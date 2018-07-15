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Франция — Хорватия, 15 июля 2018 года. Прогнозы на финал ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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ЧМ-2018
«Чемпионат»
Фото: Dan Mullan/Getty Images
«Если верите в сказки и чудеса – надо ставить на хорватов»
Прогнозы на финальный матч ЧМ-2018 Франция — Хорватия.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

В предпоследний день нашего конкурса Юрий Ковтун, Андрей Киреев из Москвы и Юрий Зотов дружно предсказали победу Бельгии в один мяч и заработали по одному очку. И перед последним матчем лидеров разделяет три очка. И, забегая вперёд, скажем, что исходя из данных участниками прогнозов, лидер может поменяться. Если Франция выиграет 1:0, специалисты упустят победу.

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ЧМ-2018 - финальный раунд. Финал
15 июля 2018, воскресенье. 18:00 МСК
Франция
Хорватия

Прогноз специалистов

Лотар Маттеус, легендарный немецкий футболист:

Франция — Хорватия — 2:0

— Моё сердце бьётся за Хорватию. Многие хорватские футболисты выступали в Бундеслиге, у меня к ним особое отношение. Кроме того, я частенько провожу отпуск в Хорватии, у меня там много знакомых. Поэтому я буду болеть за них, хотя моё понимание говорит о том, что выиграет Франция со счётом 2:0. Ничего не имею персонально против французов — просто хорваты мне ближе, поэтому я за них.

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Прогноз читателей

Ольга Петрова (Москва):

Франция — Хорватия — 2:0

У Хорватии будет море желания, но не будет возможностей. Отлично организованная Франция сумеет воспользоваться ошибками хорватов при стандартах. Да и сил Модричу и Ко не хватит после трёх матчей по 120 минут. Франция будет свежее, плюс у команды длиннее «скамейка».

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Прогноз журналистов

Денис Целых, руководитель отдела «Футбол»:

Франция – Хорватия – 1:0

Хорваты перевыполнили план по героическим свершениям на этом ЧМ. Но если веришь в сказки и чудеса – надо ставить на них. Я же постою на твёрдой земле и сделаю свой выбор в пользу французов. Они на этом чемпионате – машина. Не люкс-уровня, но образец надёжности. Должны победить с минимальным перевесом. Ну или со вторым голом в самой концовке, если хорваты раскроются и побегут всей командой вперёд.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. А может и совпадать.
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