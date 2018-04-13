«Спартак» чаще всех бьёт и больше всех забивает

Прошло пять туров из десяти, предусмотренных в календарном 2018 году в чемпионате России по футболу этого сезона. В сегодняшнем обзоре основных статистических показателей всех 16 клубов РФПЛ отражены данные за эти весенние игры и 25 туров с начала сезона.

Три матча 23-го тура («Локомотив» — «Ахмат», ЦСКА — «Амкар» и «Зенит» — «Динамо») отложены на 18 апреля, вследствие чего по некоторым показателям объективны не абсолютные цифры, а средние за игру.

Голы

В 37 матчах после обзора первой части сезона было забито 83 мяча (в среднем 2,24 гола за игру). За этот период и без того незавидная результативность матчей РФПЛ с 2,29 снизилась до 2,28. Будем надеяться, что в оставшихся 43 играх картина будет несколько иной.



По забитым мячам впереди московский «Спартак», в 25 матчах отличившийся 45 раз (1,80). За ним следует «Краснодар» (38; 1,52). У лидера первенства московского «Локомотива» 36 голов, но матч в запасе. Всего по 16 мячей забили «СКА-Хабаровск» (0,64) и пермский «Амкар» (0,67). Разница в средних показателях объясняется тем же – у пермяков на игру меньше.



Меньше остальных пропустили санкт-петербургский «Зенит» (16; 0,67) и «Локомотив» (17; 0,71), а больше – махачкалинский «Анжи» (47; 1,88) и «СКА-Хабаровск» (44; 1,76).



Наиболее результативными оказались матчи с участием «Анжи» (76; 3,04) и «Спартака» (71; 2,84), а наименее – «Амкара» (38; 1,58) и «Ростова» (46; 1,84). И здесь отметим несыгранный матч «Амкара».



За весенние 5 туров больше всех мячей (по 5) забито в игре 22-го тура «Уфа» — «Анжи» (3:2) и двух матчах 25-го тура: «Рубин» — «Ахмат» (3:2) и «Анжи» — «Спартак» (1:4). С начала сезона только в одном матче забито 7 голов – в игре 7-го тура «Спартак» — «Локомотив» (3:4).



23 игры из 197 сыгранных (11,7%) завершились со счётом 0:0. По одному голу забито в 50 матчах (25,4%).



После хет-трика в последнем на сегодня туре гонку бомбардиров с 13 голами возглавил Квинси Промес («Спартак»). У Фёдора Смолова («Краснодар») 12 мячей и 10 – у Александра Кокорина («Зенит»).

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Пенальти

В 37 играх последних 5 туров назначено 14 пенальти, 9 попыток из которых были удачны. Процент реализации почти не изменился: было 65,9% (29 из 44), стало 65,5% (38 из 58).



8 раз исполняли 11-метровые удары игроки «Ростова» (6 удачно) и 7 (4) – московского ЦСКА. «Уфа» осталась единственным клубом из 16, ни разу не получившим право на пробитие пенальти.



9 (6) раз били в ворота «Тосно» и 6 (3) – той же «Уфы». Всего по одному 11-метровому удару назначено в сторону ворот ЦСКА (не забит), «Зенита» и грозненского «Ахмата» (не забит).



В 3 весенних матчах было по 2 пенальти. Если в играх 21-го тура «Краснодар» — «Ростов» и 24-го тура «Амкар» — «Локомотив» соперники били по разу и все удары достигли цели, то в матче 22-го тура «Амкар» — «Арсенал» туляки дважды промахнулись. Правда, в первом случае Артём Дзюба затем добил мяч в ворота Дмитрия Хомича.

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Предупреждения

В 37 матчах второй части чемпионата России показаны 143 жёлтые карточки (в среднем 3,86), а с начала сезона в 197 играх – 721 (3,66).



Наибольшее количество предупреждений у футболистов «Ахмата» (56; 2,33), а наименьшее – московского «Динамо» (32; 1,33). 63(2,63) жёлтые карточки у соперников «Зенита» и всего 27 (1,08) – «Уфы».



Максимум «горчичников» зафиксирован в играх «Ахмата» — 109 (4,54), а минимум – «Краснодара» (72; 2,88).



По 8 предупреждений было в играх 21-го тура «Зенит» — «Амкар» (4+4) и 25-го тура «Локомотив» — «Ростов» (3+5). Рекордными в сезоне остались матчи 14-го тура ЦСКА — «Зенит» и 19-го тура «Краснодар» — «Ахмат». В них показано по 10 (6+4) жёлтых карточек.



К 6 играм без единого предупреждения добавились ещё одна – «Анжи» — «Спартак» (25-й тур).



10 «горчичников» имеет на личном счету Владимир Гранат (казанский «Рубин») и по 9 – Александр Гацкан («Ростов») и Леандро Паредес («Зенит»).

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Удаления

За 197 игр было всего 27 удалений (17 за две жёлтые карточки и 10 прямых), из которых 9 (6+3) пришлись на весенние 37 матчей.



4 раза красная карточка показана футболистам «Амкара» и по 5 – соперникам «Локомотива», «Арсенала» и того же «Амкара». В матчах «Уфы», «Динамо» и «Ростова» не было ни одного удаления.



