Максим Ковтун поздравил болельщиков с новым годом тройным прыжком под снегопадом

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун поздравил болельщиков с наступившим новым годом. На открытом катке под снегопадом Ковтун великолепно исполнил тройной сальхов.

«С Новым годом, друзья! Пусть здоровье будет крепким, любовь пылала и мечты сбывались!!! Как вам погодка?» — подписал Ковтун видео на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Максима Ковтуна в «Инстаграме».

26-летний Ковтун – трёхкратный призёр чемпионатов Европы (2015-2017 гг.), двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015 и 2017 гг.), серебряный призёр Универсиады-2019, четырёхкратный чемпион России 2014-2016 и 2019 годов. Завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года, работает детским тренером.