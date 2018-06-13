ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе H

Польша

Состав

Голкиперы: Бартош Бьялковски («Ипсвич Таун»), Лукаш Фабиански («Суонси Сити»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Тьаго Сионек (СПАЛ), Камиль Глик («Монако»), Артур Енджейчик («Легия»), Михал Паздан («Легия»), Лукаш Пищек («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Якуб Блащиковски («Вольфсбург»), Яцек Горальски («Лудогорец»), Камиль Гросицки («Халл Сити»), Гжегож Крыховяк («Вест Бромвич Альбион»), Рафаэл Кужава («Гурник» Забже), Кароль Линетти («Сампдория»), Славомир Пешко («Лехия»), Пётр Зелиньски («Наполи»), Мацей Рыбусь («Локомотив»).

Нападающие: Давид Ковнацки («Сампдория»), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Лукаш Теодорчик («Андерлехт»).

Квалификация

Польша попала в одну из самых простых групп европейской квалификации и допустила всего два сбоя по ходу отбора – на старте сыграла вничью с Казахстаном, 2:2, а потом вдрызг проиграла 0:4 Дании. Попутно поляки делали топ-снайпера из Роберта Левандовского: из 28 голов в квалификации форвард «Баварии» забил 16. Путёвку в Россию Польша завоевала за тур до финиша отборочного цикла.

Тактика

Два года назад на Евро Польша стала самой организованной восточноевропейской сборной – предложила качественный прессинг в расстановке 4-4-2, качественно перестраивала стиль по ходу матчей. Роберт Левандовски и Арек Милик сколотили отличный дуэт нападающих, где один создавал пространство для другого, а большинство атак сборной Польши строилось через передачи низом. Именно стиль игры «белых орлов» остался тем же – правда, скорее всего, так Адам Навалка построит команду только в групповом турнире. Если Польша пролезет в плей-офф, Навалка перестроится на более оборонительную в понимании тренера расстановку 3-4-2-1. Тогда взломать поляков будет ещё труднее, чем два года назад.

Навалка-2018. Тренер, продававший косметику, едет на чемпионат мира В сборной Польши есть человек, сделавший для поездки на чемпионат мира не меньше Роберта Левандовского.

Главные звёзды

В первую очередь – Роберт Левандовски, отправляющийся на чемпионат мира с двойной мотивацией. Агент форварда заявил, что Левандовски хочет покинуть «Баварию», и для поляка это лучший способ вернуть себе репутацию топ-страйкера. У Левандовского всё ещё бомбические цифры, он лишь чуть-чуть не дотянул до третьего кряду сезона с 30 голами в Бундеслиге, но в важных матчах Роберт стал гораздо хуже, чем раньше, реализовывать моменты. «Реал» и Кейлор Навас подтвердят.

Другие лидеры сборной Польши знакомы с Левандовским ещё по Дортмунду – Якуб Блащиковски и Лукаш Пищек создадут динамику на правом фланге, качественно отрабатывая без мяча и сообща растягивая фланг с мячом. Ещё один важный игрок, на которого стоит обратить внимание – Пётр Зелиньски: он прошёл курсы повышения квалификации у Маурицио Сарри, стал лучше понимать комбинационный футбол и вырос в готовую замену Мареку Гамшику в «Наполи» – то есть одному из лучших хавбеков мира по пониманию комбинационного стиля, быстроте принятия решений и включениям вторым темпом.

Сенегал

Состав

Вратари: Абдулайе Диалло («Ренн»), Хадим Н'Диайе («Хоройя»), Альфред Гомис (СПАЛ).

Защитники: Калиду Кулибали («Наполи»), Кара Мбодж («Андерлехт»), Ламин Гассама («Аланьяспор»), Мусса Ваге («Эйпен»), Юссуф Сабали («Бордо»), Салиу Сисс («Анже»), Салиф Сане («Ганновер»).

Полузащитники: Папа Алиуне Н'Диайе («Сток Сити»), Шейх Н'Дойе («Бирмингем»), Шейку Куйяте («Вест Хэм»), Альфред Н'Диайе («Вильярреал»), Идрисса Гейе («Эвертон»).

Нападающие: Маме Бирам Диуф («Сток Сити»), Диафра Сахо, Исмаила Сарр (оба – «Ренн»), Мусса Конате («Амьен»), Бальде Кейта («Монако»), Мусса Соу («Бурсаспор»), Садио Мане («Ливерпуль»), М'Байе Ньянг («Торино»).