3 (2+1) красные карточки были в упомянутом в предыдущем разделе матче «Зенит» — «Амкар» и 2 (2+0) – «Амкар»-«Арсенал» (22-й тур).



По-прежнему ни у одного футболиста РФПЛ нет больше одной красной карточки.

Даже слёз и дубля в дерби мало. Промес – снова MVP тура Участникам жюри пришлось поразмыслить, выбирая между авторами хет-трика и дублей.

Фолы

Максимум фолов у «Уфы» — 397 (15,9), а минимум – у «Зенита» (287; 12,0). По фолам соперников – соответственно екатеринбургский «Урал» (448; 17,9) и «Краснодар» (277; 11,1).



В матчах «Урала» зафиксировано наибольшее количество фолов – 797 (31,9), а наименьшее — «Краснодара» — 611 (24,4).



44 (20+24) фола было в матче 23-го тура «Анжи» — «Тосно». Максимум с начала сезона: игра 6-го тура «Арсенал» — «Урал» — 46 (28+18).



За последние 5 туров минимальное количество фолов было в матче 25-го тура ЦСКА — «Динамо» — 15 (7+8). Столько же ранее встретилось в двух матчах: «Краснодар» — «Тосно» (2-й тур) и «Локомотив» — «Динамо» (12-й тур) – оба по 8+7.

Удары по воротам

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (425; 17,0), минимум – «СКА-Хабаровск» (201; 8,0).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (495; 19,8), минимум – «Зенит» (220; 9,2).



Всего в играх: максимум – «СКА-Хабаровск» (696; 27,8), минимум – «Рубин» (486; 19,4).



43 (41+2) удара по воротам произвели соперники в матче 22-го тура «Спартак» — «СКА-Хабаровск». Несмотря на такое количество ударов по воротам гостей, матч закончился со счётом 1:0 (Лукас Фернандо на 90-й минуте). Столько же было в игре 10-го тура «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»: 19+24.



Всего по 14 ударов по воротам произведено в матче 22-го тура «Тосно» — «Рубин» (10+4) и 25-го тура «Рубин»-«Ахмат» (8+6). Минимум за 197 игр был в матче 8-го тура «Рубин» — «Тосно» — 12 (3+9).

Удары в створ ворот

По чужим воротам: максимум – «Спартак» (150; 6,0), минимум – «СКА-Хабаровск» (65; 2,6).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (185; 7,4), минимум – «Зенит» (64; 2,7).



Всего в играх: максимум – «СКА-Хабаровск» (250; 10,0), минимум – «Амкар» (158; 6,6) за 24 игры и «Рубин» (161; 6,4) за 25 игр.



17 (7+10) ударов в створ ворот было в матче 23-го тура «СКА-Хабаровск» — «Урал». Максимум с начала сезона: вышеупомянутый матч 10-го тура «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 18(8+10).



Всего 3 (1+2) удара в створ ворот был в игре 21-го тура «Анжи» — «Рубин». Антирекорд с начала сезона – матч 5-го тура «Амкар» — «Уфа» — 1 (0+1).

Угловые удары

У чужих ворот: максимум – ЦСКА (157; 6,5), минимум – «Амкар» (73; 3,0).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (140; 5,6), минимум – «Рубин» (81; 3,2).



Всего в играх: максимум – «Зенит» (250; 10,4), минимум – «Рубин» (176; 7,0).



За последние 5 туров наибольшее количество угловых ударов (16) было в игре 22-го тура «Ахмат» — ЦСКА (11+5). А рекордным с начала сезона остался матч 8-го тура «Зенит» — «Ростов» — 18(13+5).



В 2 матчах зафиксировано всего по 4 корнера: игры 21-го тура «Уфа» — «Динамо» (4+0) и 25-го тура «СКА-Хабаровск» — «Амкар» (3+1). А минимумом с начала сезона являются показатели двух матчей, в которых было всего по 2 угловых удара. Это игры 14-го тура «Урал» — «Ахмат» (1+1) и 16-го тура «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» (0+2).

Офсайды

У чужих ворот: максимум – «Ростов» (64; 2,6) и «Ахмат» (63; 2,6) за 24 игры, минимум – «Урал» (32; 1,3).



У собственных ворот: максимум – «СКА-Хабаровск» (67; 2,7), минимум – «Краснодар»( 31; 1,2).



Всего в играх: максимум – «Ростов» (120; 4,8), минимум – «Локомотив» (74; 3,1).



По 8 раз попадали футболисты в положение вне игры в матчах 24-го тура «Ростов» — ЦСКА (6+2) и 25-го тура «Рубин» — «Ахмат» (4+4). Максимум с начала сезона (10) был в играх 11-го тура «Спартак» — «Анжи» (6+4) и 18-го тура «Ахмат» — «Уфа» (4+6).



Во всех 37 матчах весенней части чемпионата были зафиксированы офсайды. В первой части сезона было 5 игр без единого офсайда.

Владение мячом

По этому показателю впереди «Краснодар» (59,8%) и «Зенит» (59,0%).

Меньше остальных владели мячом «Амкар» (41,9%) и «СКА-Хабаровск» (42,2%).

Наибольшая разница в контроле за мячом как за весенние игры, так и сезона в целом встретилась в той же игре 22-го тура «Спартак» — «СКА-Хабаровск» (79/21).