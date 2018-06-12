ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе G

Бельгия

Место в рейтинге ФИФА: 3

Состав

Вратари: Кун Кастельс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»);

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Андерлехт»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Тома Менье («ПСЖ»), Томас Вермален («Барселона»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»);

Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско («Далянь Ифан»), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витцель («Тяньцзинь Цюаньцзянь»);

Нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»).

Отбор на ЧМ

Бельгии досталась простая отборочная группа, и команда Роберто Мартинеса выиграла её в шикарном стиле. Девять побед, одна ничья, разница голов 43:6. Вау. 11 голов Лукаку, шесть Азара, по пять Мертенса и Тома Менье… Даже если принять во внимание, что группа была простой, это впечатляет.

Правда, в товарищеских матчах Бельгия тоже разбирается только с теми соперниками, с которыми обязана. Япония, Египет, Саудовская Аравия… Мексику и Португалию звёздные бельгийцы не обыграли. С основными претендентами на победу на чемпионате мира (Бразилией, Германией, Францией, Испанией) они не играли уже два года. Пока сборная производит впечатление танка на шоссе: выглядит мощно, но без препятствий.

Аксель Витсель, сборная Бельгии Фото: Peter Lous/Soccrates/Getty Images

Как играет

Схема 3-4-3 – не та, которая приходит на ум первой в контексте Бельгии. Особенно если вы не видели эту сборную с того времени, как её тренировал Марк Вильмотс. Но Роберто Мартинес всё изменил. Переход на 3-4-3 добавил разбитой команде компактности. Лучше ходит мяч, не возникает проблем с его доставкой в штрафную. Но у плана есть и уязвимые моменты.

Например, фланги. За фланг Менье неспокойно, потому что он и в «ПСЖ» показал себя слишком атакующим защитником, который не всегда вовремя закрывает позицию. Упустить своего игрока по бровке и позволить выполнить пас – для него не исключение, а, в общем, правило. Но на другом фланге у Бельгии вообще Феррейра-Карраско – вингер, которому приходится пахать и в защите.

Кевин Де Брёйне играет очень глубоко. В сборной он отвечает за первый пас чаще, чем за последний. Однажды Де Брёйне даже позволил себе раскритиковать тренера за излишне оборонительный стиль. Но стиль Мартинеса трудно назвать оборонительным – просто Кевину в нём отводится непривычная для него оборонительная роль. В связке с ним играет Аксель Витсель – футболист, которому трудно быть страхующим для Де Брёйне, потому что Витселю самому нужен страхующий. В общем, выглядит вся конструкция довольно рискованно.

Главные игроки

Бельгия играет в умный футбол, в котором первыми плеймейкерами являются центральные защитники. Выше – Де Брёйне, потом Мертенс. Они ответственны за то, что с продвижением мяча у Бельгии всё отлично. Сюда же можно добавить и Куртуа, и Азара. Вообще, по именам в сборной нет слабых мест. И даже непопадание Найнгголана (по словам Мартинеса, дело в тактике) не делает старт Бельгии слабее. Правда, со скамейкой запасных всё немного хуже. Но и такого старта должно хватить, чтобы сыграть лучше, чем четыре года назад.

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Панама

Место в рейтинге ФИФА: 55

Состав

Вратари: Хайме Пенедо («Динамо» Бухарест), Хосе Кальдерон («Чоррильо»), Алекс Родригес («Сан-Франциско»).

Защитники: Фелипе Балой («Мунисипаль»), Гарольд Каммингс («Сан-Хосе Эртквейкс»), Эрик Дэвис («Дунайска-Стреда»), Фидель Эскобар («Нью-Йорк Ред Буллз»), Адольфо Мачадо («Хьюстон Динамо»), Микаэль Мурильо («Нью-Йорк Ред Буллз»), Луис Овалле («Олимпия»), Роман Торрес («Сиэтл Саундерс»).

Полузащитники: Эдгар Барсенас («Кафеталерос де Тапачула»), Армандо Купер («Универсидад де Чили»), Анибаль Годой («Сан-Хосе Эртквейкс»), Габриэль Гомес («Атлетико Букараманга»), Валентин Пиментель («Пласа Амадор»), Альберто Кинтеро («Университарио»), Хосе Луис Родригес («Гент»).

