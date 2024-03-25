Пермские пары — главное открытие сезона в фигурном катании. Как им удалось добиться успеха

Парное катание в этом сезоне стало едва ли не самым захватывающим видом в России. Помимо того, что две наши ведущие пары (Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский), как всегда, дарили нам красивую борьбу, в игру включились юные пермские дуэты из группы Павла Слюсаренко. После завершения карьеры Евгении Тарасовой и Владимира Морозова необходимо было определиться, кто займет их место в тройке сильнейших, но Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко и Юлия Артемьева/Алексей Брюханов оказались настолько равносильными дуэтами, что весь сезон мы наблюдали их ротацию в турнирных таблицах. И от этого парное катание было смотреть ещё более увлекательно.

Ожидали ли такого исхода тренеры? Спойлер: нет. Но они делали всё для того, чтобы каждая их пара могла показать себя в наилучшем свете. Подробно о том, как проходила подготовка пермских дуэтов, «Чемпионату» рассказал Егор Закроев. Получилось очень душевно!

«Сезон выдался для наших взрослых пар более чем успешным. И мы не можем этому не радоваться»

— Егор, можете подвести итоги сезона? Всё ли запланированное удалось осуществить?

— Если вести речь о взрослых, то да, сезон закончился. Но так как у нас группа большая, пар много, то говорить о конце сезона пока не приходится. Да, взрослые уже в режиме подбора музыки, подготовки элементов на следующий сезон, какого-то морального отдыха. Мы их пока не отпустили, катаемся, работаем, готовим какие-то наработки, новые поддержки, позиции. А что касается нас, тренеров, то сезон ещё не закончился. На этой неделе у нас турнир Тарасовой, который проходит здесь, в Перми, где будут выступать юниоры, те, кто участвовал в финале Кубка. И через две недели ещё первенство по старшему возрасту, где будут выступать и Доможирова/Вегера, и Селиванова/Потапов. Поэтому сезон пока не закончился.

— Если говорить про взрослых, то довольны ли, как сложился сезон?

— Конечно, скрывать не буду. В целом мы оцениваем сезон для вышедших из юниоров сразу трёх пар положительно. Понятно, нам, тренерам, хочется всегда максимальных результатов, хочется везде выигрывать, но таков спорт: где-то выиграли одни, где-то какие-то задачи решили другие, где-то не получилось у третьих. Но если брать в целом, считаем, что сезон выдался для наших взрослых пар более чем успешным. И мы не можем этому не радоваться.

Егор Закроев и Сергей Плишкин Фото: РИА Новости

— Вообще, в вашей группе очень интересная ситуация сложилась: пары постоянно меняются местами, нет какого-то определённого лидера, как это часто бывает. Ожидали, что всё именно так будет?

— Наверное, нет, не ожидали. Но спорт такая штука, что вот эта конкуренция внутри группы и дала такой результат. Это наша совместная работа тренерская и совместная командная работа ребят. Тут ничего секретного нет. Это три довольно-таки сильные пары, которые, так сложилось, катаются у нас, мы их воспитали. Хотя ребята катались и в других группах, но эти три пары мы собрали у себя, им всё нравится. Со всеми работаем одинаково, всех одинаково любим, одинаково уделяем им время, и, наверное, поэтому такой результат. Лёд скользкий, где-то были недоготовлены, у кого-то была какая-то травма или что-то ещё, были разные моменты. У всех были свои нюансы и свои старты, где в тех или иных условиях пара была готова или не готова.

— А можете подробнее рассказать, как у вас строятся отношения в группе? Многие ребята рассказывают, что у вас очень дружелюбная атмосфера. При такой серьёзной конкуренции создавать такую атмосферу, где все ребята дружат друг с другом — как вам это удается?

— Мы разделяем дружбу и работу. На работе у нас нет дружбы. Если мы идём на результат, то стараемся придерживаться субординации. А по поводу того, что у нас дружелюбная команда — так сложилось, такой коллектив. У нас нет призыва, что все должны быть на льду врагами. И мы никого не подталкиваем дружить. Просто собрался коллектив хороших ребят, с которыми приятно работать. Да, они все со своими нюансами, у каждой пары есть свои плюсы и минусы. Но в нашей тренерской группе мы находим какие-то слова, балансы. Плюс ребята видят, что результат растёт, всё идёт в нужном русле, и нам не приходится из этого русла как-то отодвигаться.

