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Елизавета Туктамышева гарантировала себе медаль чемпионата мира

Елизавета Туктамышева гарантировала себе медаль чемпионата мира
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завершила выступление в произвольной программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме (Швеция).

Ученица Алексея Мишина с небольшой помаркой исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, сольный аксель в 3,5 оборота был безупречен. Но затем Туктамышева неожиданно очень неудачно приземлилась с тройного флипа.

За свой прокат Туктамышева получила от судей 141,60 балла и занимает промежуточное первое место, опередив по сумме двух программ Александру Трусову.

Лучший результат Туктамышевой в произвольной программе – 153,89 балла. Эту оценку Елизавета получила на командном чемпионате мира в 2019 году. Рекорд мира в произвольной программе принадлежит Александре Трусовой. На этапе Гран-при Skate Canada в 2019 году её прокат был оценен в 166,62 балла.

После короткой программы Туктамышева занимала третье место. После неё на лёд выйдут ещё две фигуристки – японка Рика Кихира и россиянка Анна Щербакова.

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