Нападающие: Абдиэль Арройо («Алахуэленсе»), Исмаэль Диас («Депортиво Фабриль»), Блас Перес («Мунисипаль»), Луис Техада («Спорт Бойз»), Габриэль Торрес («Уачипато»).

Отбор на ЧМ

Трудно назвать удачным. Прежде чем писать возмущённые комментарии, прочитайте дальше. В 10 матчах в последней отборочной группе Панама одержала три победы: в первом туре, девятом и десятом. Квалификацию на ЧМ эта команда закончила с отрицательной разницей мячей. Как вообще она оказалась в России? Благодаря чуть ли не мистическому стечению обстоятельств. В матче с Коста-Рикой Панаме засчитали гол, хотя мяч не побывал в воротах. Параллельно США умудрились проиграть Тринидаду и Тобаго. Ну, как-то так. Но основная причина визита Панамы на ЧМ – принцип отбора, который даёт зоне КОНКАКАФ три с половиной путёвки. День, когда была добыта путёвка в Россию, объявлен национальным праздником.

Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Как играет

Панама отлично осознаёт свои возможности. Это возрастная команда, она играет в медленный футбол и обороняется низким блоком без прессинга. Но за быстрыми командами всё равно не успевает. Пожалуй, с Бельгией будет максимально трудно.

Главные игроки

Этот пункт звучит немного забавно, но они есть. Вратарь Хайме Пенедо – один из немногих, кто играет в Европе. Правда, Румыния – не топ-чемпионат, но у Пенедо хотя бы есть опыт квалификационных матчей за место в Лиге Европы. Другие лидеры сборной – Луис Техада и Блас Перес. Лучшие бомбардиры в истории Панамы (по 42 гола), они играют в основе, хотя Луису 36 лет, а Бласу – 37. Ну, мы уже говорили: эта команда и не ставит на скорость. Кстати, для тренера Панамы Эрнана Дарио Гомеса чемпионат мира в России уже третий. Раньше он выводил на турнир Колумбию и Эквадор.

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Тунис

Место в рейтинге ФИФА: 21

Состав

Голкиперы: Аймен Матлути («Аль-Батин»), Фарук Бен-Мустафа («Аль-Шабаб»), Муэз Ассен («Шатору»).

Защитники: Хамди Наггез («Замалек»), Дилан Бронн («Гент»), Рами Бедуи («Сетиф»), Йоан Беналуан («Лестер Сити»), Сиам Бен-Юссеф («Касымпаша»), Яссин Мерия («Сфаксьен»), Уссама Хаддади («Дижон»), Али Маалул («Аль-Ахли Джидда»).

Полузащитники: Элье Скири («Монпелье»), Мохамед Бен-Амор («Аль-Ахли Джидда»), Гилан Шалали («Эсперанс»), Ферджани Сасси («Ан-Наср»), Ахмед Халил («Клуб Африкэн»), Саиф-Эдин Хауи («Труа»).

Нападающие: Фахреддин Бен-Юссеф («Аль-Иттифак»), Вахби Хазри («Ренн»), Анис Бадри («Эсперанс»), Бассем Срарфи («Ницца»), Наис Слити («Дижон»), Сабер Хелифа («Клуб Африкэн»).

Отбор на ЧМ

Тунис начал в двух трудных побед над Мавританией и попал в группу с ДР Конго, Ливией и Гвинеей. Звучит не слишком грозно, но в итоге обойти Конго удалось лишь на одно очко, причём по ходу квалификации в сборной Туниса поменялся тренер. Помимо Туниса Набиль Маалуль работал в Кувейте и Катаре, так что нормально, если вы впервые о нём слышите. Благодаря единственному в отборе разгрому (4:1 с Гвинеей) сборная даже имеет неплохую разницу мячей в группе — 11:4 в шести матчах. Но главная сила Туниса точно не в атаке.

Как играет

Единственный игрок в составе Туниса забил в отборе больше двух голов. Это Юссеф Мсакни – техничный вингер, которого по значению для команды тренер весной сравнил с Месси. Прямо перед чемпионатом мира он повредил колено и в Россию не поедет. Слабая атака стала ещё слабее.

