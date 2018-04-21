«После провала с большой буквы „Спартак“ соберётся». Прогнозы на 27-й тур РФПЛ

Сегодня мы подводим итоги двух с половиной туров. 23-й, три матча из которого было отложено из-а президентский выборов, завершился в середине этой недели. Начинаем с него.
Наш читатель из Ярославля Иван Савельев доугадал счёт матча «Зенит» – «Динамо» плюс исход игры ЦСКА – «Амкар». Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков доугадал счёт матча «Зенит» – «Динамо». Дмитрий Булыкин предсказал разницу в игре «Зенит» — «Динамо» и исход встречи ЦСКА – «Амкар». В итоге все участники 23-го тура набрали по 10 очков! Первый на нашей памяти случай в уже достаточно долгой истории нашего турнира, когда все участники тура набирают равное количество очков.
26-й тур нашего конкурса получился гораздо более весёлым.
Андрей Коржов из Тулы заработал для своей команды 15 очков, угадав счёт матчей «Ахмат» — «Тосно» и «Ростов» — «СКА-Хабаровск», разницу в игре «Зенит» — «Анжи, а также исходы встреч «Динамо» — «Локомотив» и «Краснодар» — «Арсенал».
Виктор Булатов набрал 11 баллов, угадав счёт матча «Ростов» — «СКА-Хабаровск», разницу в игре «Уфа» — ЦСКА и исходы встреч «Динамо» — «Локомотив», «Зенит» — «Анжи» и «Краснодар» — «Арсенал».
Представитель команды журналистов Антон Третяк набрал 1 очко, угадав исход встречи «Ахмат» — «Тосно». Он стал обладателем уникального достижения, два раза за турнир набрав одинаковое количество баллов. Теперь, конечно, мы его и близко не подпустим к прогнозированию матчей РФПЛ.
Положение после 26-го тура
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Ну и обновились наши индивидуальные таблицы. В таблице лучших результатов не было изменений с 19-го тура.
Александр Мостовой — 22 (3-й тур)
Александр Горбовицкий (Москва) — 20 (17-й тур)
Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)
Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)
Максим Деменко — 16 (18-й тур)
Андрей Коржов (Тула) — 15 (26-й тур)
Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)
Александр Занфиров — 14 (19-й тур)
Александр Мостовой — 14 (17-й тур)
Михаил Тяпков — 14 (13-й тур)
Андрей Васильев (Нижний Новгород) — 14 (6-й тур)
Таблица худших результатов обновлялась в прошлом туре. И вот опять. Хорошо, что главный редактор не следит за ходом этого турнира…
Иван Колесников (Санкт-Петербург) — 0 (18-й тур)
Антон Третяк — 1 (26-й тур)
Антон Третяк — 1 (16-й тур)
Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)
Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)
Никита Кузин — 1 (9-й тур)
Камиль Валиев (Казань) — 1 (8-й тур)
Сергей Титов — 2 (11-й тур)
Галина Козлова — 2 (7-й тур)
Максим Ерёмин — 3 (25-й тур)
Александр Служаков — 3 (19-й тур)
Прогноз специалистов
Дмитрий Булыкин, известный в прошлом нападающий сборной России:
«Рубин» — «Ростов» — 1:0
Противостояние крепких середнячков. Думаю, на своём поле «Рубин» всё же одержит минимальную победу.
«Анжи» — «Урал» — 0:0
На своём поле «Анжи» захочет хорошо сыграть и проявить себя. «Урал» будет атаковать, но так и не сможет распечатать ворота.
«СКА-Хабаровск» — «Динамо» — 0:1
Выезд в Хабаровск всегда тяжёл, тем более для клуба, которому нужны очки. «Динамо» будет нелегко играть с перелётом и акклиматизацией, но за счёт бойцовских качеств и настроя от Хохлова оно сможет обыграть аутсайдера.
«Арсенал» — «Зенит» — 1:1
В «Зените» сложная ситуация: и тренер уходит, так что ему уже всё равно, и футболисты расслабились. Хотя на кону Лига чемпионов, нет мотиватора, который мог бы завести ребят. Если Дзюба будет играть, забьёт.
«Тосно» — «Амкар» — 1:0
«Тосно», который будет хозяином поля, находится на подъёме. Всё это поможет не проиграть. Думаю, они даже способны выиграть. Эмоционально подпитать способен и выход в финал Кубка России.
