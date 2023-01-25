Видеообзор проката короткой программы бывшей россиянки Ефимовой и Бломмара на ЧЕ-2023
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Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая за Германию в спортивной паре с Рубеном Бломмаром, занимает третье место после короткой программы на чемпионате Европы – 2023, который проходит в Эспоо (Финляндия). За прокат они получили 62,77 балла.
Ефимова и Бломмар допустили две ошибки в короткой программе: Алиса коснулась рукой льда при выезде с параллельного тройного тулупа, а Рубену не удалась финальная поддержка, которая была оценена только по базовому уровню. Этот элемент предполагает несколько смен позиций партнёрши, однако Бломмар смог лишь додержать Ефимову в первоначальной позе положенное время.
Произвольную программу на чемпионате Европы спортивные пары покажут завтра, 26 января.
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