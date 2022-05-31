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Александр Самарин рассказал, пробовал ли играть в баскетбол

Александр Самарин рассказал, пробовал ли играть в баскетбол
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Воспитанник школы ЦСКА, бронзовый призёр командного чемпионата мира — 2019, серебряный призер чемпионата Европы – 2019 по фигурному катанию Александр Самарин в перерыве пятого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит» рассказал, пробовал ли он играть в баскетбол.

Фото: Телеграм-канал ПБК ЦСКА

«Такое ощущение, что я попадаю только на самые крупные турниры. Я был на чемпионате мира по футболу, и следующий матч, на который я пришёл – это финал ЦСКА – «Зенит». Ожидания самые большие.

Смог ли бы я сам играть в баскетбол? Есть некоторые сомнения в плане роста. Говорите, я выше Каспера Уэйра и смог бы стать прекрасным разыгрывающим? Мне уже нравится, что я выше него, на этом и остановимся. В парке Горького несколько лет назад ЦСКА проводил тренировку по баскетболу для всех желающих, и я на ней присутствовал. Было очень интересно, приятные впечатления», — сказал Самарин.

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