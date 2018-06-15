ЧМ-2018. Салах против Кавани, Испания — Португалия — на сладкое. LIVE!

Салах на поле сегодня может и не выйти, а вот Криштиану Роналду мы увидим!

12:06. Тремя матчами программа второго игрового дня не ограничивается. На повестке дня пресс-конференции сербов, панамцев, коста-риканцев, бельгийцев, исландцев, французов и немцев. И — само собой — продолжение болельщицкого карнавала! Начало вышло очень крутым — уверены, продолжение тоже не подкачает! Наши люди уже «в полях» — аккумулируют эмоции, ищут интересные ракурсы и снимают клёвые сюжеты — всё для тебя, читатель!

Египет — Уругвай. Текстовая трансляция

Марокко — Иран. Текстовая трансляция

Португалия — Испания. Текстовая трансляция

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12.00. Всем привет! Новый день чемпионата мира, и мы снова вместе. Сегодня целых три матча, в одном из которых встречаются соперники России по группе, а другой можно смело отнести к категории топ. Португалия сыграет с Испанией.

ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A Ещё раз о сборной России и тех, кто будет ей мешать.