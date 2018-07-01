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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Россия – Испания. 1 июля 2018 года ЧМ-2018. Прогнозы на матч

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: TF-Images/Getty Images
«Пора всем барселонцам и мадридистам убираться домой! Вслед за Месси и Роналду»
Прогнозы на матчи Россия – Испания и Хорватия – Дания.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В первый день плей-офф участники нашего конкурса набрали одинаковое количество очков.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу
Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Ринат Билялетдинов угадал разницу в матче Франция – Аргентина. Это 3 очка.

У Константина Усольцева из Северска аналогично.

Антон Третяк угадал разницу в другом матче и заработал те же 3 балла.

Таблица

Журналисты — 61
Специалисты — 59
Читатели — 38.

Адьос, Месси! Он старался, но Мбаппе был гораздо круче и вынес Аргентину
Великий аргентинец не будет чемпионом мира.
Гибель богов. Роналду вылетел в один день с Месси
Забудьте о Роналду и Месси. Кавани превзошёл сегодня португальца, как Мбаппе – аргентинца.

Прогноз специалистов

Леонид Кучук, известный тренер:

Россия – Испания — 2:1
Сумасшедшая поддержка будет у сборной России и сумасшедшее желание пройти дальше. Испанцы забьют, конечно, это очень опытная команда, но проблема с заменой тренера скажется на них.

Хорватия – Дания — 1:0
Поставлю на победу Хорватии, она очень организованная команда, но Дания тоже не менее организованна. Почему Хорватия? Просто они играют в более агрессивный футбол и класс игроков у них немного выше, чем у Дании.

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Смена гражданства – предательство?

Прогноз читателей

Олег Свиридов (Астрахань):

Россия – Испания — 0:2
Сердцем я за Россию, но разум подсказывает, что Испания гораздо сильнее и своего добьётся.

Хорватия – Дания — 2:0
Хорваты на этом чемпионате пойдут далеко, вот увидите! С Данией Модрич и К справятся без проблем.

Он рос в Испании, чтобы сегодня её «похоронить»
Самый важный день Дениса Черышева.

Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

Россия — Испания — 2:1
Месси и Роналду поехали по домам — пора и прочим барселонцам с «мадридистами» восвояси убираться. У Испании расхлябанная оборона, у Испании «комплекс хозяев ЧМ», а у России — родные стены и бешеный настрой. Так пускай же эта сказка ещё немного продлится — хотя бы до четвертьфинала!

Хорватия — Дания — 2:0
Из «выживших» гостей России хорваты произвели на групповом этапе, пожалуй, самое сильное впечатление. Датчан они должны «убирать» на классе. Он у «клетчатых» объективно выше, и намного.

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Левая нога Жиркова, Дзюба-башня и вишенка на торте Черчесова. Кого выделила испанская пресса в составе сборной России?
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