«Пора всем барселонцам и мадридистам убираться домой! Вслед за Месси и Роналду»

В первый день плей-офф участники нашего конкурса набрали одинаковое количество очков.

Самый удобный календарь чемпионата мира по футболу Здесь вы найдёте всё, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве в течение ближайшего месяца.

Ринат Билялетдинов угадал разницу в матче Франция – Аргентина. Это 3 очка.

У Константина Усольцева из Северска аналогично.

Антон Третяк угадал разницу в другом матче и заработал те же 3 балла.

Таблица

Журналисты — 61

Специалисты — 59

Читатели — 38.

Адьос, Месси! Он старался, но Мбаппе был гораздо круче и вынес Аргентину Великий аргентинец не будет чемпионом мира.

Гибель богов. Роналду вылетел в один день с Месси Забудьте о Роналду и Месси. Кавани превзошёл сегодня португальца, как Мбаппе – аргентинца.

Прогноз специалистов

Леонид Кучук, известный тренер:

Россия – Испания — 2:1

Сумасшедшая поддержка будет у сборной России и сумасшедшее желание пройти дальше. Испанцы забьют, конечно, это очень опытная команда, но проблема с заменой тренера скажется на них.

Хорватия – Дания — 1:0

Поставлю на победу Хорватии, она очень организованная команда, но Дания тоже не менее организованна. Почему Хорватия? Просто они играют в более агрессивный футбол и класс игроков у них немного выше, чем у Дании.

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Прогноз читателей

Олег Свиридов (Астрахань):

Россия – Испания — 0:2

Сердцем я за Россию, но разум подсказывает, что Испания гораздо сильнее и своего добьётся.

Хорватия – Дания — 2:0

Хорваты на этом чемпионате пойдут далеко, вот увидите! С Данией Модрич и К справятся без проблем.

Он рос в Испании, чтобы сегодня её «похоронить» Самый важный день Дениса Черышева.

Прогноз журналистов

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

Россия — Испания — 2:1

Месси и Роналду поехали по домам — пора и прочим барселонцам с «мадридистами» восвояси убираться. У Испании расхлябанная оборона, у Испании «комплекс хозяев ЧМ», а у России — родные стены и бешеный настрой. Так пускай же эта сказка ещё немного продлится — хотя бы до четвертьфинала!



Хорватия — Дания — 2:0

Из «выживших» гостей России хорваты произвели на групповом этапе, пожалуй, самое сильное впечатление. Датчан они должны «убирать» на классе. Он у «клетчатых» объективно выше, и намного.