Аленичев: жду более качественного футбола, чем в первом матче

Мы много пишем о том, как мундиаль воспринимают иностранцы. Корреспондент «Чемпионата» отправился в подмосковную деревню Беляниново, чтобы пообщаться с обычными детьми из футбольной академии Дмитрия Аленичева. Он и сам приехал Подмосковье, чтобы провести товарищеский матч с воспитанниками.

К слову, нынешний тренер «Енисея» в полном порядке. Физика не та, зато техника… Только гляньте это короткое видео:

– Об академии я задумался 3 года назад, – начал Аленичев. – Было понятно, что ЧМ-2018 в России привлечёт еще больше внимания к футболу. У нас около 100 учеников и открыли еще четыре филиала.

– Вы играли на ЧМ-2002. Тогда команду не критиковали в таких масштабах, как сейчас?

– Нас много хвалили перед стартом. У нас были футболисты в ведущих лигах. Нам делали комплименты перед турниром, а уже после – критиковали. Надеюсь сейчас получится противоположная ситуация и наша команда пройдет как можно дальше. На наших футболистов и тренеров вылилось столько грязи, что перед первой игрой у них не осталось выбора.

– Основная критика пришлась на Черчесова. Можно сказать, что он принял удар на себя, сделав жизнь футболистов чуть проще?

– Не нужно во всем винить тренера. Главные действующие лица – футболисты. Вопросы к игрокам не в меньшей степени.

– 5:0 с Саудовской Аравией – это ура или не показатель?

– Уровень сопротивления был слабым. Нужно понимать, что Рамадан сказался. У соперника не было сил уже на 10-й минуте. Я не сомневался, что мы забьём 2-3 мяча. У Саудовской Аравии не те скорости, которые должны быть на чемпионате мира.

– А у нас?

– Я не согласен, что сборная России показала хороший футбол. Да, отличный и закономерный результат. Но с такой полузащитой можно было продемонстрировать более качественный и зрелищный футбол. Я надеюсь, что мы еще прибавим.

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– Очки потеряли Бразилия, Испания и Германия. Кто теперь фаворит?

– Мне понравился матч Испания – Португалия. Думаю, что испанцы – главные фавориты. Они еще прибавят, как и бразильцы, французы и аргентинцы.

– Футбол сборной Испании в короткий пас – это то, во что вы играли при Романцеве?

– Да, близко. Говорят, будто тот футбол умер, но он жив и сборная Испании это доказывает.

– Как такой футбол тренируют?

– Квадраты – 4х4 или 5х5, на небольшом участке поля. Мы так каждый день играли. Эти квадраты давали взаимопонимание – потом с закрытыми глазами друг друга чувствовали.

В отличие от Аленичева, дети стеснялись общаться с журналистом. Хотя не все. Сразу несколько ребят чистосердечно признались, что предыдущий тренер был суровее нынешнего, а еще рассказали, как радовались во время матча Россия – Саудовская Аравия.

– Мне нравится Квинси Промес и Роман Зобнин, но больше Зобнин, – рассказал Илья. – Он как и я играет опорного полузащитника: отбирает мячи, делает атаку. Удачи, нашей сборной России. Я переживал за нее в матче против Саудовской Аравии. Когда мы забили гол, то я так обрадовался, что хотел аж на стадион побежать! Я вообще люблю играть в футбол. Там хорошая зарплата и можно забивать красивые голы.

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