ЦСКА – «Краснодар» — 2:1
Здесь будет серьёзная битва за путёвку в Лигу чемпионов, так что команды выложатся по полной. Будет интересная игра. Хочется посмотреть на «Краснодар» на выезде. ЦСКА более стабилен и всегда знает, когда нужно дожать, выдавая хорошие концовки.
«Локомотив» — «Уфа» — 1:0
Для «Локомотива» очень важны эти три очка. Это понимают и руководители, и тренер, и футболисты. Сёмин сможет мотивировать команду на хорошую игру. «Локомотив» упрочит лидерство и не будет поддаваться панике.
«Спартак» — «Ахмат» — 2:0
После провала с большой буквы в Кубке России «Спартак» захочет реабилитироваться. Все мыслями будут в кубковом матче, несмотря на победу. Эта игра будет тяжёлой для «Спартака». Результатом встречи и будет определяться уровень команды: как быстро она сможет отойти от поражения. Микроклимат в «Спартаке» наладится, а Глушаков будет выходить в основном составе и поведёт свою команду к Лиге чемпионов.
Прогноз читателей
Степан Корнеев (Красноярск):
«Рубин» — «Ростов» — 2:0
«Рубин» набрал достаточно неплохой ход, чтобы на своём поле победить «Ростов».
«Анжи» – «Урал» — 2:1
Победит тот, кому это сейчас нужнее.
«СКА-Хабаровск» – «Динамо» — 1:1
СКА уже в ФНЛ, так что «Динамо» увезёт очки из Хабаровска. Но не все.
«Арсенал» – «Зенит» — 2:1
«Зенит» немного выправил ситуацию, победив с минимальным перевесом дома «Анжи» и «Динамо». «Арсенал» сейчас гораздо более серьёзный соперник, и с ним питерцы ничего поделать не смогут.
«Тосно» – «Амкар» — 0:1
Свой матч даже не за 6, а за 146 очков «Тосно» на этой неделе уже провёл. Второго такого не будет. Даже несмотря на то что у «Амкара» в последних двух матчах было по 0:3.
ЦСКА – «Краснодар» — 3:2
Здесь уверен, что голов будет много. А победит ЦСКА, Гончаренко опытнее своего коллеги из «Краснодара».
«Локомотив» – «Уфа» — 1:1
«Уфа» и Семак любит преподносить сюрпризы.
«Спартак» – «Ахмат» — 1:1
«Спартак» ведь до «Тосно» проиграл «Уралу». А «Ахмат» на этой неделе уже сыграл вничью в Москве.
Прогноз журналистов
Юрий Зотов, руководитель новостной службы:
«Рубин» – «Ростов» — 1:0
«Ростов» одержал лишь одну победу в шести матчах, проведённых под руководством Валерия Карпина. Шансы «Рубина» оцениваю чуть выше, несмотря на то что в составе казанцев не будет дисквалифицированного нападающего Сердара Азмуна, который был очень хорош в последних играх.
«Анжи» – «Урал» — 1:1
«Анжи», сражающемуся за сохранение прописки в РФПЛ, очень нужны очки. Однако «Урал», который не проигрывает четыре тура подряд, будет стремиться продлить свою серию.
«СКА-Хабаровск» – «Динамо» — 0:1
«СКА-Хабаровск» в этом году дарит всем своим соперникам подарки в виде очков. Главными проблемами для «Динамо» будут длительный перелёт и смена часовых поясов, но даже сонные динамовцы должны побеждать.
«Арсенал» – «Зенит» — 0:2
В последнем туре «Арсенал» показал слабый футбол и был разгромлен «Краснодаром». Учитывая потери туляков, очевидным фаворитом в этой встрече выглядит «Зенит», который борется за выход в Лигу чемпионов.
«Тосно» – «Амкар» — 0:0
«Тосно», забивающий в среднем за матч менее одного гола, потратил много сил и эмоций в недавней кубковой битве со «Спартаком», а «Амкару» голы даются ещё сложнее.
ЦСКА – «Краснодар» — 1:0
Разница в опыте игроков, отсутствие на поле ведущего нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова и, конечно же, родные стены должны принести ЦСКА трудовую победу.
«Локомотив» – «Уфа» — 2:0
«Локомотив» ведёт борьбу за чемпионство и после потери очков в игре с «Ахматом» должен порадовать родную публику положительным результатом.
«Спартак» – «Ахмат» — 2:0
«Спартак» потерял много сил в кубковой игре с «Тосно», но будет стремиться реабилитироваться за ту неудачу и продолжить погоню за «Локомотивом».