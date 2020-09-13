Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Жулин: заявление Косторной о Тутберидзе? Лучше доказывать на льду, чем языком

Жулин: заявление Косторной о Тутберидзе? Лучше доказывать на льду, чем языком
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение фигуристки Алёны Косторной сняться с произвольной программы контрольных прокатов сборной России.

«Было видно по короткой программе, что она не совсем в форме. Поэтому, видимо, Косторная и снялась, чтобы не показывать себя в непристойном виде.

Что касается её заявления о Тутберидзе, на мой взгляд, лучше доказывать на льду, чем языком», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Решение Косторной прокомментировал и её тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. По его словам, ещё на прокате короткой программы Алёна выступала с травмой. Произвольная программа у Косторной и вовсе ещё не готова.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020