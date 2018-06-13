На них нельзя давить! Как попасть на тренировку сборной Англии

На примере Аргентины было уже понятно, что на тренировки топ-сборных попасть будет невероятно сложно. Даже если ты аккредитованный журналист. От английской команды, которая 12 июня прилетела в Санкт-Петербург, ничего хорошего ждать не приходилось.

Улыбка и «I’m sorry»

Утром 13 июня я благоразумно приехала в Зеленогорск, который находится в 30 километрах от Питера, за час до начала открытой тренировки. На входе стояла миловидная (только с виду) девушка с пачкой билетов. С улыбкой на лице она заявила мне, что пустить внутрь не может. «У нас ограниченное число билетов», — сказала дамочка по-английски. При этом несколько моих коллег из конкурирующего издания смогли пройти. «В смысле?» — спросила я. И тут прекрасная женщина заявила: «Не давите на меня и не ругайтесь! Иначе билеты не получите». Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Ведь я просто поинтересовалась, по какому принципу пускают.

Тут я решила включить милашку. Сняла солнцезащитные очки, натянула улыбку и пролепетала: «I’m sorry». Произошло чудо. Она мигом вручила мне билет. Вот так просто всё поменялось!

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Нехватка билетов

Внутри на трибунах сидели воспитанники футбольных школ. Причём дети признавались, что не особо-то и жаждали увидеть английских футболистов. Но их притащили в обязательном порядке. Так по-русски. При этом за забором оставалось около 300 болельщиков, у которых почти не было шансов попасть внутрь. Билетов было всего около 400-500 — большинство ушло в детские спортивные школы. Тренировку, кстати, задержали на час. Может, английским футболистам входных билетов не хватило?

В ожидании британцев болельщики и журналисты развлекались как могли. Воспитанники «Зенита», как только увидели английских телерепортёров, побежали гурьбой к ним. Попасть в телевизор к англичанам — сегодняшняя мечта русского ребёнка. Корреспонденты из России искали место для курения (конечно же не нашли). Кто-то без вредных привычек играл с детишками в футбол.

Я успела немного пообщаться с британскими коллегами. Им в России всё нравится, хвалят организацию и спортивные объекты. Говорят, что уже познакомились с русской кухней и всем довольны. Англичане вообще никогда в лицо ничего плохого не скажут. Так что если вдруг в The Sun и The Mirror скоро появятся негативные статьи, то не стоит удивляться.

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Каравай и самовар

Английских футболистов встретили громкими аплодисментами (репетировали их битый час перед этим). Были и подарки. Главному тренеру команды Гарету Саутгейту был вручён каравай, а нападающий Гарри Кейн получил самовар.

«Самовар мы обязательно используем по назначению — выпьем чая всей командой. Хлеб пока попробовать не удалось, но пахнет он замечательно», — сказал после занятия вратарь Джек Батленд.

Английские игроки были довольны приёмом. Джейми Варди чуть ли не полчаса болтал с журналистами, не отказывая никому. Пламенный привет российским футболистам. Почему-то форварду «Лестера» нетрудно дать пять-шесть интервью после занятия, каждый раз отвечая на одни и те же вопросы. А потом ещё и автографы раздать. Кстати, автограф-сессия получилось очень милой.

Я же успела поругаться с охранником, который внезапно решил не пускать меня на трибуну, где я оставила ноутбук. «У вас на билете нет места, за сумкой не вернётесь. Делайте, что хотите», — отчеканил грозный мужчина. Пришлось пролезать с другой стороны. Почему-то иностранным коллегам он такое не высказывал.



Чемпионат мира — это, конечно, очень круто. Звёздные игроки, красивый футбол, шикарные стадионы, эпатажные болельщики. Но всё это отходит на второй план, когда волонтёры выгоняют тебя из кафе (пресс-центр закрыт) через полчаса после окончания тренировки. Когда нужно приезжать за час-два до начала мероприятия, чтобы попасть внутрь. И то если ты понравишься девушке с билетом. Разве так сложно уделять внимание мелочам?