С днём рождения, Салах! Уругвай вырывает победу в самой концовке игры с Египтом

Этого матча многие ждали, чтобы наконец-то понять, в каком состоянии сейчас самый хайповый футболист последних месяцев. Недавно он вернулся в общую группу после травмы, и Купер анонсировал его появление на поле. Плюс сегодня ещё и день его рождения. В стартовый состав Салах не попал, но всё равно сорвал овации: пока шёл из подтрибунки.

Екб — без аншлага

Начали команды то ли лениво, то ли осторожно. Так же как зрители тянулись на стадион. В Екатеринбурге любители футбола пока раскачиваются, и центральные трибуны местами были с проплешинами. При этом за воротами они были забиты под завязку. Обычно телевещатели всегда просят, чтобы места напротив основной камеры заполнялись в первую очередь: для тв-картинки.

Один момент за весь тайм. Как так?

После первых 20 минут уругвайцы начали прибавлять, и Египет всей командой прижался к воротам. Вскоре Кавани роскошно зарядил из-за штрафной, но спас защитник. Тут же Суарес имел бронебойный момент, но промазал и схватился за зубы (???). Больше моментов до перерыва не было.

Кого отметить у Египта? Это сложно

Первый навал уругвайцев был отбит, и игра снова замедлилась. Очень старался Амр Варда из чемпионата Греции, но весь тлен его усилий наглядно проиллюстрировал забавный эпизод в конце первого тайма, когда он пытался пробить через себя и завалился на спину.

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«Как будто смотрим матч РФПЛ»

Фраза принадлежит комментаторам матча, и по первому тайму с этим было сложно спорить. Если копаться в мелочах, уругвайцы удивили тем, как легко двигают мяч по всему полю, и нестандартными решениями при разгоне атак. Египтяне — физикой и нацеленностью на чужие ворота (пусть временами и туповатой). Неудивительно, что некоторые из них бессильно рухнули на газон по окончании матча.

Суарес — транжира

Луису в самом начале второго тайма выпал второй гигантский шанс открывать счёт. Но, прорвавшись через защитников, он пробил прямо во вратаря. Не таких решений ждёшь от форварда «Барсы». В итоге мяч вместо сетки улетел куда-то вдаль, отрикошетив от кипера. Чуть позже он ещё и один на один с вратарём выбежал, но тот снова потащил.

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Минус один у Египта

Во втором тайме в составе египтян случилась травма. За пару дней до матча с Россией команда, возможно, лишается одного из своих основных полузащитников. Тарека Хамеда на поле заменил Сэми Морси.

Кавани…

Потрясающий момент в конце матча едва не вывел Уругвай вперёд, но Мохамед Эль-Шенави вытащил мощный удар форварда «ПСЖ» из штрафной. Этим моментом голкипер окончательно застолбил за собой звание лучшего игрока своей сборной в этой игре.

А ещё через несколько минут Уругвай пробивал штрафной, и тот же Кавани запулил мяч в штангу! Как же везёт Уругваю!

Салах так и не вышел

Ближе к концу матча на поле готовился выйти Собхи, и стало понятно, что на Салаха замены не остаётся. В Египте долго пытались строить хорошую мину и говорить, что их главная звезда — в порядке. Но если даже в настолько безнадёжной (местами) игре ему не нашлось места на поле хоть на 10 минут, есть всего два варианта. Первый — с Салахом всё не так уж радужно. Второй — Купер уже сейчас готов отдать первое место и бороться с Россией за второе.

Гооооол!

Но закончить матч вничью Купер так и не смог. Последние минуты игры уругвайцы откровенно издевались над соперником, прижали их к своим воротам, и наконец Хименес с третьей попытки забил столь логичный мяч, выпрыгнув выше всех в чужой штрафной!

Россия и Уругвай становятся лидерами группы. Мы — первые.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018