Мы все идём одной дорогой, поэтому у нас и нет каких-то конфликтных ситуаций. Понятно, что бывают моменты где-то ругани, где-то не ругани — они у всех есть. Но мы стараемся находить компромисс. И в общем и целом у нас в группе царит дружелюбная атмосфера. Может быть, какой-то лучик энергии, добра даём ребятам, не знаю. Но мы работаем на позитиве. Наш тренерский коллектив любит работать, мы работаем очень много, присутствуем на всех группах, на всех льдах. Ребята, наверное, видят, как мы любим свою работу, и, грубо говоря, платят нам тем же: своим результатом, своей работой. Вот такая взаимная выгода получается.

— Как при таком большом количестве пар удается сохранять нейтралитет и не заводить любимчиков?

— Как Павел говорил в одном из интервью, любимчики есть всегда. Однако это, наверное, тренерский опыт, который наработан уже не одним десятком лет. Любимчики всегда есть, каждый год, даже с появлением новых пар: кто-то уходит, кто-то приходит. Так что не буду этого отрицать. Но не будем конкретикой заниматься. Это просто опыт, нужно уметь распределять своё внимание. И это тренерская работа, это входит в обязанности тренера. И мы, я считаю, более чем хорошо с этим справляемся.

«Создавать очередную рядовую пару, которая будет занимать средние места, – нам это неинтересно. Каждая новая пара — для нас это вызов»

— Мне кажется, главная фишка вашей группы, — несмотря на то что у вас очень много пар, они все разные, у всех есть какие-то особенности. Как вы находите эти фишки, которые отличают каждую пару друг от друга?

— Если глобально уходить в этот вопрос, то уже на моменте создания пары мы стараемся просматривать эти фишки, закладывать их, искать индивидуальность пары. Просто создавать очередную рядовую пару, которая будет занимать средние места – нам это неинтересно. Каждая новая пара — для нас это вызов. Мы пытаемся сделать её неповторимой благодаря не только тренерскому коллективу — Павлу Слюсаренко, мне и Тане Тудвасевой, но и нашим хореографам-постановщикам: и Сереже Плишкину, и Ивану Малафееву, и скользисту Максиму Болотину, который раскрывает их с точки зрения шагов, связующих элементов. Плюс мы пригласили Ксюшу Васькину, которая работает не только с хореографией, но и с мимикой, с лицом. У нас большой тренерский штаб, в котором многонаправленная подготовка. И все пары работают со всеми этими специалистами. Где-то больше, где-то меньше — по надобности.

Было бы, наверное, тяжелее, если бы был один тренер, один хореограф и 12 пар. Легче было бы сделать, грубо выражаясь, станок с одинаковой техникой, с одинаковыми элементами, программами и так далее и просто перекидывать один макет. Но, повторюсь, мы настолько любим свою работу, что не можем себе позволить такого, чтобы у нас пары были похожи друг на друга. Мы изначально в истоках пары рассматриваем вариант индивидуальности, смотрим в будущее пары, а не так, что просто поставили на юниорский уровень, покатались сезон-два, и всё, до свидания. Наверное, залог успеха в том, что мы изначально создаем пары на долгое сотрудничество.

— А какое участие сами ребята принимают в этом процессе? Может быть, бывает такое, что они приходят и говорят, что хотят развивать определённый стиль, добавлять определённые фишки?

— Тут, наверное, нужно отделить юниоров от взрослых. У нас у всех в группе есть право выбора, ребята могут поделиться своими мыслями. Но в силу неопытности по большей части по юниорам принимаем решения мы, тренерский коллектив. Что касается взрослых, тут намного проще, потому что ребята более опытные. Например, Артём Грицаенко бóльшую часть музыки выбирает сам, он прям настаивает. У хореографа есть свои варианты музыки, они садятся, договариваются, мы ищем компромисс и в итоге приходим к какому-то мнению. Все ребята работают на высоком уровне, все заинтересованы. Нет такого, что они пришли, отработали своё время и ушли. Мы все в дружном коллективе, всё обсуждаем, всё отрабатываем, ищем несколько вариантов, сравниваем, что будет лучше. Мы все участвуем в процессе. Это не только тренерская заслуга, это и заслуга ребят в том числе.

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

— Как вы работаете над отношениями в паре, над притиркой между партнёрами? Если брать ваши взрослые пары, то только Екатерина Чикмарёва с Матвеем Янченковым катаются достаточно долго. А Елизавета Осокина с Артёмом Грицаенко и Юлия Артемьева с Алексеем Брюхановым не так давно катаются вместе и уже за пару лет стали готовыми парами. Как это удалось?

