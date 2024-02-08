«Какая же она мерзкая». Русскоязычные пользователи соцсетей вспомнили тег #ПозорТутберидзе

Недовольны уже не только иностранцы, а сама Этери как ни в чём не бывало рекламирует телешоу со своим участием.

Во время пекинской Олимпиады, когда стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, русскоязычные пользователи соцсетей вывели в тренды хэштег #ПозорТутберидзе.

Далеко кампания не продвинулась: за Камилу (а соответственно, и её тренера) вписывались чуть ли не на государственном уровне, да и линия защиты в CAS была выстроена таким образом, чтобы ни в коем случае не навлечь огонь на Этери Тутберидзе.

Сама тренер даже не участвовала в слушаниях, на которых Валиевой дали четыре года дисквалификации — хотя там выступали и Даниил Глейхенгауз, и печально известный доктор Филипп Шветский, и даже фигуристка-парница Евгения Тарасова. Но не Тутберидзе — она ограничилась письменными показаниями для РУСАДА.

Обвинительный нарратив иностранцев в соцсетях — дело привычное, но после фактов, всплывших в мотивировочной части дела Валиевой, снова всколыхнулся русскоязычный сегмент.

Причиной стал пост самой Этери Георгиевны. Вообще, в день публикации 129-страничного документа она высказывалась дважды: сперва поздравила свою 12-летнюю ученицу Маргариту Базылюк с победой на первенстве России (традиционное «работаем дальше» прилагалось), ну а потом вышла с рекламой телешоу «Большие девочки», в котором приняла участие.

Подписчики посчитали такой пост несвоевременным.

g_glebushek: «Конечно, лучше принять участие в шоу, чем в слушаниях».

stravelandjoylife: «Вы извинились перед Сашей, Настей, Марком, Викой и Никитой?»

lalalend_bean: «Кринж высшего уровня — постить рекламу шоу, когда происходит то, что происходит».

po.linakraft: «Уважаю вас и очень восхищаюсь, но сейчас не совсем понимаю, простите. Может, слишком остро воспринимаю нынешнюю ситуацию».

nastya_sizanceva: «Как об стенку горох. А вроде взрослый человек».

Тутберидзе уже удалила эти комментарии из собственного аккаунта (скриншоты остались в распоряжении редакции «Чемпионата»), но удалить мнения с личных страниц юзеров она не может. А в социальной сети X (бывший Twitter) тем временем очень жарко!

Камила Валиева и Этери Тутберидзе на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

pieceofgarbage_: «Этери решила, что выложить видео Марго [Базылюк] гораздо важнее и удалять под ним хейтерские комментарии куда правильнее, чем защищать свою, казалось, любимую спортсменку хотя бы на суде. Какая же она мерзкая».

Rubik_Kubik: «Г-жа Этери, you’re full of shit, выражаясь вашим же языком. («Ты полон дерьма» — таким выражением, написанным на английском языке, Тутберидзе однажды обратилась к американскому блогеру Дэйву Лису. — Прим. «Чемпионата»). Также вспоминается ваша любимая цитата «выиграет тот, у кого хвост чище». Вы обыграли здравый смысл, вновь вышли чистой из грязной воды. Что ж, shame on you».

annisresigning: «Как говорится, не опять, а снова #позортутберидзе. За ложь, закапывание собственной спортсменки и оттирания своего пальто настолько, что в нём уже начинают появляться дыры».

maliinaaaaaa: «Искренне не понимаю, как можно не контролировать препараты, которые принимает несовершеннолетний спортсмен. Как же мерзко от этой жажды вечных побед и денег. Очень хочется, чтобы однажды ей всё это вернулось».

Вот такие комментарии. Но, конечно, есть и восхищение несгибаемым тренером. Особенно в её собственных соцсетях — такие высказывания Тутберидзе не удаляет.