«После провала с большой буквы „Спартак“ соберётся». Прогнозы на 27-й тур РФПЛ

Сегодня мы подводим итоги двух с половиной туров. 23-й, три матча из которого было отложено из-а президентский выборов, завершился в середине этой недели. Начинаем с него.

«“Амкар” сумеет сдержать ЦСКА». Прогнозы на 23-й тур РФПЛ 23-й тур из-за президентских выборов растянулся аж на месяц. И прогнозировали три отложенных матча заранее. Тем интереснее.

Наш читатель из Ярославля Иван Савельев доугадал счёт матча «Зенит» – «Динамо» плюс исход игры ЦСКА – «Амкар». Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков доугадал счёт матча «Зенит» – «Динамо». Дмитрий Булыкин предсказал разницу в игре «Зенит» — «Динамо» и исход встречи ЦСКА – «Амкар». В итоге все участники 23-го тура набрали по 10 очков! Первый на нашей памяти случай в уже достаточно долгой истории нашего турнира, когда все участники тура набирают равное количество очков.

26-й тур нашего конкурса получился гораздо более весёлым.

Андрей Коржов из Тулы заработал для своей команды 15 очков, угадав счёт матчей «Ахмат» — «Тосно» и «Ростов» — «СКА-Хабаровск», разницу в игре «Зенит» — «Анжи, а также исходы встреч «Динамо» — «Локомотив» и «Краснодар» — «Арсенал».

Виктор Булатов набрал 11 баллов, угадав счёт матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск», разницу в игре «Уфа» — ЦСКА и исходы встреч «Динамо» — «Локомотив», «Зенит» — «Анжи» и «Краснодар» — «Арсенал».

Представитель команды журналистов Антон Третяк набрал 1 очко, угадав исход встречи «Ахмат» — «Тосно». Он стал обладателем уникального достижения, два раза за турнир набрав одинаковое количество баллов. Теперь, конечно, мы его и близко не подпустим к прогнозированию матчей РФПЛ.

«Весь мир — это «Спартак» в матче с «Тосно». А ты в нём – Глушаков» Провал «Спартака», в Григоряна бросили петуха, медведь на матче ПФЛ — это и другое в комментариях читателей.

Положение после 26-го тура

Читатели — 243

Специалисты — 240

Журналисты — 188.

Ну и обновились наши индивидуальные таблицы. В таблице лучших результатов не было изменений с 19-го тура.

Лучшие результаты



Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Александр Горбовицкий (Москва) — 20 (17-й тур)

Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)

Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)

Максим Деменко — 16 (18-й тур)

Андрей Коржов (Тула) — 15 (26-й тур)

Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)

Александр Занфиров — 14 (19-й тур)

Александр Мостовой — 14 (17-й тур)

Михаил Тяпков — 14 (13-й тур)

Андрей Васильев (Нижний Новгород) — 14 (6-й тур)

Таблица худших результатов обновлялась в прошлом туре. И вот опять. Хорошо, что главный редактор не следит за ходом этого турнира…

Худшие результаты



Иван Колесников (Санкт-Петербург) — 0 (18-й тур)

Антон Третяк — 1 (26-й тур)

Антон Третяк — 1 (16-й тур)

Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев (Казань) — 1 (8-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Максим Ерёмин — 3 (25-й тур)

Александр Служаков — 3 (19-й тур)

Манчини строит свой «Зенит». Хотя, кажется, ему всё равно Порция мыслей о Роберто Манчини, «Зените» и его новом стиле игры после «Динамо».

Прогноз специалистов

Дмитрий Булыкин, известный в прошлом нападающий сборной России:

«Рубин» — «Ростов» — 1:0

Противостояние крепких середнячков. Думаю, на своём поле «Рубин» всё же одержит минимальную победу.

«Анжи» — «Урал» — 0:0

На своём поле «Анжи» захочет хорошо сыграть и проявить себя. «Урал» будет атаковать, но так и не сможет распечатать ворота.

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 0:1

Выезд в Хабаровск всегда тяжёл, тем более для клуба, которому нужны очки. «Динамо» будет нелегко играть с перелётом и акклиматизацией, но за счёт бойцовских качеств и настроя от Хохлова оно сможет обыграть аутсайдера.

«Арсенал» — «Зенит» — 1:1

В «Зените» сложная ситуация: и тренер уходит, так что ему уже всё равно, и футболисты расслабились. Хотя на кону Лига чемпионов, нет мотиватора, который мог бы завести ребят. Если Дзюба будет играть, забьёт.

«Тосно» — «Амкар» — 1:0

«Тосно», который будет хозяином поля, находится на подъёме. Всё это поможет не проиграть. Думаю, они даже способны выиграть. Эмоционально подпитать способен и выход в финал Кубка России.

