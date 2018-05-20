Вопрос дня. Лучший тренер РФПЛ сезона 2017/2018?

Заканчиваем подводить итоги сезона. Сегодня речь пойдёт о главных творцах успеха – наставниках команд. Кто же был лучшим? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».



Анатолий Бышовец, олимпийский чемпион:

— В равной степени можно говорить и о Сёмине, и о Семаке. В лице последнего мы имеем тренера с очень хорошим потенциалом. Его достижения говорят о том, что мы можем на него рассчитывать, как на тренера, который может выигрывать чемпионства, принять национальную сборную. Если выбирать из них двоих, то я бы выбрал Семака. Достижения «Локомотива» весомее, но о Сергее Богдановиче хочется сказать особо.



Борис Игнатьев, бывший тренер сборной России:

— Лучший – Сёмин. Его команда выиграла чемпионат. Никто перед началом сезона не предполагал, что «Локомотив» сможет выиграть. Ему удалось кооперировать футболистов под свои идеи. Именно Юрию Павловичу удалось дать нашему футболу ряд игроков, которые до его прихода особо себя не проявляли.

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Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Конечно же, лучший всегда чемпион. Особенно, который 14 лет не становился победителем. Опять же при Юрии Павловиче «Локомотив» стал чемпионом. Сёмин заслужил. При своём возрасте у него хватает эмоций и энергии, поэтому Юрий Палыч по праву лучший тренер этого сезона. Также заслуживает внимания Виктор Гончаренко, доказавший, что нужно бороться до конца и до последнего тура.

Игорь Черевченко, главный тренер «Балтики»:

— Лучший тренер – Юрий Палыч Сёмин. Во-первых, он стал чемпионом, а это самое главное. Его команда играла стабильно на протяжении всего сезона. Во-вторых, я давно его знаю. Знаю, что он один из лучших тренеров в России, начиная с 1992 года.

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Гаджи Гаджиев, один из самых заслуженных тренеров России:

— Кандидатура Юрия Сёмина бесспорная. Причина ясна: «Локомотив» выиграл золото. Это было крайне сложно сделать, но Палычу удалось раскрыть возможности своих игроков и объединить их единой целью. Работу Сергея Семка безусловно надо выделить. Чувствуется, что он умело управляет коллективом. Они шаг за шагом продвигаются вперёд. «Уфа» играет на сто процентов своих возможностей. Это главное требование к тренеру: команда должна уметь раскрыть свой потенциал полностью. Игроки выросли у Сергея, и команда в целом подросла. Это безусловно высокий уровень.

Рашид Рахимов, известный российский специалист, бывший тренер «Ахмата»:

Сразу скажу, что лучший – тот, кто стал чемпионом. Здесь всё понятно. После зимнего перерыва у «Локомотива» были упорные матчи и где-то он не имел большого преимущества, но команда добивалась результата. «Железнодорожники» очень ровно играли. Что касается Массимо Карреры, то сейчас не нужно его очень сильно ругать. Надо вернуться в прошлый год, когда «Спартак» стал чемпионом. Тогда команда показывала огромную самоотдачу. Было определённое везение, мячи забивались на последних минутах. В этом году были перепады в игре и некоторое невезение. Отсюда и результат.

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Дмитрий Черышев, вырастил и воспитал Дениса Черышева:

— Звание чемпиона о многом говорит, поэтому в первую очередь выделю Юрия Палыча. В концовке можно было посмотреть и на «Спартак», который стал играть в догонялки, и у них довольно-таки хорошо получилось. Мне понравилось. как на протяжении всего сезона играли «Арсенал» и «Уфа», поэтому после Сёмина я бы отметил Миодрага Божовича и Сергея Семака.

Наше мнение

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

Для меня лучшим тренером сезона является Виктор Гончаренко. Да, Юрий Палыч Сёмин выиграл чемпионат. Но то, как Гончаренко жонглировал составом из 13 человек – невероятно. То, как при нём прибавили Чалов, Кучаев и остальные игроки – достойно уважение. Занять второе место в таких условиях – великолепный результат. ЦСКА хоронят перед каждым сезоном, но клуб снова «на коне». Во много, благодаря Гончаренко.

Великая эпоха не может закончиться плохо. ЦСКА обходит «Спартак» и живёт заново Но у них всё будет под контролем.

Мнение читателей

redbluemadrid:

— Тут выберу, пожалуй, всё-таки Гончаренко. Нисколько не принижая заслуг Ю.П.Сёмина всё-таки с тем, что у нас есть в ЦСКА по составу, очень сложно было именно так хорошо отыграть сезон. Насколько сильно этот ЦСКА уступает тому с Вагнером, Думбия, Хондой, Красичем и т.д., но как качественно играет команда и достигает результата — действительно достойно похвалы. Видна в этом тренерская рука. Хотя многие посчитают, что я предвзят из-за клубных пристрастий.



reutovo:

— Я хоть и за «Спартак», но лучшим в этом сезоне был Гончаренко. С июля прошлого года играли в еврокубках. Взяли серебро. Молодец.



alloniron:

— Семак, Гончаренко или Божович — при малых ресурсах создали команды, которые показывали яркий футбол.

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