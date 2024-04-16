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Итоги сезона-2023/2024 в фигурном катании: Валиева — лучшая, четверной аксель Малинина — сенсация, Тутберидзе проиграла

Без сенсаций не обошлось! Итоги сезона в фигурке по версии читателей «Чемпионата»
Валерия Кукалева
Итоги сезона в фигурке по версии читателей
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Вы «утопили» Тутберидзе, но всё равно признали лучшей Валиеву.

Сезон-2023/2024 в фигурном катании можно считать завершённым: в апреле-мае проходят в основном внутрироссийские соревнования на детском и юношеском уровнях. Элитный сезон в России закончился жарким турниром шоу-программ, международный — эффектным чемпионатом мира.

«Чемпионат» запустил серию пользовательских рейтингов — голосований, где достойных на ваш взгляд кандидатов поддерживаете вы, наши читатели.

Итоги уже подведены, и пора на них взглянуть. Всего мы выделили семь номинаций: помимо главных (лучший тренер, лучший танцевальный дуэт, лучшая спортивная пара, лучший фигурист и лучшая фигуристка), были и две дополнительные: сенсация сезона и главное неожиданное событие сезона.

Сенсация сезона

Камбэки, прорывы и многооборотные прыжки у мужчин затмили остальные виды! Причём сильнее всех любителей фигурного катания взбодрил не российский спортсмен, а американец — хоть и с русской фамилией и русскими корнями.

Полный рейтинг:
«Шестиквадка» Малинина, взлёт Дикиджи или прорыв Синицыной? Выбираем сенсацию сезона
Рейтинг
«Шестиквадка» Малинина, взлёт Дикиджи или прорыв Синицыной? Выбираем сенсацию сезона

Неожиданное событие сезона

К дисквалификации Камилы Валиевой многие оказались готовы — как и к приостановке карьеры Елизаветы Туктамышевой. Так что на вершине и здесь оказался фигурист, покоривший четверной аксель, пусть пока только на тренировке.

Полный рейтинг:
Дисквалификация Валиевой или уход Туктамышевой? Выбираем самое неожиданное событие сезона
Рейтинг
Дисквалификация Валиевой или уход Туктамышевой? Выбираем самое неожиданное событие сезона

Лучший тренер

Великая Этери Тутберидзе не вошла даже в топ-5, хотя именно её ученица, Аделия Петросян, покорила все главные старты сезона, да и на юниорском уровне её девчонкам (и одному парню) не было равных.

Лучшей вы признали Тамару Москвину, которая привела к вершинам Анастасию Мишину и Александра Галлямова — они полностью доминировали над главными соперниками из «Хрустального», Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

Полный рейтинг:
Дисквалификация Валиевой помешает Тутберидзе стать лучшей? Выбираем тренера сезона
Рейтинг
Дисквалификация Валиевой помешает Тутберидзе стать лучшей? Выбираем тренера сезона

Лучший танцевальный дуэт

У танцевального топа получились неожиданные итоги, ведь признанные лидеры сезона — Александра Степанова и Иван Букин — не стали первыми. В зрительском голосовании победил дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного.

Полный рейтинг:
Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!
Рейтинг
Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!

Лучшая спортивная пара

А вот у пар — без неожиданностей. Две топ-пары расположились на первых двух местах согласно позициям на главных стартах сезона, а вот среди множества молодых талантливых дуэтов, претендующих на третье место, вы выбрали Елизавету Осокину и Артёма Грицаенко.

Полный рейтинг:
Мишина и Галлямов против сорокалетней канадки? Выбираем лучшую спортивную пару сезона
Рейтинг
Мишина и Галлямов против сорокалетней канадки? Выбираем лучшую спортивную пару сезона

Лучший фигурист

Ни чемпион мира Малинин, ни выигравший всё в России Евгений Семененко не покорили зрительских сердец. За первенство сразились два юниора — Лев Лазарев и Арсений Федотов, чья дуэль по-настоящему украсила сезон.

Полный рейтинг:
Уникум Малинин или доминирующий в России Семененко? Выбираем лучшего фигуриста сезона
Рейтинг
Уникум Малинин или доминирующий в России Семененко? Выбираем лучшего фигуриста сезона

Лучшая фигуристка

Мы решили оставить в списке Камилу Валиеву, которая узнала о дисквалификации после чемпионата России, где заняла второе место. Вы всё равно оставили Камилу на первом месте, но в этом случае справедливо расширить подиум.

Полный рейтинг:
Валиева, гений Тутберидзе и трёхкратная чемпионка мира. Лучшая фигуристка сезона-2023/2024
Рейтинг
Валиева, гений Тутберидзе и трёхкратная чемпионка мира. Лучшая фигуристка сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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