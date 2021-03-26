Елизавета Туктамышева гарантировала себе медаль чемпионата мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завершила выступление в произвольной программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме (Швеция).
Ученица Алексея Мишина с небольшой помаркой исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный аксель в 3,5 оборота был безупречен. Но затем Туктамышева неожиданно очень неудачно приземлилась с тройного флипа.
За свой прокат Туктамышева получила от судей 141,60 балла и занимает промежуточное первое место, опередив по сумме двух программ Александру Трусову.
Лучший результат Туктамышевой в произвольной программе – 153,89 балла. Эту оценку Елизавета получила на командном чемпионате мира в 2019 году. Рекорд мира в произвольной программе принадлежит Александре Трусовой. На этапе Гран-при Skate Canada в 2019 году её прокат был оценен в 166,62 балла.
После короткой программы Туктамышева занимала третье место. После неё на лёд выйдут ещё две фигуристки – японка Рика Кихира и россиянка Анна Щербакова.
- 27 марта 2021
-
00:08
- 26 марта 2021
-
23:56
-
23:46
-
23:39
-
23:15
-
22:58
-
22:49
-
22:30
-
22:21
-
21:33
-
21:19
-
20:47
-
20:35
-
19:31
-
19:13
-
18:50
-
18:34
-
18:25
-
18:04
-
18:00
-
17:53
-
17:43
-
17:35
-
17:21
-
17:15
-
16:55
-
16:25
-
16:02
-
15:40
-
15:37
-
15:00
-
14:40
-
14:36
-
14:29
-
14:06