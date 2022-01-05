Максим Ковтун поздравил болельщиков с новым годом тройным прыжком под снегопадом
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Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун поздравил болельщиков с наступившим новым годом. На открытом катке под снегопадом Ковтун великолепно исполнил тройной сальхов.
«С Новым годом, друзья! Пусть здоровье будет крепким, любовь пылала и мечты сбывались!!! Как вам погодка?» — подписал Ковтун видео на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Максима Ковтуна в «Инстаграме».
26-летний Ковтун – трёхкратный призёр чемпионатов Европы (2015-2017 гг.), двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015 и 2017 гг.), серебряный призёр Универсиады-2019, четырёхкратный чемпион России 2014-2016 и 2019 годов. Завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года, работает детским тренером.
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