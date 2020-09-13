Жулин: заявление Косторной о Тутберидзе? Лучше доказывать на льду, чем языком
Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение фигуристки Алёны Косторной сняться с произвольной программы контрольных прокатов сборной России.
«Было видно по короткой программе, что она не совсем в форме. Поэтому, видимо, Косторная и снялась, чтобы не показывать себя в непристойном виде.
Что касается её заявления о Тутберидзе, на мой взгляд, лучше доказывать на льду, чем языком», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Решение Косторной прокомментировал и её тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. По его словам, ещё на прокате короткой программы Алёна выступала с травмой. Произвольная программа у Косторной и вовсе ещё не готова.
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