ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе Е

Бразилия

Место в рейтинге ФИФА на июнь: 2

Состав

Вратари: Алисон («Рома»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Касио («Коринтианс»).

Защитники: Данило («Манчестер Сити»), Фагнер («Коринтианс»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Маркиньос («ПСЖ»), Педро Жеромел («Гремио»), Марсело («Реал»), Филипе Луис («Атлетико»).

Полузащитники: Каземиро («Реал»), Паулиньо («Барселона»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Коутиньо («Барселона»), Фред («Шахтёр»), Виллиан («Челси»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Дуглас Коста («Ювентус»), Тайсон («Шахтёр»).

Отбор на ЧМ

По ходу отборочного турнира сборная Бразилия поменяла тренера и превратилась из безвольной, неповоротливой и медленной команды в машину по набиранию очков. Пост получил Тите – самый титулованный тренер в истории «Коринтианса», который выиграл с командой два чемпионата Брзилии, Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира.

Тите убрал из сборной Халка и Оскара, но вызвал из Китая Паулиньо и Ренато Аугусто, чем сразу многих шокировал. Но шок прошёл, когда стало ясно, что новая сборная – сбалансированная команда, которая уверенно чувствует себя не только в атаке, но и в обороне. С Тите сборная одержала девять побед подряд в квалификации (в том числе разгромив Аргентину и Уругвай) и только потом немного расслабилась, сделав пару ничьих. Первое место с 10-очковым отрывом от второго – итог рывка команда после увольнения Дунги.

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Как играет

С одним опорником – Каземиро – и подвижной группой атаки, в которой любой футболист может оказаться где угодно. По ходу отбора сборная наигрывала схему 4-1-4-1 с Ренато Аугусто/Фернандиньо и Паулиньо в центре, Неймаром и Коутиньо на флангах. Сейчас сборная пробует другую расстановку: с Коутиньо в центре полузащиты, что даёт возможность выпустить ещё одного атакующего игрока (Дугласа Косту или Виллиана). Обе схемы достаточно сбалансированны, хотя с Коутиньо на непривычном правом фланге атаки Бразилия лучше играет без мяча.

Главные игроки

Неймар. Если бы он не попал в этот список, читатели бы не оценили. Но на самом деле, в сборной его роль противоположна той, которую он выполняет в «ПСЖ». В клубе на Неймара играет вся команда, он сам начинает атаки и сам заканчивает. В сборной его роль больше напоминает времена в «Барселоне»: для Неймара создают пространство, он стартует на полуфланге и идёт оттуда в сторону ворот.

Каземиро – игрок, который в сборной отвечает за подстраховку сразу четверых партнёров по команде. Его работоспособность имеет огромное значение. Каземиро приходится играть по всей ширине поля.

Ещё один важнейший для команды футболист – Паулиньо. Когда в «Барселоне» бразилец начал ситуативно меняться местами с Месси в заключительной фазе атак, все заговорили о гениальной находке Эрнесто Вальверде. Но это придумал не Вальверде: в сборной Бразилии Паулиньо ещё раньше начал меняться местами с Коутиньо, отправляясь на фланг атаки и возвращаясь в центр под последний пас. Исключительное качество Паулиньо – умение грамотно переключаться между позициями – отлично используется в сборной. Шесть голов и две голевые передачи в 11 матчах отбора это иллюстрируют.

Этот список можно продолжить половиной игроков стартового состава. Алиссон (у Бразилии опять есть топ-вратарь), Марсело, Жезус, тот же Коутиньо… да и связка центральных защитников Маркиньос-Миранда настолько непроходима, что отсутствие в сборной Давида Луиса даже не бросается в глаза. Да, Бразилия настолько сильна.

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Швейцария

Место в рейтинге ФИФА на июнь: 6

Состав

Вратари: Роман Бюрки («Боруссия» Д), Ивон Мвого («РБ Лейпциг»), Ян Зоммер («Боруссия» М).

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Д), Нико Эльведи («Боруссия» М), Михаэль Ланг («Базель»), Штефан Лихтштайнер («Ювентус»), Жак-Франсуа Мубандже («Тулуза»), Рикардо Родригес («Милан»), Йохан Джуру («Антальяспор»), Фабиан Лукас Шёр («Базель»).

Полузащитники: Валон Бехрами («Удинезе»), Блерим Джемаили («Болонья»), Желсон Фернандеш («Айнтрахт»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Шердан Шакири («Сток Сити»), Гранит Джака («Арсенал»), Стивен Цубер («Хоффенхайм»), Денис Закария («Боруссия» М).

