Бетина Попова — о Трусовой: начинать сезон с пяти четверных — сумасшедшая заявка

Чемпионка Универсиады, а ныне хореограф-постановщик Бетина Попова оценила произвольную программу Александры Трусовой, которую она презентовала на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
«Саша Трусова — просто невероятная! Она в очередной раз вписала своё имя в историю тем, что сделала на этих открытых прокатах. Понятно, что это ещё неофициальные соревнования, но начинать сезон с пяти четверных — это сумасшедшая заявка. Видно, что Саша очень настроена на олимпийский сезон. Эта программа, эта музыка и весь этот образ ей идеально подходят.
У Трусовой вообще безупречно подобраны образы в этом сезоне. Она успешно их передаёт, и видно, что музыка в конце программы несёт её вперёд. Если говорить именно о произвольной под «Круэллу», то для меня в этой программе всё совпало — и презентация, и цвет волос, вообще всё! Саша Трусова была прекрасна настолько, насколько это вообще возможно.
В некоторых местах было видно, что Саша фиксировала какие-то позы, но сейчас программа ещё, конечно, сырая. Видно, что постановка пока не особо доработана. Но то, что Саша исполняет в технической части, пока полностью перекрывает все недочёты в танцевальной подаче», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».
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