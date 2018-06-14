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ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия. 14 июня 2018 года. Онлайн-трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Россия — Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция
«Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Чемпионат мира. Матч открытия. Россия — Саудовская Аравия. LIVE!
Наблюдаем за тем, что происходит в Москве в день открытия мундиаля-2018.
Футбол / ЧМ по футболу 2018
ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
14 июня 2018, четверг. 18:00 МСК
Россия
Саудовская Аравия

Текстовая трансляция

14:05. Галина Козлова внимательно изучила правила посещения стадионов. Прочитайте внимательно!

Что нельзя проносить на стадионы ЧМ. Вы это знали?
Лучше откажитесь от этих вещей на арене. Рассказываем, что можно и нельзя приносить на ЧМ.

13:50. Олег Лысенко, перед стартом в «Лужники» предаётся воспоминаниям.

13:45. И Полина Куимова гуляет по Москве. Возле Красной площади интернационал. Все веселятся поют и вообще всё очень классно. Сама Красная площадь перекрыта, потому все тусят на Манежной и Никольской.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

13:30. Алёна Сахарова гуляет по Москве. И встречает весёлых людей.

13:15. Интервью с Романом Зобниным. На разные темы.

Зобнин: Игнашевич пошутил, но многие не поняли
Роман Зобнин – о билетах на ЧМ-2018, подкате под Салаха и том, насколько важен для футболиста стиль.

13:00. Дмитрий Егоров призывает верить в команду.

Всех порвём! Время верить в Черчесова, Дзюбу и сборную (видео)
Пост позитива. И очень много дикого видео.

12:45. Прогноз на матч от Жозе Моуриньо.

12:40. Крутая фотогалерея от Алёны Сахаровой.

12:30. Немного интересных видосиков. Златан в Москве. Не в составе сборной, а в качестве болельщика.

А вот здесь швед говорит по-русски.

12:10. Москва вчера безумствовала. В хорошем смысле. Как это было? Подробности в этом материале.

Москва сошла с ума. Крутые истории от журналистов «Чемпионата»
Наши корреспонденты будут ездить по всей России. И делиться с вами самыми интересными историями. Вот первая порция.

12.00. Добрый день, уважаемые любители футбола. Вот и дождались! Сегодня в Москве матчем Россия — Саудовская Аравия открывается чемпионат мира. Впереди месяц праздника, месяц отличного футбола.

Вот превью группы А.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A
Ещё раз о сборной России и тех, кто будет ей мешать.

Гид по Москве для людей, приехавших в город впервые.

Гиды по городам чемпионата мира: что посмотреть в Москве?
Как добраться от аэропорта и вокзала, на чём перемещаться по городу и что посмотреть в столице России.

Текст про нашего соперника — сборную Саудовской Аравии.

Главная проблема мусульман на ЧМ – белые ночи. В остальном всё отлично
Рамадан скоро заканчивается, в остальном помогают свои же.
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