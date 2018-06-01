«Зенит» усилится Аршавиным

Об этом и другом – в обзоре главных событий дня.

Зидан объявил о своём уходе из «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сегодня, 31 мая, на пресс-конференции официально объявил об уходе со своего поста. В пресс-конференции также принимает участие президент испанской команды Флорентино Перес.

4 января 2016 года французский специалист был назначен главным тренером «Реала», сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Под его руководством "Реал" стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА (дважды) и победителем клубного чемпионата мира (дважды). В общей сложности "Королевский клуб" завоевал вместе с Зиданом девять трофеев.

5 кандидатов на замену Зидану в «Реале» Из кого будет выбирать президент «Реала» Флорентино Перес?

Аршавин может стать советником Фурсенко в «Зените»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин может в скором времени завершить карьеру и вернуться в санкт-петербургский клуб.

По данным издания "Спорт уик-энд", Аршавин может стать советником президента "Зенита" Сергея Фурсенко, но не будет вмешиваться в работу нового главного тренера Сергея Семака. Вячеслав Малафеев останется в «Зените» и будет занимать должность спортивного директора.

37-летний Аршавин продолжает выступать за "Кайрат". В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана россиянин забил 5 голов в 12 матчах.

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 года. Хавбек провёл за команду 283 матча и забил 57 голов.

«Дерби Каунти» объявил о назначении Лэмпарда на пост главного тренера

Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером «Дерби Каунти», сообщает официальный «твиттер» клуба.

В сезоне-2017/18 «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и пробился в плей-офф за выход в Премьер-лигу, где уступил «Фулхэму». По итогам кампании команду покинул главный тренер Гари Роуэтт.

Лэмпард известен своей игрой за «Вест Хэм Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити». С 1999 по 2014 год футболист вызывался в сборную Англии. В феврале 2017 года Лэмпард объявил о завершении профессиональной карьеры.

Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней, сообщило издание "Al-Youm Al-Sabia".

Отмечается, что форвард присоединится к своим партнёрам по национальной сборной на базе в Каире 8 июня, чтобы в составе египетской делегации отправиться в Россию на чемпионат мира. Вылет сборной Египта в Россию запланирован на 10 июня.

Ранее в СМИ сообщалось, что Салах пропустит не меньше трёх недель из-за растяжения связок плечевого сустава, которое он получил в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

Поединок между сборными Египта и России состоится 19 июня.

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Форвард сборной Перу Герреро сыграет на ЧМ, его дисквалификация приостановлена

Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро сможет сыграть на чемпионате мира—2018, сообщает Inside The Games.

Швейцарский федеральный суд вынес решение приостановить дисквалификацию футболиста до момента рассмотрения его жалобы.

В октябре 2017 года игрок сдал положительную допинг-пробу, после чего ФИФА отстранила его от футбола на один год. В результате подачи апелляции Герреро удалось сократить срок дисквалификации до шести месяцев. Затем Спортивный арбитражный суд рассмотрел встречный иск от ВАДА, требовавшего увеличить срок дисквалификации футболиста до двух лет. Суд решил увеличить срок отстранения Герреро до 14 месяцев.

На групповом этапе чемпионата мира—2018 сборной Перу предстоит встретиться с Францией, Данией и Австралией.

«Анжи» объявил об уходе Скрипченко с поста главного тренера

"Анжи" на официальном сайте сообщил, что сегодня, 31 мая, истёк срок действия соглашения между махачкалинским клубом и главным тренером команды Вадимом Скрипченко.

Белорусский специалист возглавил «Анжи» в августе 2017 года. Под руководством Скрипченко «Анжи» провёл 27 матчей, в которых одержал 6 побед, ещё 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.

По итогам прошлого сезона-2017/18 «Анжи» под руководством Скрипченко покинул Премьер-Лигу, уступив в стыковых матчах красноярскому «Енисею» (0:3; 4:3).

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«Спартак» объявил об уходе четырёх специалистов из тренерского штаба

31 мая 2018 года завершаются сроки действия контрактов тренеров "Спартака" Романа Пилипчука, Аттилы Малфатти, Хавьера Нойя Сальсеса и Джорджио д’Урбано. По обоюдному соглашению сторон принято решение не продлевать трудовых договоров, сообщает пресс-служба красно-белых.

Пилипчук и Сальсес в сезоне-2016/17 в составе тренерского штаба команды стали чемпионами России, а в 2017 году вместе с Малфатти и д’Урбано выиграли со «Спартаком» Суперкубок страны. Хавьер также является победителем чемпионата ПФЛ (зона «Запад») сезона-2014/15 в составе тренерского штаба «Спартака-2».

Действительно ли «Спартак» наибольший раздражитель для аутсайдеров? Пробуем ответить на этот интересный вопрос.

Шунин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2017/18

Голкипер Антон Шунин признан лучшим игроком "Динамо" по итогам сезона-2017/18.

В результате голосования болельщиков "Динамо", которые после каждой игры команды выставляли игрокам оценки по шкале от 1 до 10, Шунин завершил сезон со средней оценкой 6,73. На втором месте — проведший дебютный год в российском футболе полузащитник Самба Соу (6,03). Третье место — у зимнего новичка "Динамо" Фёдора Черных (5,92). Всего на одну десятую отстал от него Александр Ташаев (5,91). Замкнул пятёрку Владимир Рыков с результатом 5,83.

В десятку лучших также вошли Константин Рауш (5,82), Себастьян Хольмен (5,72), Кирилл Панченко (5,63), Абдул Азиз Теттех (5,58) и Тони Шуньич (5,47).

«Эвертон» объявил имя нового главного тренера

"Эвертон" объявил о назначении Марку Силвы на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба. По окончании сезона "ириски" расторгли контракт с Сэмом Эллардайсом, под руководством которого команда финишировала на восьмом месте в английской Премьер-лиге.

«Я взволнован и очень рад принять большую задачу, как для клуба, так и для меня как для тренера», — сказал наставник.

Силва ранее работал в "Эшторил-Прая", "Спортинге" и "Олимпиакосе" (с которым выиграл чемпионат Греции), после чего португальский специалист перебрался в Туманный Альбион. Силва возглавлял "Халл Сити" и "Уотфорд".

«Челси» заморозил проект строительства нового стадиона

«Челси» на своём официальном сайте объявил о приостановлении проекта строительства нового стадиона.

По словам клуба, такое решение связано с «неблагоприятным инвестиционным климатом», существующим в данный момент. В ближайшее время «Челси» не собирается проводить планирование работ и проектирование нового стадиона.

Новый стадион «Челси» должен был быть построен на месте нынешней арены синих «Стэмфорд Бридж». Клуб планировал увеличить вместимость с 41 до 60 тыс. человек.

Ранее стало известно, что владельцу «Челси» Роману Абрамовичу было отказано в продлении визы, после чего он получил паспорт Израиля.