Квалификация

Сенегал с комфортом отобрался на чемпионат мира – жребий засунул в одну группу Нигерию, Алжир и Камерун, зато «львам Теранги» подарил простых соперников: Буркина-Фасо, ЮАР и Кабо-Верде. Серьёзное сопротивление оказали только буркинийцы, дважды сыграв с Сенегалом вничью. В остальных матчах Сенегал выигрывал на голом классе своих лидеров. Важно, что голы у команды распределились кучно – никто, даже Садио Мане, за отбор не забил больше двух.

Тактика

Алиу Сиссе – капитан сборной Сенегала-2002, пошумевшей на своём последнем чемпионате мира – использует расстановку 4-2-3-1. Организация игры сенегальцев без мяча очень близка к европейской: команда слаженно и высоко прессингует, провоцирует на потери мяча. Проблемы начинаются, когда Сенегал получает мяч – даже против Люксембурга «львы Теранги» строили атаки через лонг-боллы от Калиду Кулибали. У Сиссе слишком оборонительный центр без топового плеймейкера и очень быстрые вингеры/инсайды, Садио Мане и Бальде Кейта – типично африканская история, провоцирующая контратакующий стиль игры.

Главные звёзды

Садио Мане стал участником самой шумной группы Ливерпуля после The Beatles, и в этой группе Мане – бас-гитарист. Потому что самый незаметный: даже о Роберто Фирмино, исполнителе теневой роли, говорят больше. Пока все отправляли «Золотой мяч» в руки Мохамеду Салаху, Мане грамотно защищался без мяча, давал движение в контратаках, перешагнул отметку в 10 мячей за сезон в Лиге чемпионов и был единственным, кто не впал в уныние в финале после травмы Салаха. Бальде Кейта на противоположном фланге – такой же взрывной, но более взбалмошный и менее стабильный.

Защита будет держаться на Калиду Кулибали. В «Наполи» у Маурицио Сарри Кулибали стал нетипичным африканским защитником – он приезжал в Италию, ставя на грубую физику, и допускал много типичных для своей комплекции нелепых ошибок, но у Сарри вырос в защитника абсолютно топового уровня. Он снимает верх, он очень высоко вгрызается в прессинг, он начинает атаки качественным первым пасом. Диего Марадона уже говорил, что без стереотипа о темнокожих защитниках Кулибали играл бы в «Барселоне». Это правда.

Колумбия

Состав

Вратари: Давид Оспина («Арсенал»), Камило Варгас («Депортиво Кали»), Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»).

Защитники: Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Сантьяго Ариас (ПСВ), Фарид Диас («Олимпия» Асунсьон), Кристиан Сапата («Милан»), Йерри Мина («Барселона»), Хоан Мохика («Жирона»), Оскар Мурильо («Пачука»).

Полузащитники: Хамес Родригес («Бавария»), Абель Агилар («Депортиво Кали»), Карлос Санчес («Эспаньол»), Вилмар Барриос («Бока Хуниорс»), Джефферсон Лерма («Леванте»), Матеус Урибе («Америка»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт»), Хуан Куадрадо («Ювентус»).

Нападающие: Радамель Фалькао («Монако»), Хосе Искьердо («Брайтон»), Карлос Бакка («Вильярреал»), Луис Мурьель («Севилья»), Мигель Борха («Палмейрас»).

Квалификация

В самой жёстком отборе на чемпионат мира Колумбия закончила турнир на 4-м месте, собрав свои очки в матчах с командами сильно ниже классом. Из тех, кто вышел от Южной Америки на ЧМ-2018, Колумбия грохнула только Перу на своём поле. Результаты Колумбии вообще должны настораживать: из официальных матчей в 2017 году «кофейщики» выиграли только один, у Боливии, а всего побед за полтора календарных года – только четыре.

Тактика

После предыдущего чемпионата мира Хосе Пекерман постепенно переводил сборную Колумбии со схемы 4-4-2 на 4-2-3-1. Всё, чтобы создать Хамесу Родригесу более комфортные условия. Хамес – центральная фигура сборной Колумбии, создающая движение по всему периметру поля, чтобы создать численное преимущество на флангах. Правда, от смещений Хамеса страдают некоторые другие игроки. Например, Хуан Куадрадо. Когда Хамес отходит к правому флангу в глубину, выше под него открывается Ариас – и вингер «Ювентуса» вынужден сваливаться ближе к центру, где теряет в эффективности. Его стандартные финты там не проходят.