По крайней мере, главное качество Туниса никуда не делось. Это команда, которая прекрасно умеет сбивать темп. С Тунисом неприятно играть: мячом сборная Маалуля не дорожит, играет жёстко, пространства не даёт вообще. Тунису легко не проиграть, но его нелегко победить. Схема 4-2-3-1, конечно, условна: вся команда оказывается за линией мяча, когда атакует соперник, и больше всего это напоминает 4-5-1.

Сборная Панамы по футболу Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Главные игроки

Первым здесь должен быть Мсакни, но Тунису сильно не повезло. Поэтому ограничимся парой других имён. Вахби Хазри провёл сильный сезон в «Ренне»: отыграл на трёх разных позициях в атаке, набрал 15 очков по системе «гол+пас» во всех турнирах. Левый вингер «Дижона» Наим Слити – ещё один игрок, который теоретически может сделать гол за счёт индивидуальных качеств. Сюда хотелось бы ещё добавить Муэза Ассена – колоритного вратаря, который симулировал травму в двух последних матчах сразу после захода солнца, чтобы его партнёры по команде могли попить и перекусить (из-за Рамадана они днём соблюдают пост). Но Ассен – только второй вратарь команды.

Англия

Место в рейтинге ФИФА: 12

Состав

Вратари: Джек Батлэнд («Сток Сити»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бёрнли».

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Гари Кэхилл («Челси»), Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»), Гарри Магуайр («Лестер»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли (оба — «Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рубен Лофтус-Чик («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Дэнни Уэлбек («Арсенал»), Джейми Варди («Лестер»).

Отбор на ЧМ

Англия легко прошла одну из самых простых отборочных групп. Поводом для опасений можно назвать разве что 18 забитых мячей: когда в соперниках Мальта, Литва, Словения, Словакия и Шотландия – для 10 игр это не очень много. Ну и качество игры было постоянным поводом для обсуждения в английских СМИ. В любом случае если учесть, что Гарет Саутгейт остался тренером сборной, потому что в Федерации футбола Англии ему просто не нашли замену, результат вряд ли мог быть лучше.

Как играет

Внезапно, по схеме с тремя защитниками. Да, это стало неожиданностью, пожалуй, столь же сильной, как и отцепление Джо Харта от заявки на ЧМ-2018. Почти весь отбор Англия играла в 4-2-3-1, но в последнем туре перешёл на 3-4-2-1 и с тех пор использует только трёх центральных защитников.

Один из них – Кайл Уокер. Он иногда выполняет эту функцию в «Ман Сити», Стоунз тоже знаком с расстановкой в три центральных, а Кэхилл играет по ней два последних сезона. Главная проблема Англии – некому продвигать мяч в полузащите. Лаллана не успел набрать форму к чемпионату мира, Милнер завершил карьеру в сборной, Окслейд-Чемберлен получил травму: в центре поля у Саутгейта вакуум, который он наполняет футболистами, привыкшими играть выше. Лингард и Деле Алли в роли ЦПЗ – это риск, но деваться некуда. В атаке место гарантировано только Кейну. Варди и Рашфорд спорят за второе место, но вместо них может оказаться и лишний АПЗ.

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Главные игроки

Кайл Уокер – самый разносторонний защитник, который и первый пас может отдать, и не обрезается под прессингом (ну, почти. Ладно, не очень часто обрезается). На плечи Хендерсона ложится нагрузка по страховке Алли и Лингарда. Работы у него много, странно, что Саутгейт не пробует сыграть с двумя опорными. На фланге Стерлинг – безальтернативный вариант на фланге атаки, потому что только он во всей заявке играет широко.

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Алли придётся выполнять те функции, которые в «Тоттенхэме» выполняет Эриксен: отвечать за последний пас. Кейн – единственная мировая звезда этой сборной, а также человек, который всерьёз говорит о победе на чемпионате мира. Не уверен, что он серьёзно, но по крайней мере такие слова обязывают быть лидером команды. И не подвести в случае серии пенальти где-нибудь в полуфинале.

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