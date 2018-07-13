Эхо полуфинала Хорватия – Англия и другое – в дайджесте главных материалов «Чемпионата» за прошедший день.

Англия играла с ходячими мертвецами. Потому и проиграла

Первый утренний текст сегодня на «Чемпионате», разумеется, был посвящён полуфинальному матчу ЧМ Хорватия – Англия. Яркий фотообзор – такой же яркий, какой была сама игра.

Чорлука уже стал чемпионом России, а теперь может стать чемпионом мира. Фото Рыба на поле, решающий гол Манджукича и трогательный баннер хорватов – в фотоподборке главных моментов матча Хорватия – Англия.

Хорватские футболисты рассказали о том, что их дополнительно мотивировало перед игрой с Англией. Оказалось, что медвежью услугу своим соотечественникам оказали британские СМИ, нелестно отзывавшиеся об уровне игры хорватов накануне полуфинала.



«Перед матчем английские журналисты и телеведущие много говорили. Говорили, что мы устали, называли нас ходячими мертвецами. Их слова придали нам сил. Мы хотели доказать, что они ошиблись», — заявил лучший игрок матча Хорватия – Англия Иван Перешич.

«Англии стоило больше нас уважать». Хорваты до матча читали английские СМИ Они запомнили, что прочитали. И ответили.

О методах работы главного тренера сборной Хорватии Златко Далича – в колонке нашего обозревателя Антона Михашёнка, который провёл параллели с третьим местом «шахматных» двадцатилетней давности – на чемпионате мира во Франции.

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