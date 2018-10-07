Еременко вернулся, Каррера победил Аленичева

Ханни – самый активный в атаке «Спартака»

Но это не очень сложно в ситуации закрытого соперника. Зе Луишу ничего не давали сделать, Ломовицкий пока выделяется только дерзостью и напором. Фернандо вообще долгое время начинал атаки из глубины. А Роман Зобнин и Михаил Игнатов в основном нагнетали общей активностью, а не конкретными действиями. Ханни в отличие от партнеров шел в обводку, смещался с фланга в центр, бил по воротам. При этом лучший свой момент полузащитник загубил: в первом тайме не подстроился под мяч в сутолоке и не попал уже в пустые ворота.

Роман Еременко вернулся в футбол

Новость, которая важна сама по себе. Во втором тайме полузащитника выпустили на поле вместо Ханни. Многие болельщики «Спартака» ждали, что Еременко вернется и тут же как минимум забьет. Но в Красноярске самым опасным моментом Романа стало попадание мячом в голову соперника. Полузащитник вышел активно, много двигался и просил мяч. Мозгов в действиях «Спартака» с его выходом точно прибавилось.Но наивно ожидать, что после такого перерыва ему хватит получаса, чтобы ронять РПЛ.

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Вы знаете, как забил «Спартак»

Понятно, что после «стандарта». Без них у московской команды по-прежнему все плохо против соперников, которые не стремятся лететь вперед. Выносы на Зе Луиша либо не проходили, либо он принимал мяч слишком далеко от чужих ворот. Более того, даже фолить «Енисей» старался как можно ближе к центру, чтобы у Фернандо не было возможности зарядить со штрафного. В итоге бразилец наказал соперника голевым после углового: на голову Игнатову. Молодой полузащитник впервые играл с первых минут в чемпионате России и до гола практически не выделялся. А потом пенальти от Зе Луиша, который пришел после штрафного.

Самое интересно, как «Спартак» пропускал. Так же. Первый с углового, который пришел после ненужного выхода Максименко из ворот. А затем был пенальти, назначенный в довольно спорной ситуации: борьба после подачи, в которой все держали всех. Но арбитр посчитал, что фолил именно игрок «Спартака» и поставил 11 метров. С другой стороны, игру Дугалича рукой в эпизоде с первым пенальти тоже не каждый реф наказал бы пенальти.



В добавленное время Фернандо пошел бить штрафной с очень опасного расстояния. Сам не забил, но Тимофеев закончил за него. «Спартак» – это «стандарты». Самое смешное, что на последних секундах игры Луис Адриано вылетел и мог забить с игры, но Лапочкин не позволил.

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Оборонительного «Енисея» хватило на тайм

До перерыва команда Аленичева играла строго. В основном думала об обороне, но опасно убегала в контратаки. Но быстрый обмен мячами после перерыва, кажется, нарушил все установки тренерского штаба в головах игроков. Понеслись в открытый размен ударами, начали пропускать встречные от «Спартака», где-то лупили сами. Удивительно, но в такой игре у «Енисея» получалось доминировать над соперником не хуже, чем в закрытом стиле. Но под конец матча строгости как раз и не хватило. Хозяева допустили фол, который никогда не случился бы в первом тайме – и были наказаны.

Поле в Красноярске едва не сломало Джикию

То, что матч сыграли в Красноярске – это круто и правильно. Полный стадион, классная атмосфера. Но местное поле чуть не оставило «Спартак» и сборную России без Георгия Джикии. Защитник получил повреждение в первом тайме после фола соперника. А затем перед самым перерывом просто сел на газон и попросил помощи врачей. В итоге Джикия матч отыграл полностью, но все это должно заботить болельщиков клуба. Особенно на фоне слухов о травме после игры с «Вильярреалом».