ЧМ-2018. Салах против Кавани, Испания — Португалия — на сладкое. LIVE!

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Египет-Уругвай, Марокко-Иран, Португалия – Испания 15 июня 2018. Онлайн

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Чемпионат»
Фото: Islam Safwat/NurPhoto via Getty Images
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Футбол / ЧМ по футболу 2018

12:06. Тремя матчами программа второго игрового дня не ограничивается. На повестке дня пресс-конференции сербов, панамцев, коста-риканцев, бельгийцев, исландцев, французов и немцев. И — само собой — продолжение болельщицкого карнавала! Начало вышло очень крутым — уверены, продолжение тоже не подкачает! Наши люди уже «в полях» — аккумулируют эмоции, ищут интересные ракурсы и снимают клёвые сюжеты — всё для тебя, читатель!

Египет — Уругвай. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа A. 1-й тур
15 июня 2018, пятница. 15:00 МСК
Египет
Уругвай
ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
15 июня 2018, пятница. 18:00 МСК
Марокко
Иран

Марокко — Иран. Текстовая трансляция

ЧМ-2018 - финальный раунд. Группа B. 1-й тур
15 июня 2018, пятница. 21:00 МСК
Португалия
Испания

Португалия — Испания. Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

12.00. Всем привет! Новый день чемпионата мира, и мы снова вместе. Сегодня целых три матча, в одном из которых встречаются соперники России по группе, а другой можно смело отнести к категории топ. Португалия сыграет с Испанией.

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