила к себе Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые очень скоро догнали уровень Саши и Димы, а затем и вовсе выбились вперёд. Бойкова и Козловский, имея проблемы с формой, никак не могли одолеть принципиальных соперников, и это вылилось в скандал. Знаменитая фраза «Поздравляю, у теперь у вас есть чемпионы мира», произнесённая Сашей после проигрыша в Стокгольме, лишь пролила свет на напряжённые отношения между тренером и её учениками. На Олимпиаде Бойковой и Козловскому тоже не удалось показать свой максимум — в их катании чувствовалась усталость, а в словах о том, что им занижают баллы, — отчаяние. Устав от постоянного давления и ежедневной конкуренции с Мишиной и Галлямовым на тренировочном льду, фигуристы затеяли переход. Этого мнения придерживаются большинство специалистов.

«Судя по всему, ребята видели, как хорошо катались Евгения Тарасова и Владимир Морозов у Этери Георгиевны Тутберидзе. Думаю, они подустали от конкуренции в одной группе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Я знаю по себе — работал в одной команде с олимпийскими чемпионами Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко, с двукратными победителями Игр Оксаной Грищук и Евгением Платовым. Но мы дружили, всё решалось на льду. Это сложный момент, кому-то нужно, чтобы к ним было абсолютное внимание. Любое решение надо уважать», — прокомментировал ситуацию Александр Жулин ТАСС.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Новые ученики — подарок для Тутберидзе

Для фигуристов смена обстановки может пойти на пользу, но больше всего от этого выигрывают даже не они, а Этери Тутберидзе. Когда-то лучший тренер мира заявила, что намерена поднять парное катание с колен.

«Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперёд, а какие-то пары остались в прошлом», — говорила она.

В словах наставницы был явный намёк на тренерскую группу Москвиной, которую критиковали за архаичность постановок, и вот в «Хрустальный» перешли лучшие ученики Тамары Николаевны. Усмотреть в этом совпадение можно, хотя Бойкова и Козловский уверяют, что при переходе инициатива исходила от них. Только вот этот трансфер и правда настоящий подарок для Тутберидзе.

Этери Георгиевна начала свой путь в парном катании с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которым отчаянно требовалась перезагрузка, и отлично с этим справилась — фигуристы взяли серебро Олимпиады. Однако их время медленно, но верно подходит к концу. Если бы Женя и Вова объявили о завершении карьеры в начале нового сезона, а Тутберидзе не нашла бы им потенциальную замену, то оказалась бы в патовой ситуации, где нарушила бы собственное слово. Таким образом, новые ученики уже сейчас защищают репутацию наставницы — в случае же их успехов на крупных стартах они приумножат достижения Тутберидзе, закрепив её статус великого тренера.

Тутберидзе повторяет путь Плющенко?

Тем не менее есть нечто настораживающее в работе Тутберидзе только с готовыми парами. Руководительница «Хрустального» словно избегает новых вызовов и не стремится воспитывать собственных учеников в парной дисциплине. Тренер могла бы создать несколько перспективных дуэтов из одиночников, которым не хватает навыков, чтобы пробиться в своём виде. Для этого у неё есть высококлассная команда специалистов, которые точно поддержали бы её начинания, но Этери Георгиевна решила действовать иначе.

Складывается ощущение, что Тутберидзе повторяет путь Евгения Плющенко и приглашает к себе фигуристов, получивших хорошую базу у других наставников. В этом смысле Этери Георгиевна не привносит ничего своего в развитие парного катания. В отличие от того же Плющенко, который также начал тренировать пары, но предпочёл работать практически с нуля: Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев под руководством двукратного олимпийского чемпиона завоевали первые медали на юниорском уровне.

Если говорить объективно, то в рациональном подходе Тутберидзе нет ничего плохого, но и называть её тренером спортивных пар пока рано. На данный момент она работает с чужим багажом и лишь исправляет ошибки. Но тогда возникает вопрос — такой ли тренер нужен Бойковой и Козловскому? В первую очередь им нужно дать толчок к развитию и обучить сложнейшим приёмам парного катания, но справится ли с этим Этери Георгиевна?