ЦСКА – «Краснодар» — 2:1

Здесь будет серьёзная битва за путёвку в Лигу чемпионов, так что команды выложатся по полной. Будет интересная игра. Хочется посмотреть на «Краснодар» на выезде. ЦСКА более стабилен и всегда знает, когда нужно дожать, выдавая хорошие концовки.

«Локомотив» — «Уфа» — 1:0

Для «Локомотива» очень важны эти три очка. Это понимают и руководители, и тренер, и футболисты. Сёмин сможет мотивировать команду на хорошую игру. «Локомотив» упрочит лидерство и не будет поддаваться панике.

«Спартак» — «Ахмат» — 2:0

После провала с большой буквы в Кубке России «Спартак» захочет реабилитироваться. Все мыслями будут в кубковом матче, несмотря на победу. Эта игра будет тяжёлой для «Спартака». Результатом встречи и будет определяться уровень команды: как быстро она сможет отойти от поражения. Микроклимат в «Спартаке» наладится, а Глушаков будет выходить в основном составе и поведёт свою команду к Лиге чемпионов.

Прогноз читателей

Степан Корнеев (Красноярск):

«Рубин» — «Ростов» — 2:0

«Рубин» набрал достаточно неплохой ход, чтобы на своём поле победить «Ростов».

«Анжи» – «Урал» — 2:1

Победит тот, кому это сейчас нужнее.

«СКА-Хабаровск» – «Динамо» — 1:1

СКА уже в ФНЛ, так что «Динамо» увезёт очки из Хабаровска. Но не все.

«Арсенал» – «Зенит» — 2:1

«Зенит» немного выправил ситуацию, победив с минимальным перевесом дома «Анжи» и «Динамо». «Арсенал» сейчас гораздо более серьёзный соперник, и с ним питерцы ничего поделать не смогут.

«Тосно» – «Амкар» — 0:1

Свой матч даже не за 6, а за 146 очков «Тосно» на этой неделе уже провёл. Второго такого не будет. Даже несмотря на то что у «Амкара» в последних двух матчах было по 0:3.

ЦСКА – «Краснодар» — 3:2

Здесь уверен, что голов будет много. А победит ЦСКА, Гончаренко опытнее своего коллеги из «Краснодара».

«Локомотив» – «Уфа» — 1:1

«Уфа» и Семак любит преподносить сюрпризы.

«Спартак» – «Ахмат» — 1:1

«Спартак» ведь до «Тосно» проиграл «Уралу». А «Ахмат» на этой неделе уже сыграл вничью в Москве.

Всё, что надо знать о борьбе за еврокубки. Расклады РФПЛ за 4 тура до финиша Гайд по лидерам Премьер-Лиги.

Прогноз журналистов

Юрий Зотов, руководитель новостной службы:

«Рубин» – «Ростов» — 1:0

«Ростов» одержал лишь одну победу в шести матчах, проведённых под руководством Валерия Карпина. Шансы «Рубина» оцениваю чуть выше, несмотря на то что в составе казанцев не будет дисквалифицированного нападающего Сердара Азмуна, который был очень хорош в последних играх.



«Анжи» – «Урал» — 1:1

«Анжи», сражающемуся за сохранение прописки в РФПЛ, очень нужны очки. Однако «Урал», который не проигрывает четыре тура подряд, будет стремиться продлить свою серию.



«СКА-Хабаровск» – «Динамо» — 0:1

«СКА-Хабаровск» в этом году дарит всем своим соперникам подарки в виде очков. Главными проблемами для «Динамо» будут длительный перелёт и смена часовых поясов, но даже сонные динамовцы должны побеждать.



«Арсенал» – «Зенит» — 0:2

В последнем туре «Арсенал» показал слабый футбол и был разгромлен «Краснодаром». Учитывая потери туляков, очевидным фаворитом в этой встрече выглядит «Зенит», который борется за выход в Лигу чемпионов.



«Тосно» – «Амкар» — 0:0

«Тосно», забивающий в среднем за матч менее одного гола, потратил много сил и эмоций в недавней кубковой битве со «Спартаком», а «Амкару» голы даются ещё сложнее.

ЦСКА – «Краснодар» — 1:0

Разница в опыте игроков, отсутствие на поле ведущего нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова и, конечно же, родные стены должны принести ЦСКА трудовую победу.



«Локомотив» – «Уфа» — 2:0

«Локомотив» ведёт борьбу за чемпионство и после потери очков в игре с «Ахматом» должен порадовать родную публику положительным результатом.



«Спартак» – «Ахмат» — 2:0

«Спартак» потерял много сил в кубковой игре с «Тосно», но будет стремиться реабилитироваться за ту неудачу и продолжить погоню за «Локомотивом».