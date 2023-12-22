Записать хит и порвать рейтинг Forbes! Почему Трусова — новая «Королева фигурки»?

Совсем скоро определятся победители ежегодной премии «Чемпионата» – «Король и королева фигурки». Почти месяц подписчики телеграм-канала «Ход коньком» голосовали за своих фаворитов. До финала добрались четверо мужчин и четыре девушки. За звание королевы друг с другом борются Анна Щербакова, Евгения Медведева, Александра Трусова и Камила Валиева.

Все финалистки достойны победы, но голос отдать можно только за одну кандидатку. И свой голос я отдаю Александре Трусовой. Прямо сейчас это самая обсуждаемая персона в мире нашего фигурного катания – даже при том, что она не участвует в соревнованиях.

2023 год стал для Саши очень насыщенным, несмотря на отсутствие официальных стартов. Зрители по всей стране всё равно наблюдали за фигуристкой на льду, только уже в шоу-формате. Отсутствие соревнований не мешает экспериментировать с образами: в туре «Союз чемпионов» Трусова катала номер со скрипкой под музыку Сергея Рахманинова – и имитировала игру на инструменте прямо во время исполнения кантилевера!

На протяжении всего года Саша сохраняла неплохую форму, а в весеннем туре исполняла на поклоне чистый четверной лутц – Королева квадов остаётся ей и в 18 лет.

В августе Александра Трусова ездила на гастроли в Китай с командой Евгения Плющенко, а в «Щелкунчике» и «Лебедином озере» исполнила главные роли. Осенью Саша вернулась в Пекин уже в составе шоу «Magic on Ice», где звёзды нашего фигурного катания представляли отдельные номера.

Осенью Саша провела серию мастер-классов в Мексике – и ради участия в них фигуристы приезжали не только из разных городов, но и из других стран! Местные СМИ отмечали, что на мастер-класс Трусовой собрались спортсмены из США, Чили, Аргентины и Эквадора. Организатор Марисоль Паиз, многократная чемпионка Мексики, призналась, что билеты на все дни раскупили за 30 часов, и пришлось добавлять дополнительные слоты. На гала-шоу Трусова выступила со своей олимпийской «Круэллой».

Ещё один основательный шаг Саши в уходящем году – получение высшего образования. Фигуристка официально перевелась в МГУ на факультет журналистики и при этом начала активно практиковаться. Сначала Трусова писала колонки для сайта «Матч ТВ», а затем попробовала себя в качестве ведущей и спортивного комментатора на Оkkо. Именно в этой роли фигуристке пока комфортнее всего, и развиваться она хотела бы именно в этом направлении.

Наконец, в этом году Трусова реализовала себя как певица. На свой 19-й день рождения фигуристка выпустила трек «Два крыла» и клип на него. «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно!» – фраза именно из этой песни разошлась среди болельщиков, а навязчивый припев заел надолго. Можно по-разному относиться к творчеству Саши, но сложно отрицать то, что эту песню обсуждал весь мир фигурного катания.

Фигурист Владимир Литвинцев сделал на песню ремикс, а Бетина Попова в трансляции юниорских контрольных прокатов на Первом канале подпевала в такт треку на разминке. На Дне московского спорта Трусова представила показательный номер под собственный трек, и во время выступления ей подпевал весь зал – и те, кому песня понравилась, и те, кому трек не зашёл, но всё равно.

Буквально на днях случилась премьера совместной песни Саши и двух её подруг – Марии Лёвушкиной и Софьи Самоделкиной. Фигуристки записали трек «Я не кукла». Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «РИА Новости» поддержал фигуристку после выхода песни: «Я скажу так: слабаки поют в караоке, а у всех остальных есть группы, как у меня, например. Поэтому Трусова тоже не стоит на месте, развивается, выпустила трек, соберёт тоже группу, может, мы с ней вместе что-нибудь забацаем».

То, что Трусова – это самое яркое лицо нашей фигурного катания прямо сейчас, подтверждает и рейтинг Forbes. В ноябре этого года издание опубликовало рейтинг ценности персональных брендов действующих российских спортсменов, в нём учитывались присутствие в СМИ, популярность в социальных медиа, а также экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности.

Александра Трусова заняла второе место, уступив только теннисисту Даниилу Медведеву. Она – первая из девушек и первая среди фигуристок в этом списке: она обошла и Камилу Валиеву, и Анну Щербакову, и Алину Загитову с Евгенией Медведевой. По популярности в соцсетях у Саши и вовсе чистое первое место среди всех российских спортсменов – это признание масс стоит многого.

Если вы ещё не определились со своей фавориткой премии «Королева фигурки» в телеграм-канале, голосуйте за Сашу! Она абсолютно точно достойна этого звания.