Нападающие: Йосип Дрмич («Боруссия» М), Брил Эмболо («Шальке»), Марио Гавранович («Динамо» З), Харис Сеферович («Бенфика»).

Отбор на ЧМ

Стоп, давайте сразу скажем про место в рейтинге ФИФА. Шестое – это не ошибка, это проблема подсчёта. В отборочной группе Швейцария обменялась победами с Португалией, а дальше спокойно набирала рейтинг, обыгрывая Венгрию, Фареры, Латвию и Андорру. Стыки с Северной Ирландией тоже помогли. Нет, конечно, у Владимира Петковича неплохая команда – но вряд ли она пройдёт на ЧМ дальше Испании и Франции, у которых рейтинг ниже.

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А теперь вернёмся к отбору. Главное умение, которое продемонстрировала сборная, – качественно защищаться против уступающих в классе команд. Шесть игр в группе Ян Зоммер отстоял на ноль, а потом ещё и оба стыковых матча. В итоге, чтобы пробиться в Россию с первого места в группе, нужно было только не проиграть Португалии в последнем туре. Не получилось. Пришлось проползать через Северную Ирландию благодаря спорному пенальти.

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Как играет

Петкович ставит команде довольно осторожный футбол, который очень зависит от настроения и формы Джердана Шакири и Гранита Джаки. Два опорника: Джака и Валон Бехрами, причём по сравнению с Бехрами Джака просто котёнок. Ещё один ЦП со склонностью к разрушению, Блерим Джемаили, играет под нападающими. Через такой мощный забор в центре очень трудно пробиться. Правда, неприступный центр компенсируется относительной уязвимостью флангов. Рикардо Родригес любит иногда убежать в атаку и не вернуться, а Шакири не особо помогает Лихтштайнеру. И добавим, что главная проблема Евро-2016 никуда не делась: сборной по-прежнему не хватает центрфорварда. Харис Сеферович забил четыре гола за «Бенфику» в чемпионате Португалии, но Брил Эмболо из «Шальке» провёл сезон ещё слабее.

Главные игроки

Вратарь. Зоммер уверенно руководит парой не самых надёжных центральных защитников: Шером и Аканджи. Шесть сухих матчей в отборе – его заслуга. Гранит Джака отвечает за начало атак. Не всегда делает это качественно, но больше просто некому: сборная атлетична, но умных игроков в ней явно не хватает. Шакири и Цубер отвечают за всё. Ещё нужно отметить Родригеса и Лихтштайнера, потому что их вклад в атаку очень велик: шесть голов на двоих в квалификации. Собственно, умные и техничные фланги – главное оружие сборной.

Коста-Рика

Место в рейтинге ФИФА на июнь: 23

Состав

Голкиперы: Кейлор Навас («Реал»), Парик Пембертон («Алахуэленсе»), Леонель Морейра («Эредиано»).

Защитники: Кристиан Гамбоа («Селтик»), Ян Смит («Норчепинг»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити»), Брайан Овьедо («Сандерленд»), Оскар Дуарте («Эспаньол»), Джанкарло Гонсалес («Болонья»), Франсиско Кальво («Миннесота Юнайтед»), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс»), Джонни Акоста («Агилас»).

Полузащитники: Давид Гусман («Портленд Тимберз»), Ельцин Техеда («Лозанна»), Сельсо Борхес («Депортиво»), Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Родни Уоллес («Нью-Йорк Сити»), Кристиан Боланьос («Саприсса»), Хоан Венегас («Саприсса»).

Нападающие: Брайан Руис («Спортинг»), Даниэль Колиндрес («Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл («Бетис»), Маркос Уренья («Лос-Анджелес»).

Отбор на ЧМ

Для Коста-Рики всё было довольно просто. После триумфа на ЧМ-2014 это и неудивительно: команда, которая заняла первое место в группе с Уругваем, Англией и Италией, соперничала с США, Мексикой, Гондурасом, Панамой и Тринидадом. За три тура до окончания квалификации команда Оскара Рамиреса оторвалась на четыре очка от третьего места и немного расслабилась. Но всё равно финишировала второй. Главным противостоянием, пожалуй, стали матчи с США: Коста-Рика выиграла и дома, и в гостях, с общим счётом 6:0 и этим, по сути, гарантировала себе как минимум третье место, свалив проблему теоретических стыков на Гондурас.

Как играет

Техничная и быстрая команда, по идее, должна играть от себя, но костариканцы предпочитают контратаки. И да, они не слишком хороши в реализации моментов. Шесть голов в ворота США – это прекрасно, но в оставшихся девяти матчах отбора они забили восемь раз. С бетонной Швейцарией таких навыков может не хватить.

