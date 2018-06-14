Чемпионат мира. Матч открытия. Россия — Саудовская Аравия. LIVE!

14:05. Галина Козлова внимательно изучила правила посещения стадионов. Прочитайте внимательно!
13:50. Олег Лысенко, перед стартом в «Лужники» предаётся воспоминаниям.
13:45. И Полина Куимова гуляет по Москве. Возле Красной площади интернационал. Все веселятся поют и вообще всё очень классно. Сама Красная площадь перекрыта, потому все тусят на Манежной и Никольской.
13:30. Алёна Сахарова гуляет по Москве. И встречает весёлых людей.
13:15. Интервью с Романом Зобниным. На разные темы.
13:00. Дмитрий Егоров призывает верить в команду.
12:45. Прогноз на матч от Жозе Моуриньо.
12:40. Крутая фотогалерея от Алёны Сахаровой.
12:30. Немного интересных видосиков. Златан в Москве. Не в составе сборной, а в качестве болельщика.
А вот здесь швед говорит по-русски.
12:10. Москва вчера безумствовала. В хорошем смысле. Как это было? Подробности в этом материале.
12.00. Добрый день, уважаемые любители футбола. Вот и дождались! Сегодня в Москве матчем Россия — Саудовская Аравия открывается чемпионат мира. Впереди месяц праздника, месяц отличного футбола.
Вот превью группы А.
Гид по Москве для людей, приехавших в город впервые.
Текст про нашего соперника — сборную Саудовской Аравии.