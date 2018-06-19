«Салах не изменит систему». Роман Пилипчук – о сборной Египта

Бывший помощник Массимо Карреры и аналитик «Спартака» Роман Пилипчук начинает серию публикаций о чемпионате мира — 2018.

Салах. Схема от него не зависит

С Уругваем Египет играл по единообразной схеме 4-2-3-1, сохранённой даже после замен. И даже если участие в матче примет Салах – что выглядит весьма вероятным, – то система всё равно останется прежней, потому что у Эктора Купера есть определённый набор игроков именно под неё.

То есть появление Салаха не поменяет концепцию игры, но даст Египту преимущество в качестве при переходной фазе из обороны в атаку.

Мохамед Салах Фото: Islam Safwat/NurPhoto via Getty Images

Обратить внимание. Форвард Марван

Египет неуверенно себя чувствует при игре в позиционной атаке. Учитывая то, что команда обладает определённой группой скоростных форвардов, им комфортнее проводить атаки быстрые, встречные, когда появляется много пространства за спиной соперника.

Так, вратарь Эль-Шенави вообще не разыгрывал мяч в игре с Уругваем и всё время делал длинную передачу на форварда Марвана Мохсена. Этот игрок не так часто забивает, но обладает полезными для команды качествами – он очень хорошо играет головой, сбрасывает мяч в свободные зоны, а также может зацепиться и продолжить атаку своевременной передачей.

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В этом плане он чем-то похож на Дзюбу, которого я считаю очень полезным и разноплановым большим форвардом.

Использование Марвана дополняется и в случаях, если два центральных защитника попадают под прессинг.

То есть можно сказать, что Мохсен играет ключевую роль при развитии атак Египта, и к этому нужно быть готовым.

Дальнейшие действия команды Купера довольно логичны. Если проанализировать матчи чемпионата мира, то сразу несколько команд в матчах с фаворитами используют единую стратегию: низко садятся к своей штрафной площади, перекрывают середину, а при отборе мяча используют длинные передачи на быстрых игроков.

Только вот, например, у Панамы или Туниса нет форвардов нужного уровня, а египетские помощники Марвана Трезеге и Варда – очень быстрые футболисты, которые обладают достаточными качествами, чтобы преобразовать скидку большого форварда в опасный момент.

Салах же, как мы понимаем, и вовсе способен решить любой момент в одиночку. Тем не менее, повторю, его присутствие на поле сути игры Египта не изменит.

Марван Мохсен Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Понять уязвимость. Большие расстояния между игроками при развитии атаки

Когда мячом владеет один из двух центральных защитников, то два края Египта играют очень высоко и широко. В начале развития атаки, доставляя мяч в зоны, благоприятные для отбора мяча (т.е. возле линии аута), команда Египта никогда не насыщает это пространство.

То есть при потере мяча под прессингом они будут уязвимы, поскольку расстояние между игроками очень большое, да и центральные защитники команды далеко не являются исполнителями уровня Серхио Рамоса.

При развитии атаки из обороны сборная Египта не насыщает зоны, а сборная России как раз много внимания уделяет командному прессингу. Перехваты точно будут, а дальше встречной атаке будет способствовать скорость Головина.

Александр по ходу игры с Саудовской Аравией перешёл на позицию второго форварда и, скорее всего, на ней останется, как раз получая первую вертикальную передачу после отбора. На данный момент, его качества в паре с форвардом полезнее для игры с Египтом, чем функционал, выполняемый Кавани и Суаресом четыре дня назад.

Плюсом для сборной России является и тот факт, что Зобнин также обладает нужными навыками для развития быстрой встречной атаки.

Использовать особенность. Очень узкая линия обороны

Египет выстраивает три эшелона обороны. Они насыщают середину и не дают возможности игрокам соперника выполнять вертикальные передачи, заставляя тех же игроков Уругвая доставлять мяч во фланги.

Но при этом уругвайцы оставались во флангах 1 в 1. Это также является особенностью, которой можно пользоваться. Мы видим, например, что атака развивается лишь две секунды, но её уже и с завидным постоянством можно преобразовывать в опасный момент.

Важно отметить, что зоны на флангах при обороне Египта свободны в течение всего матча.

Египет не любит прессинговать после потери мяча на чужой половине поля. Скоростным форвардам нужно пространство за спиной, поэтому для команды очень важно при потере мяча максимально быстро «сесть» как можно ближе к своим воротам, в зону 16 метров.

Но так как расстояние между эшелонами в таком случае предельно маленькое, а игрока с мячом не накрывают, то образуются зоны, в которых беспрепятственно можно продолжить атаку.

И это важный момент. Игроки сборной Уругвая часто двигались с открытым мячом и могли отдавать передачи как во фланги, так и, если всё-таки удастся обнаружить пространство, за спину — на быстрых форвардов.

Это особенно характерно для первого тайма.

За весь матч Уругвай почти ничего не создал, атакуя через центр – Кавани и Суаресу не дали развернуться.

Мяч же был забит совсем по другой логике, когда Египет подсел окончательно и загрузился большим количеством навесов.

Исходя из этого, можно предположить, что в первом тайме сборной России больше подойдёт скоростной форвард, а во второй половине, когда Египет сядет ещё ниже, – большой нападающий, способный преобразовывать навесы из свободных фланговых зон.

Вывод

Египет – команда с предсказуемой стратегией, что может быть использовано тренерским штабом сборной России для достижения положительного результата вне зависимости от того, примет ли участие в матче Мохамед Салах.

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