Отсутствие центрфорварда – настолько серьёзная проблема, что на ЧМ в заявке в группе атаки из не вингеров только Маркос Уренья. Что касается схемы, то новый тренер Оскар Рамирес не стал устраивать революцию: оставил 3-5-2, с которой костариканцы играли и на предыдущем чемпионате мира.

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Главные игроки

Только одного игрока сборной Коста-Рики знает весь мир. И Кейлор Навас действительно лидер сборной, но не единственный. Капитан Брайан Руис (из «Спортинга») играет на обоих флангах и в матчах отбора набрал шесть баллов по системе «гол+пас». Важен и Кристиан Боланьос – лучший бомбардир сборной в квалификации. Футболист, на которого стоит обратить внимание, – Рональд Матаррита, который стал основным игроком команды как раз при новом тренере. Он играет в «Нью-Йорк Сити» — то есть имеет опыт выступления за одну команду с Пирло, Ираолой, Лэмпардом и Вильей. Тут стоило бы упомянуть и Хоэля Кэмпбела и Маркоса Уренью, но их важность пока вызывает вопросы: оба перенесли травмы, после которых потеряли место в старте.

Сербия

Место в рейтинге ФИФА на июнь: 34

Состав

Вратари: Владимир Стойкович («Партизан»), Марко Дмитрович («Эйбар»), Предраг Райкович («Маккаби Тель-Авив»).

Защитники: Александар Коларов («Рома»), Бранислав Иванович («Зенит»), Душко Тошич («Гуанчжоу Фули»), Антонио Рукавина («Вильярреал»), Милош Велькович («Вердер»), Милан Родич («Црвена Звезда»), Урош Спаич («Краснодар»), Никола Миленкович («Фиорентина»).

Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Адем Ляич («Торино»), Марко Груич («Ливерпуль»), Неманья Радонич («Црвена Звезда»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Филип Костич («Гамбург»), Андрия Живкович («Бенфика»).

Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович (ПАОК), Лука Йович («Айнтрахт»).

Отбор на ЧМ

Отборочная группа, в которой играла Сербия, – это приговор системе рейтингования сборных. Потому что при отсутствии хотя бы одной явно сильной команды с сербами здесь более-менее на равных рубились Ирландия, Австрия и Уэльс. Нетрудно догадаться, что у всех команд было зашкаливающее количество ничьих. Сербия дважды сыграла вничью с Уэльсом, обменялась одинаковыми победами с Австрией, но не теряла очков с Грузией и Молдавией – что и определило первое место в группе. А после того как этот результат был достигнут, главный тренер Славолюб Муслин потерял работу. Почему? Никто не понял. Согласно одной из конспирологических версий, потому что Муслин не доверял Милинкович-Савичу – главной надежде и самому раскрученному игроку сборной.

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Как играет

Сербия – команда полузащитников. Возрастная защита (Иванович, Коларов, Тошич, Рукавина – все за 30), нестабильный Митрович в атаке, 34-летний Стойкович из «Партизана» в воротах: всё это не очень оптимистично. Но в полузащите сербы разрывают. Матич чистит в опорной зоне, Льяич, Тадич и Милинкович-Савич отвечают за креатив. Отсюда и схема 4-2-3-1, от которой тренер Младен Крстаич почти не отходит: она лучше всего подходит, чтобы распределить функции между группами атаки и обороны. Проблем больше. Это и медленная защита, и недостаточная интенсивность по ходу матчей: Сербия «включается и «выключается», и кажется, что тренер не вполне контролирует этот процесс.

Главные игроки

Неманья Матич – человек, от которого зависит всё. Чуть ли не единственный в составе сборной, кто работает одинаково интенсивно все 90 минут. Тадич провёл не лучший сезон в «Саутгемптоне», но остаётся важным игроком в сборной. Льяич сделал 10 голевых передач в «Торино». Коларов – капитан сборной, который в «Роме» напоминает себя самого образца пятилетней давности. Митрович забил шесть голов в отборе. И… Вы ждёте Милинкович-Савича? Напрасно. При Муслине он не был ключевым игроком, а при новом тренер пару раз остался на скамейке запасных. Конечно, он будет играть на чемпионате мира, и, конечно, по индивидуальным данным он лучший в этой команде. Но к моменту начала чемпионата мира назвать его в числе главных игроков сборной не получается. Зато через месяц у «Лацио» может быть повод запросить за него не тонну денег, а две тонны.

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