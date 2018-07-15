«Если верите в сказки и чудеса – надо ставить на хорватов»

В предпоследний день нашего конкурса Юрий Ковтун, Андрей Киреев из Москвы и Юрий Зотов дружно предсказали победу Бельгии в один мяч и заработали по одному очку. И перед последним матчем лидеров разделяет три очка. И, забегая вперёд, скажем, что исходя из данных участниками прогнозов, лидер может поменяться. Если Франция выиграет 1:0, специалисты упустят победу.

Таблица

Специалисты — 74

Журналисты — 71

Читатели — 42

Прогноз специалистов

Лотар Маттеус, легендарный немецкий футболист:

Франция — Хорватия — 2:0

— Моё сердце бьётся за Хорватию. Многие хорватские футболисты выступали в Бундеслиге, у меня к ним особое отношение. Кроме того, я частенько провожу отпуск в Хорватии, у меня там много знакомых. Поэтому я буду болеть за них, хотя моё понимание говорит о том, что выиграет Франция со счётом 2:0. Ничего не имею персонально против французов — просто хорваты мне ближе, поэтому я за них.

«Он грабил сербские дома!». За что уничтожают хорватского тренера Бывший главный тренер сборной Хорватии просто сказал правду. Но она почему-то оказалась нетолерантной.

Прогноз читателей

Ольга Петрова (Москва):

Франция — Хорватия — 2:0

У Хорватии будет море желания, но не будет возможностей. Отлично организованная Франция сумеет воспользоваться ошибками хорватов при стандартах. Да и сил Модричу и Ко не хватит после трёх матчей по 120 минут. Франция будет свежее, плюс у команды длиннее «скамейка».

«Французская машина против хорватского порядка». Пресса – перед финалом ЧМ Актёр пишет трогательное письмо сборной Франции, а журналисты раскапывают историю про маленького Модрича.

Прогноз журналистов

Денис Целых, руководитель отдела «Футбол»:

Франция – Хорватия – 1:0

Хорваты перевыполнили план по героическим свершениям на этом ЧМ. Но если веришь в сказки и чудеса – надо ставить на них. Я же постою на твёрдой земле и сделаю свой выбор в пользу французов. Они на этом чемпионате – машина. Не люкс-уровня, но образец надёжности. Должны победить с минимальным перевесом. Ну или со вторым голом в самой концовке, если хорваты раскроются и побегут всей командой вперёд.