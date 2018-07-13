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Дайджест главных футбольных материалов «Чемпионата», 12 июля

Хорватия — Англия — 2:1
«Чемпионат»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Англия играла с ходячими мертвецами. Потому и проиграла
Эхо полуфинала Хорватия – Англия и другое – в дайджесте главных материалов «Чемпионата» за прошедший день.
Футбол

Первый утренний текст сегодня на «Чемпионате», разумеется, был посвящён полуфинальному матчу ЧМ Хорватия – Англия. Яркий фотообзор – такой же яркий, какой была сама игра.

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Рыба на поле, решающий гол Манджукича и трогательный баннер хорватов – в фотоподборке главных моментов матча Хорватия – Англия.

Хорватские футболисты рассказали о том, что их дополнительно мотивировало перед игрой с Англией. Оказалось, что медвежью услугу своим соотечественникам оказали британские СМИ, нелестно отзывавшиеся об уровне игры хорватов накануне полуфинала.

«Перед матчем английские журналисты и телеведущие много говорили. Говорили, что мы устали, называли нас ходячими мертвецами. Их слова придали нам сил. Мы хотели доказать, что они ошиблись», — заявил лучший игрок матча Хорватия – Англия Иван Перешич.

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