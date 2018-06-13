Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Саудовская Аравия
Египет
Уругвай
B
Португалия
Испания
Марокко
Иран
C
Франция
Австралия
Перу
Дания
D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия
E
Бразилия
Швейцария
Коста-Рика
Сербия
F
Германия
Мексика
Швеция
Южная Корея
G
Бельгия
Панама
Тунис
Англия
H
Польша
Сенегал
Колумбия
Япония
Матч-центр:
Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Первая тренировка сборной Англии на ЧМ-2018 в Зеленогорске. Фото, видео

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Гарет Саутгейт
Дарья Тубольцева
Фото: РИА Новости
На них нельзя давить! Как попасть на тренировку сборной Англии
Сборная Англии только прилетела в Петербург, но уже успела разочаровать.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

На примере Аргентины было уже понятно, что на тренировки топ-сборных попасть будет невероятно сложно. Даже если ты аккредитованный журналист. От английской команды, которая 12 июня прилетела в Санкт-Петербург, ничего хорошего ждать не приходилось.

Улыбка и «I’m sorry»

Утром 13 июня я благоразумно приехала в Зеленогорск, который находится в 30 километрах от Питера, за час до начала открытой тренировки. На входе стояла миловидная (только с виду) девушка с пачкой билетов. С улыбкой на лице она заявила мне, что пустить внутрь не может. «У нас ограниченное число билетов», — сказала дамочка по-английски. При этом несколько моих коллег из конкурирующего издания смогли пройти. «В смысле?» — спросила я. И тут прекрасная женщина заявила: «Не давите на меня и не ругайтесь! Иначе билеты не получите». Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Ведь я просто поинтересовалась, по какому принципу пускают.

Тут я решила включить милашку. Сняла солнцезащитные очки, натянула улыбку и пролепетала: «I’m sorry». Произошло чудо. Она мигом вручила мне билет. Вот так просто всё поменялось!

Особняки, сгоревший дом и море. Где сборная Англии будет жить на ЧМ-2018
Британским журналистам понравится на питерской Рублёвке.

Нехватка билетов

Внутри на трибунах сидели воспитанники футбольных школ. Причём дети признавались, что не особо-то и жаждали увидеть английских футболистов. Но их притащили в обязательном порядке. Так по-русски. При этом за забором оставалось около 300 болельщиков, у которых почти не было шансов попасть внутрь. Билетов было всего около 400-500 — большинство ушло в детские спортивные школы. Тренировку, кстати, задержали на час. Может, английским футболистам входных билетов не хватило?

В ожидании британцев болельщики и журналисты развлекались как могли. Воспитанники «Зенита», как только увидели английских телерепортёров, побежали гурьбой к ним. Попасть в телевизор к англичанам — сегодняшняя мечта русского ребёнка. Корреспонденты из России искали место для курения (конечно же не нашли). Кто-то без вредных привычек играл с детишками в футбол.

Я успела немного пообщаться с британскими коллегами. Им в России всё нравится, хвалят организацию и спортивные объекты. Говорят, что уже познакомились с русской кухней и всем довольны. Англичане вообще никогда в лицо ничего плохого не скажут. Так что если вдруг в The Sun и The Mirror скоро появятся негативные статьи, то не стоит удивляться.

4 сборные, которые должны выступить на ЧМ-2018 лучше, чем 4 года назад
И ещё две, которые должны повторять результат 2014 года.

Каравай и самовар

Английских футболистов встретили громкими аплодисментами (репетировали их битый час перед этим). Были и подарки. Главному тренеру команды Гарету Саутгейту был вручён каравай, а нападающий Гарри Кейн получил самовар.

«Самовар мы обязательно используем по назначению — выпьем чая всей командой. Хлеб пока попробовать не удалось, но пахнет он замечательно», — сказал после занятия вратарь Джек Батленд.

Английские игроки были довольны приёмом. Джейми Варди чуть ли не полчаса болтал с журналистами, не отказывая никому. Пламенный привет российским футболистам. Почему-то форварду «Лестера» нетрудно дать пять-шесть интервью после занятия, каждый раз отвечая на одни и те же вопросы. А потом ещё и автографы раздать. Кстати, автограф-сессия получилось очень милой.

Я же успела поругаться с охранником, который внезапно решил не пускать меня на трибуну, где я оставила ноутбук. «У вас на билете нет места, за сумкой не вернётесь. Делайте, что хотите», — отчеканил грозный мужчина. Пришлось пролезать с другой стороны. Почему-то иностранным коллегам он такое не высказывал.

Чемпионат мира — это, конечно, очень круто. Звёздные игроки, красивый футбол, шикарные стадионы, эпатажные болельщики. Но всё это отходит на второй план, когда волонтёры выгоняют тебя из кафе (пресс-центр закрыт) через полчаса после окончания тренировки. Когда нужно приезжать за час-два до начала мероприятия, чтобы попасть внутрь. И то если ты понравишься девушке с билетом. Разве так сложно уделять внимание мелочам?

«Англичане напуганы! Это позор!» Откровения британских болельщиков
Григорий Телингатер привёз из Киева мнения фанатов «Ливерпуля». Некоторые из них кажутся абсурдными.
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. ЧМ по футболу 2018
Все новости RSS
Партнерский контент