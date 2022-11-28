«Она вернётся, когда отдохнёт». Лайшев – о пропуске Щербаковой чемпионата России

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Анна Щербакова пропустит чемпионат России по фигурному катанию.

«Это ожидаемо. Сегодня она не в лучшей форме, а звание у неё такое, что она должна показывать невероятный уровень мастерства, который от неё ждут специалисты и любители фигурного катания. Утешает только то, что у нас в запасе такой мощный арсенал из чемпионок. Поэтому мы можем быть совершенно спокойны за Щербакову и её отсутствие.



Не смущает ли такой длительный перерыв Щербаковой? У нас мало других фигуристок, на которых можно посмотреть? Хотя, я честно признаюсь, что люблю Щербакову больше всех. И по поведению, и по характеру, и по профессионализму она мне всегда больше всех нравилась.



Считаю, мы можем дать возможность перевести дух одной из лучших наших фигуристок. Я уверен, что Щербакова вернётся на официальные соревнования, когда отдохнёт. Она сверхмотивированный и дисциплинированный человек, который привык всё делать на высочайшем уровне», – цитирует Лайшева Metaratings.