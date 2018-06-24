«Панама – Месси – 1:0»! Карнавал после 1:6 от Англии. Фото, видео

Хорошо, что из Северной Америки приехала не сборная США.

Панама пропускает 9 голов в двух матчах, но счастлива. Что происходит? А Гарри Кейн стал лидером бомбардирской гонки.

Сборная Панамы проиграла Англии 1:6, и болельщики плакали прямо на трибунах. Результат, конечно, ни при чем. Вряд ли американцы рассчитывали на другой исход, потому что первый же болельщик, которого я поймал при выходе стадиона, сказал: «Это же русская пословица: когда первый блин не получается таким, которого ты хочешь».

Для них Россия навсегда останется первой.

Я задавал панамцам, раскрашенным красным и синим, вопросы о разочаровании, а получал ответы чуть ли не матом.

— Какого черта ты говоришь?! Мы разочарованы?! Мы счастливы и забили первый! Гол! На чемпионатах мира! Месси – 0, Панама – 1.

Фото: «Чемпионат»

Результативный прыжок за мячом 37-летнего панамцам Фелипе Балоя, выступающего в чемпионате Гватемалы, восхитил весь мир:

— Никогда не думал, что буду так рад голу, пропущенному сборной Англии, — твиттнул Гари Линекер, и под его словами готовы были бы подписаться все британские фанаты.

Некоторые из них плясали прямо у стадиона.

Фото: «Чемпионат»

Это был тот самый футбольный случай, когда не важен счет, когда не важны миллионы долларов в контрактах или политические амбиции наций – такие матчи на чемпионатах мира был созданы для общего счастья. Тех, кто победил. Тех, кто забил первый мяч. И тех, кто все это принял на своей земле.

Фото: «Чемпионат»

И я вряд ли пойму людей, которым мешают такие страны как Панама.

Да, они в чем-то правы, называя экзотические сборные «помойками», у которых нет и не будет шанса когда-нибудь выйти из группы.

Да, они вполне последовательны, замечая, что при расширении заявки с 36 до 48 команды на ЧМ-2016 будет намного больше игр, когда какая-нибудь Англия забьет 5 мячей уже в первом тайме.

Да, это дело вашего вкуса, если матчи с участием всяких Панам неприятно смотреть.

Но вы забываете, что население Земли – 7,5 миллиардов человек, но живущих в конкурентоспособных футбольных странах — всего миллиард.

Вы забываете, что половина планеты живет в бедности, а седьмая часть людей Земли голодает.

Вы должны понимать, что глобализация — не есть мир во всех смыслах. И есть целые нации, для которых простое попадание на чемпионат мира – праздник, а забитый гол – счастье.

«Ждали попасть в полицейское государство. Вялая полиция стала откровением» Никольскую улицу захватили болельщики. Что об этом пишут мировые СМИ?

Да, вы можете, например, огорчаться, что из-за глупости и расслабленности американских игроков на ЧМ отобралась не сборная США, а вот эта вот веселая, но по-футбольному безнадежная Панама.

Но лучше уж видеть их танцы, чем читать твиттер Трампа, жить в мусорных потоках двусторонней пропаганды и лицемерно отмечать какое-нибудь псевдопримирение в политике. Для этого достаточно и англичан.

А пока – давайте просто порадуемся вместе с Панамой. Спасибо, что приехали.