— Когда все заинтересованы в результате, тогда у всех всё хорошо и получается. Плюс они круглыми сутками тренируются на катке, наверное, за это время люди сближаются. Они делают общее дело, и если у них это получается, то всё складывается хорошо. Каких-то специальных упражнений, занятий на взаимопонимание именно по характеру мы не делаем. Просто так складывается. Если брать, например, Юлию Артемьеву, то она с предыдущим партнёром, Мишей Назарычевым, не смогла найти общий язык, поэтому пары и не стало. Тут раз на раз не приходится. Сейчас три пары у нас сложились. Бывают, конечно, свои нюансы, никто не говорит, что они все прям душа в душу живут. Но мы все стараемся находить какие-то слова поддержки в нужный момент или где-то, наоборот, пендель волшебный дать. У нас нет каких-то специальных приемов, всё идёт своим чередом.

— Этот сезон очень успешно сложился для вашей группы, но при этом он наверняка был морально достаточно тяжелым. Всё-таки это первый взрослый сезон для трёх пар, плюс ко всему у них у всех маячила перспектива борьбы за медали. Как вы готовили ребят к этому?

— Мы это понимали ещё летом. Уже на стадии подготовки к сезону прекрасно понимали, сколько пар и на какие медали будут идти и готовиться. Мы не просто входили в сезон, а там как вкатимся, так и пойдёт. Была проведена профессиональная работа, основной упор делали на чемпионат России. Мы целенаправленно создавали планы, чтобы подвести ребят в максимально лучшей форме именно к этому турниру. Мы понимаем, что конкуренция в этом году на высочайшем уровне. Первые шесть-семь пар чемпионата России могли легко быть в тройке на чемпионате мира, я уже не говорю про победу.

«Четверные подкруты при данных правилах делать нецелесообразно. Теряем на них очень много баллов и очень много сил»

— Хочется отдельно спросить про итоги сезона для каждой вашей взрослой пары. Начнём с Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова, они взяли медаль на чемпионате России. Расскажите, в чëм они прибавили в этом сезоне, что у них получилось, что не получилось.

— У Кати и Матвея была скомканная подготовка к сезону, в начале лета у Матвея была операция на колене. Началось всё с того, что мы приняли решение, что не будем менять программы, потому что мы бы не успели. Соответственно, наши изначальные планы, связанные с программами, которые построили в марте, переигрались. Так как программы мы оставили, основной упор сделали на то, чтобы они выглядели более вычищенными и мастеровитыми. Это в итоге сказалось на оценках за компоненты — они выросли. Элементы остались примерно такие же, мы не усиливали прыжковый контент, в короткой программе даже сделали выброс дешевле — поменяли флип на риттбергер. Но при этом личные рекорды у ребят выросли. Это было наше стратегическое решение, направленное на компонентную часть, но при этом элементы мы тоже старались вычищать, делать более качественными, красивыми, лёгкими.

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По поводу результатов — третье место на чемпионате России не могло не порадовать. Это были лучшие прокаты в сезоне — там, где они нужны были. Они справились с эмоциями, справились со своими задачами, поэтому для них сезон успешный. Несмотря на то что вторая половина пошла немножко на спад. На прыжковом турнире, я думаю, сказались последствия эффекта максимального результата на чемпионате России, всë-таки не так много времени прошло. Они немножко по голове отпустились, не успели вернуться обратно в свою форму. Поэтому было много ошибок и результат на прыжковом турнире был для них не максимальный.

Что касается Спартакиады, то, наверное, ошиблись с какими-то циклами подготовки, выглядели усталыми ребята. Немножко где-то прогадали, хотя ребята готовы были неплохо. Короткая программа на Кубке Первого канала была откатана очень хорошо. Если бы они не разошлись в параллельном вращении, то были бы близко, а может быть, даже и обошли бы Сашу Бойкову с Димой Козловским.

В целом, если рассматривать весь период со всеми травмами и нюансами, для Кати и Матвея сезон сложился более чем успешно.

— У Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко был довольно волнообразный сезон: где-то были успехи, где-то — неудачи. Можете рассказать, как у них шёл сезон, в чëм они прибавили?