В целом же сборная Колумбии тактически слабее, чем четыре года назад. Атакуя, «кофейщики» слишком акцентируются на флангах. Обороняясь – ориентируются на мяч, что рождает проблемы. Колумбийцы часто защищаются чуть ли не в 6 человек, а опорные хавы при этом сваливаются к мячу, что создаёт проблемы в центре. Про «зону 14» Пекерман, кажется, не слышал.

Главные звёзды

Хамес Родригес. Ни одна сборная, даже Аргентина, не завязана вокруг своего игрока так, как Колумбия вокруг Хамеса. Если сравнивать цифры игрока по весенним товарищеским матчам и по ЧМ-2014, Хамес стал в два раза чаще делать конструктивные передачи и более чем в три раза чаще разгонять атаки из второй трети поля. После проникающих пасов Хамеса часто следуют навесы в штрафную, где дежурит Фалькао – такая трёхходовка точно станет одной из главных комбинаций Колумбии на турнире. Фалькао к нам поехал, он в порядке и обязательно забьёт что-то в своём стиле – первым касанием после флангового прострела.

Япония

Состав

Вратари: Эйи Кавасима («Метц»), Масааки Хигасигучи («Гамба Осака»), Косуке Накамура («Касива Рейсол»).

Защитники: Юто Нагатомо («Галатасарай»), Готоку Сакаи («Гамбург»), Томоаки Макино («Урава Ред Даймондс»), Ген Шожи («Касима Антлерс»), Ватару Эндо («Урава Ред Даймондс»), Майя Йосида («Саутгемптон»), Хироки Сакаи («Марсель»), Наомиси Уеда («Касима Антлерс»).

Полузащитники: Макото Хасебе («Айнтрахт»), Синдзи Кагава («Боруссия» Дортмунд), Гаку Сибасаки («Хетафе»), Риота Осима («Кавасаки Фронтале»), Хотару Ямагучи («Серезо Осака»), Кейсуке Хонда («Пачука»), Генки Харагучи («Фортуна»), Такаси Инуи («Эйбар»), Такаси Усами («Фортуна»).

Нападающие: Синдзи Окадзаки («Лестер»), Юя Осако («Вердер»), Йосинори Муто («Майнц»).

Квалификация

Япония отобралась на чемпионат мира одной из первых – из-за особенностей азиатской квалификации, а не из-за своего могущества. Даже на фоне Саудовской Аравии и Австралии отобраться было сложно – за исключением Таиланда, со всеми соперниками японцы испытывали серьёзные проблемы. Официально выйти на чемпионат мира удалось только за тур до финиша квалификации, по итогам матча с прямыми конкурентами, австралийцами. По ходу квалификации команда прибавляла в качестве игры, особенно без мяча, что свойственно командам Вахида Халилходжича. Однако на чемпионат мира Япония едет без него – местным чиновникам не понравились результаты боснийца… в мартовских товарищеских матчах.

Тактика

После увольнения Вахида Халилходжича сложно предположить, в какой футбол будет играть сборная Японии. В товарищеских матчах Акира Нисино, бывший технический директор сборной, использовал свой любимый по «Нагое Грампус Эйт» модуль 3-4-3, а потом возвращался к 4-2-3-1 Халилходжича. Результат одинаковый – поражение 0:2. Линия обороны стала сильно ниже, прессинг – более разрозненным и осторожным, а в атаке японцы сбивались на постоянные дальние удары. Фишка команды – Юто Нагатомо, играющий жёстко персонально по главному креативному игроку соперника. Противостояния Нагатомо-Хамес и Нагатомо-Мане явно читаются.

Главные звёзды

Многие игроки сборной Японии на виду, отыграли как минимум на ЧМ-2014, а кто-то ещё и летал в Южную Африку, как Кейсуке Хонда. Именно Хонда остаётся важнейшим звеном для японской атаки, стабильно играя на позиции «десятки» и двигая в запас Синдзи Кагаву. Другой важнейший футболист для японцев – Макото Хасебе с громадной школой Бундеслиги: он будет страхующим защитником в тройке центральных, а при четвёрке будет страховать Нагатомо при агрессивных включениях в отбор. Опытных игроков в команде достаточно – есть ещё Йосида из «Саутгемптона», Нагатомо из «Интера», знакомые с Бундеслигой Сакаи, Усами, Харагути, Муто, недооценённая деталь атаки «Лестера» Окадзаки.

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