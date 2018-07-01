«Пора всем барселонцам и мадридистам убираться домой! Вслед за Месси и Роналду»

В первый день плей-офф участники нашего конкурса набрали одинаковое количество очков.
Ринат Билялетдинов угадал разницу в матче Франция – Аргентина. Это 3 очка.
У Константина Усольцева из Северска аналогично.
Антон Третяк угадал разницу в другом матче и заработал те же 3 балла.
Таблица
Журналисты — 61
Специалисты — 59
Читатели — 38.
Прогноз специалистов
Леонид Кучук, известный тренер:
Россия – Испания — 2:1
Сумасшедшая поддержка будет у сборной России и сумасшедшее желание пройти дальше. Испанцы забьют, конечно, это очень опытная команда, но проблема с заменой тренера скажется на них.
Хорватия – Дания — 1:0
Поставлю на победу Хорватии, она очень организованная команда, но Дания тоже не менее организованна. Почему Хорватия? Просто они играют в более агрессивный футбол и класс игроков у них немного выше, чем у Дании.
Прогноз читателей
Олег Свиридов (Астрахань):
Россия – Испания — 0:2
Сердцем я за Россию, но разум подсказывает, что Испания гораздо сильнее и своего добьётся.
Хорватия – Дания — 2:0
Хорваты на этом чемпионате пойдут далеко, вот увидите! С Данией Модрич и К справятся без проблем.
Прогноз журналистов
Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:
Россия — Испания — 2:1
Месси и Роналду поехали по домам — пора и прочим барселонцам с «мадридистами» восвояси убираться. У Испании расхлябанная оборона, у Испании «комплекс хозяев ЧМ», а у России — родные стены и бешеный настрой. Так пускай же эта сказка ещё немного продлится — хотя бы до четвертьфинала!
Хорватия — Дания — 2:0
Из «выживших» гостей России хорваты произвели на групповом этапе, пожалуй, самое сильное впечатление. Датчан они должны «убирать» на классе. Он у «клетчатых» объективно выше, и намного.