— Ребята тоже начали лето не так, как планировали. В конце мая у Артёма была сломана плюсневая кость, так что сезон стартовал не с начала, сборы они пропустили. Был риск форсирования нагрузки на контрольные прокаты. Мы понимали, что фигуристам, которые выходят из юниоров во взрослые, нежелательно пропускать контрольные прокаты, куда их пригласили. Нам хотелось показать программы в хорошем виде, преподнести нашу работу за лето, чтобы ребята зарекомендовали себя в начале сезона. На самом деле, нам это удалось, хотя были переживания, потому что вышли они очень поздно, если не ошибаюсь, с конца июля начали вкатываться на втором сборе. Нам удалось собрать обе программы за это время, произвольная на контрольных прокатах, я считаю, была одной из лучших. Сами программы были не настолько накатаны, но с точки зрения элементов были готовы. Федерация отметила, что если бы мы были допущены на международные этапы Гран-при, к которым как раз подходили сроки, то ребят бы на эти Гран-при включили, потому что на тот момент они были готовы.

Далее, после рекомендаций специалистов на контрольных прокатах, мы старались сделать программы более сочными в плане исполнения, переходов и компонентов. Было много проблем с платьем, мы решили поэкспериментировать с костюмом-трансформером. Неоднозначные получились отзывы: кому-то очень понравилось, кому-то — нет. Открою секрет: мы несколько юбок поменяли, просто отрезáли и делали новые. Это была довольно-таки непростая и энергозатратная работа, которая где-то получилась, где-то не получилась. Не знаю, как это оценивать, удачно это получилось или нет, но мы в это пошли все вместе, приняли решение и не стали от этого решения отказываться. Этапы ребята проехали ровно, с минимумом ошибок. Задача на этапах была обкатать программы с точки зрения уверенности, компонентности, зарекомендовать себя перед чемпионатом России. По элементам много ошибок не было, в целом всё было ровно, без срывов.

По поводу чемпионата России, короткая программа была откатана близко к идеалу. Готовы ребята были отлично, подвели мы их хорошо. Но в произвольной случился нюанс со шнурком, который хотелось бы уже в последний раз проговорить, чтобы больше к этому не возвращаться. На тот момент это была очень тяжёлая история, даже лично для меня, потому что я с ребятами больше тренируюсь, много времени им уделяю. Для меня это был удар. Я знал, что, не случись шнурка, это было бы высокое место. Не будем загадывать, сколько было бы баллов, у кого бы они выиграли, кому бы проиграли, но это было бы довольно-таки высокое место. Готовы были они не близко к идеальному, а идеально. По всем элементам всё было отлично. Но есть, наверное, какая-то удача или её отсутствие, какие-то нюансы, которые от нас не зависят. Вот случился такой инцидент, из которого ребята долго выходили.

Как-то им воздалось на прыжковом чемпионате. По сетке они попали на Мишину и Галлямова, потом на Бойкову и Козловского, но в итоге выиграли. Наверное, воздалось им. Со шнурком не повезло, а тут им удалось выиграть. И это обратно их вернуло. До этого они как-то перестали в себя верить, немножко были унылые, была тяжёлая подготовка к прыжковому турниру, одно время они хотели не ехать туда. Но когда приехали, они вспомнили, что такое выступления, что такое публика, что их любят, что никто на них клеймо не поставил. И как-то они расцвели, у них довольно-таки неплохие элементы получились. И по некоторым элементам они даже выигрывали у наших первых двух пар, за счёт чего и выиграли чемпионат. То есть уровень их элементов был очень высокий. А затем на этом же турнире перед командными соревнованиями Лиза на тренировке очень сильно упала с выброса, просто по случайности, и повредила колено. На обезболивающих она докаталась, однако это, конечно, сильно повлияло на подготовку к Спартакиаде, пришлось сделать паузу, чтобы не надрывать коленные связки. И отсюда, наверное, такое не очень удачное выступление на Спартакиаде.

Ну а потом отличная произвольная программа на Кубке Первого канала — это тот уровень, на который они шли весь сезон. Это их уровень по баллам, который они должны были набирать по сезону. Это не что-то выдающееся, это то, к чему ребята стремились. Шли к этому весь сезон. И они завершили на такой позитивной ноте, чему мы не можем не радоваться.

— У Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова тоже непросто складывался сезон, но завершили они его на высокой ноте. Можете рассказать, как у них складывалась работа?

