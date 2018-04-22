Дзюба против «Зенита»: как это было. Репортаж из Тулы

1. Как Дзюба оказался-таки на поле?

По решению тренерского штаба «Зенита» Артём Дзюба зимой покинул Питер и перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды. В контракте между клубами значился пункт, согласно которому за выход Дзюбы на поле против «Зенита» требовалось доплатить 120 тыс. евро. Форвард сказал, что лично выплатит эту сумму. В результате футболист смог сыграть против клуба, которому принадлежит. Вот что сказал по этому поводу президент «Арсенала» Гурам Аджоев: «Помог ли «Арсенал» Дзюбе финансово, чтобы он сыграл с «Зенитом»? Отвечу так: спасибо губернатору, спасибо команде, без комментариев».

Но у нас на эту тему есть свой инсайд. Добавим, что контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

2. Как на Дзюбу отреагировали фанаты?

Болельщики «Зенита» кое-что приготовили для Дзюбы. А именно баннер:



«Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха

ни пера, ни пуха и по жизни пруха».

Фото: «Чемпионат»

На первый взгляд, этот баннер можно расценить как поддержку Артёма. Хотя люди, знающие творчество группировки «Ленинград», сразу поняли, в чём суть. В песне есть те же строчки, но вместо «Дзюба» — слово «шлюха».

Понятно, что у болельщиков «Арсенала» в отношении Дзюбы совершенно иные эмоции. Нет ничего красноречивее, чем приветствия футболистов при объявлении состава. Когда диктор произнёс: Артём Дзюба, трибуны встретили это имя с совсем другими эмоциями, чем по отношению к остальным футболистам. Тут лучше один раз увидеть:

Кроме того, Артёму были посвящены несколько фанатских «зарядов».

3. 90 минут Дзюбы на поле: главные игровые действия

3-я минута. Артём Дзюба отдаёт голевую передачу на Горбатенко. «Арсенал» открывает счёт.

45-я. Дзюба борется с Кришито, который в результате скидывает мяч на Ткачёва. Тот вновь выводит «Арсенал» вперёд.

57-я. Дзюба обкрадывает Кришито на фланге и простреливает во вратарскую на Кангва, создавая суперголевой момент! Но замбиец бьёт прямо во вратаря. Хотя счёт обязан был возрасти до 3:1.

63-я. Дзюба нейтрализует угловой гостей.

65-я. Дзюба опасно простреливает вдоль линии вратарской. Чаушич не успевает замкнуть.

86-я. Дзюба неточно бьёт головой после подачи Александрова.

88-я. Чаушич бьёт в левую девятку ворот «Зенита». Лодыгин переводит мяч в перекладину, от которой тот отскакивает к Дзюбе. Артём играет на добивании и делает счёт 3:3.

«Странно, что Дзюба платит из своего кармана за возможность сыграть» Роберто Манчини порадовался за Дзюбу и Шатова, а Миодраг Божович благодарит болельщиков.

4. Как Дзюба вёл себя на поле?

Очень эмоционально. Уже на 3-й минуте Артём Дзюба отдал голевую передачу. Празднуя гол с партнёрами, Артём лбом прислонился ко лбу Горбатенко и что-то ему прокричал. Эмоции были очень сильные.

Фото: Матч ТВ

С первых минут Дзюба люто прессинговал защитников «Зенита». В одном из эпизодов он попробовал вступить в отбор поочерёдно с тремя соперниками, пробежав за каждым из них. В середине первого тайма Дзюба накричал на Ткачёва, который не дал ему пас в убойной позиции. Похоже, Артём ещё никогда не был так сильно мотивирован.



В конце матча, когда градус игры возрос до предела, Дзюба начал махать руками, призывая фанатов поддержать «Арсенал» – так обычно ведут себя лидеры команды.



Победный гол Артёма буквально взорвал стадион. Грохот стоял такой, что подтрибунное помещение с пресс-центром немного сотрясло. Поразив ворота, Дзюба повернулся спиной к трибунам и указал на свою спину, где была написана его фамилия.

Что, посмеялись? Дзюба всё доказал «Зениту» и вам У Черчесова нет выбора: он обязан вызвать Артёма в сборную.

5. Что говорили после матча?

Красноречивый Дзюба на этот раз обошёл журналистов и сбежал через запасной выход, дав комментарий только для официального сайта «Арсенала». Зато про Артёма охотно говорили другие участники матча.

Сергей Ткачёв, полузащитник «Арсенала»:

– Дзюба переиграл защиту «Зенита». Топтал их всех! Приятно, когда есть такой форвард, который может ещё сбрасывать – играть на команду. Мало того что мы сами настраивались, так ещё Дзюба добавлял. Он у нас был вдохновителем. Перед игрой говорил: «Парни, давайте…» Какие именно слова – пускай это в раздевалке останется.

Далер Кузяев, полузащитник «Зенита»:

– С одной стороны, сделал дубль, с другой – потеряли очки. Рад ли я, что в этом сезоне не придётся больше играть против Дзюбы и Шатова? Нам без разницы, против кого играть. Про мотивацию Дзюбы я ничего не хотел бы говорить. Давайте лучше о командных действиях.

Лука Джорджевич, нападающий «Арсенала»:

– Сегодняшняя игра — вообще космос. Дзюба много единоборств выиграл, очень старался, хотел отличиться и забил в концовке. После игры было видно, что Артём очень устал. Он много бегал, боролся и сейчас рад.

Игорь Горбатенко, полузащитник «Арсенала»:

— Дзюба лишний раз всё доказал. Хотя ему и не надо доказывать. Он хороший нападающий, и все это знают. Празднование голов в ворота «Зенита»? Дзюба сейчас игрок «Арсенала». Его взяли в аренду. Он что – не должен радоваться нашим голам? Должен взяться за голову и думать: «Ах, что же делать, «Зениту» забили гол»? Я знаю, как и что там было в плане его участия в этом матче. Но когда платятся такие деньги, есть ли смысл играть без эмоций? Просто выходить и стоять на поле? У него впереди чемпионат мира, ему надо завоевывать место в составе сборной. Я думаю, тренеру сборной он что-то сегодня доказал.



Гурам Аджоев, президент «Арсенала»:

— Дзюба — авторитетный футболист, он уважает себя. Это раз. Второе, об этом никто не знает, он играл на уколах. Только за это он достоин уважения. Вышел и доказал, чего он стоит: отдал голевой пас и забил. 5 голов и 3 передачи за полсезона — это результат футболиста уровня сборной. Хотя он и не переставал им быть. Надо просто поддержать Артёма, и тогда он поможет нам всем гордиться своей страной.