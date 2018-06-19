Гуляй, Россия! Сказка продолжается

В двух матчах Россия одержала столько же побед на чемпионате мира, сколько за все предыдущие годы!

Питер показал знойным гостям своё истинное лицо, без яркого грима. Тоскливо-серое небо, косой дождь, пронизывающий ветер – полный комплект фирменных климатических атрибутов Северной столицы. К столь резкой перемене погоды – после +30 накануне – не все оказались готовы. Многие озябли.

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На месяц ЧМ в городе ограничили движение не только наземного, но и водного транспорта. Каналы, примыкающие к городской фан-зоне и прочим теоретически привлекательным для террористов объектам, перекрыли специальными понтонами. Болельщикам – праздник, предпринимателям-судовладельцам – убытки.

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Обычно египтяне втюхивают россиянам всякую сувенирную дребедень. 19 июня 2018 года в центре Санкт-Петербурга – уникальный случай! – дело обстояло ровно наоборот. Судя по кислым минам продавцов, бизнес шёл вяло: матрёшки, ушанки и майки имени Шнурова не пользовались у гостей бешеной популярностью. Эти ребята в коммерции знают толк – на них не наваришь.

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Ни на одном турнире (три «мира», два Евро, финал ЛЧ), ни в одном городе я не встречал таких мер безопасности, как в Питере. В метро дважды за минуту просвечивали рюкзак. В авто залезли во все возможные отсеки. Ну а проверка содержимого кошельков – это, похоже, чисто питерское изобретение. Боюсь представить, что на полуфинале будет…

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Но ни дрянная погода, ни давка в метро, ни тщательный досмотр не испортили болельщикам настроения. И местные, и приезжие топали на стадион как на праздник – с улыбками на промокших лицах. А вот предматчевый конкурс песни и пляски египтяне выиграли «в одни ворота». «Россия, вперёд» — хорошо, но мало. Неплохо бы обновить и разнообразить репертуар, граждане болельщики. И вообще – активнее оказывать поддержку своей команде. Временами создавалось впечатление, что египтяне играют дома, а не мы.

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Семь вопросов (7!) о Салахе накануне прилетело Станиславу Черчесову и Игорю Акинфееву на пресс-конференции. Вокруг кудрявой головы Мо и вертелась главная интрига вечера: сыграет/не сыграет? Сыграл, притом с первых минут.

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Применительно к российской расстановке вопрос дня звучал так: Смолов или Дзюба? Выбор Черчесова пал на более крупного форварда – и, должно быть, не только из-за гола Саудовской Аравии, трудового и ценного. Арена на Крестовском острове намного лучше знакома Артёму, а после «ссылки» в Тулу, даже добровольной, ему было особенно важно предъявить Питеру наилучшую версию самого себя. И предъявил же!

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Российская схема представляла собой нечто среднее между 4-4-2 с Головиным в качестве напарника Дзюбы, 4-3-3 с Самедовым и Черышевым на флангах атаки и 4-5-1 с двумя Александрами и Денисом примерно на одной линии (при отходе назад). Место травмированного Дзагоева в старте отошло к Черышеву, функционал – к одноклубнику Головину.

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Черчесов не стал применять персональную опеку против самого опасного противника: во-первых, анахронизм, а во-вторых – подходящего кандидата на эту роль у него нет, одновременно быстрого, выносливого и искусного в игре один в один. Чаще всего Салах оказывался на полуфланге между Жирковым и Игнашевичем – на них и свалился груз нейтрализации египетской «десятки». Один раз за тайм Салах изловчился-таки пробить, но в целом со своей главной миссией бронзовые призёры Евро-2018 грамотно справлялись. Раз Жирков буквально снял мяч с бутсы Салаха в паре метров от ворот.

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За неимением на поле легендарного Эссама Аль-Хадари (45 лет в январе стукнуло) почётное звание самого возрастного участника встречи перешло к Сергею Игнашевичу. Он-то и нанёс единственный удар в створ в первые 45 минут. Единственный на две команды! При такой меткости бомбардиров промежуточные нули на табло едва ли вызвали у кого-то яростное неприятие.

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Первый же удар египтян в створ завершился голом. По счастью, с приставкой «авто». Вот где Дзюба пригодился – под давлением мощного нападающего Фатхи лихорадочно пытался выбить мяч, куда попало. Получилось – куда нам надо. В самую шестёрочку.

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Где первый, там и второй. Тут уже россияне обошлись без посторонней помощи – своими силами управились. Третьему голу Черышева на турнире предшествовало классное включение по правому краю Фернандеса. Черышев – Роналду – 3:3. В бытность Дмитрия и Криштиану одноклубниками такая ничья была возможна разве что в игре на приставке. На ЧМ-2018 это реальность. Чудеса, да и только!

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В голевую передачу вынос Кутепова наобум превратил Дзюба. Ставка Черчесова на Артёма сыграла!

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Вот и российская сборная близко познакомилась с модной ныне системой VAR. К беспристрастности электронного ассистента вопросов нет, к интерпретации увиденного живым арбитром – есть. Цепляться за Салаха руками Зобнин начал за линией, а свалил – уже после. Парагваец Энрике Касерес после видеоповтора изменил первоначальное решение — «внёс» фол в штрафную. Так штрафной превратился в пенальти.

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Салах превратил совсем уж неправдоподобные 8:0 по сумме двух матчей в чуть более реалистичные 8:1. Но всё равно не верится, скажите?! Шесть из шести, первое место… Сказка продолжается!

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