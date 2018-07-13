Англия играла с ходячими мертвецами. Потому и проиграла

Первый утренний текст сегодня на «Чемпионате», разумеется, был посвящён полуфинальному матчу ЧМ Хорватия – Англия. Яркий фотообзор – такой же яркий, какой была сама игра.
Хорватские футболисты рассказали о том, что их дополнительно мотивировало перед игрой с Англией. Оказалось, что медвежью услугу своим соотечественникам оказали британские СМИ, нелестно отзывавшиеся об уровне игры хорватов накануне полуфинала.
«Перед матчем английские журналисты и телеведущие много говорили. Говорили, что мы устали, называли нас ходячими мертвецами. Их слова придали нам сил. Мы хотели доказать, что они ошиблись», — заявил лучший игрок матча Хорватия – Англия Иван Перешич.
О методах работы главного тренера сборной Хорватии Златко Далича – в колонке нашего обозревателя Антона Михашёнка, который провёл параллели с третьим местом «шахматных» двадцатилетней давности – на чемпионате мира во Франции.
Наш обозреватель Анатолий Романов возвратился в недалёкое прошлое и проследил превращение на чемпионате мира сборной России из команды восьмого десятка рейтинга ФИФА в одну из сильнейших на планете.
Из прошлого – в будущее. Название следующего нашего материала само говорит о его содержании.
Черту под историей с участием Домагоя Виды подвёл материал, в котором о поступке футболиста высказались на камеру болельщики сборной Хорватии.
Продолжаем выбор самой красивой болельщицы чемпионата мира. 12 июля была опубликована третья часть голосования.
Несколько опытных футболистов после вылета их команд с чемпионата мира объявили о завершении карьер в своих национальных сборных. Кто они? Об этом в следующей статье.
Ну и пора уже начинать возвращаться к футбольным будням. Павел Пучков собрал информацию о наиболее значимых трансферах в Европе, которые могли пройти мимо вашего внимания из-за баталий на чемпионате мира. Переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» оставим за скобками – о нём был отдельный материал.