— У них травм не было, слава богу. Юля в июне сдавала экзамены, первые сборы пропустила, но потом они включились и довольно активно начали работать над новыми программами, элементами. У них волнообразные результаты были, связано это, наверное, больше с психологией. Понятно, что были какие-то нюансы: где-то спина болела, но это не глобальные какие-то травмы. Больше занимались психологической подготовкой. Хотелось, чтобы они выровнялись по стабильности и максимально боролись за высокие GOE за элементы.

Этапы у них прошли ровно, были ошибки, но старались их устранить с учётом мнения специалистов. Постарались подвести в пиковой форме к чемпионату России. Если возвращаться ко всем парам, то к чемпионату России были готовы все. Календарь очень хорошо сформирован, после шестого этапа у нас был месяц для подготовки к чемпионату России. Этого было более чем достаточно, чтобы подготовиться. Хороший результат Юля и Лёша показали на чемпионате России. Да, не все элементы получились, не всё было гладко, но результатом ребята довольны, и мы тоже. Ребята попали в сборную.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Что касается прыжкового турнира, мы пошли на четверной подкрут. Его достаточно неплохо оценивали и по уровню, и по GOE на этапах, поэтому у нас не было сомнений, делать его или нет. Мы шли на него на 100%, потому что он дороже, даже если делать его на третий уровень. Ребята его нарабатывали, но по итогу так получилось… Я не буду обсуждать, как отсудили или не отсудили, судьи делают своё дело, это не наша работа. Мы просто поняли, что четверные подкруты при данных правилах делать нецелесообразно. У нас и юниоры тоже четверной подкрут пробовали. Это тот турнир, где надо было, наверное, пробовать, здесь не было, условно, медалей сборной или каких-то специальных плюшек — это коммерческий турнир. Но по двум парам по итогам прыжкового турнира мы сделали вывод, что при нынешних правилах, наверное, не будем включать в программы четверные подкруты, потому что это нецелесообразно. Теряем на них очень много баллов и очень много сил.

На Спартакиаде, если говорить про Юлю с Лёшей, довольно-таки удачное получилось выступление. Ребята были готовы. Наверное, самая классная короткая программа у них получилась и по баллам, и по впечатлению.

Откатались на одном дыхании, были минимальные помарки, всё остальное на высшем уровне выполнили. В произвольной же была ошибка. В целом результатом на Спартакиаде довольны, они классно проехали, за что получили бронзовые медали. Сами они тоже довольны проделанной работой и результатом.

На Кубке Первого канала, думаю, у них повторилась ситуация с турниром-максимумом. После Спартакиады прошло две недели, на мини-спаде они уже были, подходя к Кубку Первого канала. Поэтому, наверное, произошли ошибки. Но все наши три пары попали в разные команды, поэтому у нас не было какого-то боления за определённую команду. Мы с удовольствием приехали на этот турнир, болели за всех одинаково. Для нас это был праздник — так же, как и для ребят. Мы общались после приезда на этот турнир, ребятам всё очень понравилось. Это был праздник, на позитивной ноте законченный сезон для взрослых.

— По поводу четверных элементов, вы вообще верите, что когда-нибудь могут пересмотреть правила?

— Наверное, не в ближайшем будущем. Я верю, но сейчас по понятным причинам мы выступаем отдельно от других, внутри России. На международном уровне пар такого высокого уровня нет, кто будет делать четверные подкруты. Наверное, и правила поэтому не поменяются в ближайшее время. Пока бессмысленно об этом говорить. Мы соревнуемся всегда по тем правилам, которые написаны на данный момент. Загадывать на будущее, ждать изменения правил, наверное, не целесообразно.

«Когда Бойкова с Козловским приезжают в Пермь, все смотрят на них, как на локомотив, и тянутся за ними»

— Ещё одна взрослая пара, с которой вы взаимодействовали, это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Можете рассказать, в каком формате вы работали, что вашей тренерской группе удалось привнести в их катание?

— Результаты работы я, наверное, не буду оценивать. Наша задача была выявить те минусы, которые были именно в парных элементах, и попробовать их вычистить. Сделать элементы более стабильными, более качественными, чтобы выросли GOE за эти элементы. Ребята обратились к нам за помощью за тем, что мы делаем и для своей группы. Ничего нового, ничего специального мы не делаем. У нас были конкретные задачи по определённым элементам, мы пытались их просто улучшить. Начали ребята с нами, в июне вышли на сборы, раскатывались. А формат — по надобности. Когда в тренерском штабе Этери Георгиевны чувствуют, что ребятам нужно приехать к нам в Пермь, они периодически приезжают на неделю на мини-сбор. Находятся здесь, мы работаем над элементами, накатываем программы.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

— Ваши ребята не ревнуют, что вы помогаете одной из топовых пар?

— Нет, на таком уровне не может быть ревности. Мудрый и грамотный человек всегда найдёт в любой ситуации плюс. Это топовая пара, они катаются с ними на одном льду, и для них это должно быть плюсом. Они видят их каждый день, общаются с ними, делятся эмоциями, впечатлениями. Они работают бок о бок с лучшими парами, для них это больше в плюс, чем в минус. Поэтому нет никакой ревности. У нас и внутри команды нет ревности. А когда Саша с Димой приезжают, все смотрят на них, как на локомотив, и тянутся за ними. И от этого тоже есть свой результат.

— Финальным стартом сезона был турнир шоу-программ, но ваши пары в нём не участвовали. Было изначально такое решение?

— Обсуждения велись после Нового года. В начале сезона не было планов на шоу-турнир, потому что это совсем далекая цель. Вернулись к этому вопросу где-то в начале февраля, перед Спартакиадой. Мы целенаправленно готовились на Спартакиаду, которая была в середине февраля. После неё было две недели, и там уже Кубок Первого канала, нужно было отрабатывать программы. Мы готовились полноценно, обе программы накатывали, как к любому другому турниру, ни хуже, ни лучше. Старались подвести своих спортсменов в максимальной форме. 3 марта закончился Кубок, и через пять дней в этом же городе был турнир шоу-программ. Плюс было очень много заявок. Мы не хотели ждать, допустят нас или не допустят. И не хотелось показывать сырые показательные номера. А чтобы сделать качественные, интересные номера, которые понравятся болельщикам, зрителям Первого канала, судьям, наверное, потребовалось бы больше времени, чем пять дней.

Самое основное — это маленький срок. Если бы «Русский вызов» отодвинули чуть попозже, наверное, мы бы подали заявку и поучаствовали, скорее всего, всеми тремя парами. Но приняли коллективное решение, что не будем там участвовать в этом году.

— Как вам в целом календарь сезона, хватило ли стартов? В предыдущем сезоне ваши пары выступали и по юниорам, и по взрослым, у них был очень плотный график. Не чувствовалось ли нехватки стартов после такого?

— Нет. Учитывая, что мы выходим на более взрослый уровень, ребята уже накатаны в плане публики, выступают на прекрасных аренах, куда приходит много зрителей, они уже опытные. Им, наверное, не так нужно много выступать, чтобы привести себя в оптимальную форму. Что касается взрослых, единственное, что я бы поменял, я бы шоу-турнир «Русский вызов» отодвинул немножко подальше от основных соревнований. А всё остальное было грамотно расставлено. Этапы были с довольно-таки комфортными промежутками. Всего ребятам хватило, у них был полноценный сезон, никто их нигде не ущемлял. Они проехали все турниры, куда были заявлены. Поэтому с календарём я полностью согласен. Думаю, что нужно придерживаться такой же схемы в следующие годы.

— Следующий сезон будет уже третим без международных стартов. С какими эмоциями смотрите в него, не появляется ли депрессивных настроений?

— По поводу настроения — у нас всё очень легко и просто. У нас много пар, очень много работы, поэтому стараемся об этом не думать. Мы, конечно, надеемся, и готовимся, и будем готовы к тому, чтобы наши пары были в полной обойме, когда нас пустят на международные старты. Радовать не только наших болельщиков, но и болельщиков за рубежом. Показывать уровень нашей группы не только внутри России, но и по всему миру. Поэтому мы стараемся позитивно мыслить, продолжать работать, не опускать руки и ждать, что скоро всё поменяется и нас выпустят на международную арену.

— Ну и напоследок хочется поинтересоваться, какие у вас планы на межсезонье?

— Довольно-таки стандартные, ничего кардинально нового мы не внесём в нашу подготовку, так как она себя положительно показала в этом сезоне. Будем придерживаться такой же схемы, поедем в начале лета на «сухие» сборы в Сочи, затем на сборы в Новогорск, где будем уже накатывать программы. Понятно, что летом будем думать насчёт костюмов. В апреле, после первенства по старшему возрасту, начнём заниматься постановкой новых программ для всех наших трёх взрослых пар.