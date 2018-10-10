Какое наказание ждало бы провинившихся футболистов за границей? Взглянем на уголовные кодексы других стран.

10 лет и порка палками. Как Кокорина и Мамаева наказали бы в других странах

США

В США каждый штат имеет своё законодательство, поэтому наказание за одно и то же нарушение может заметно отличаться. В примерном уголовном кодексе страны используется термин «нападение». В отличие от российского УК, он имеет более широкий смысл, включает телесные повреждения различной степени тяжести. За простое нападение грозит лишение свободы на шесть месяцев, а за тяжкое – до 10 лет. Например, недавно был случай, когда группа подростков избила на стоянке человека: максимальное наказание преступнику составило как раз 10 лет.

Англия

В Англии побоями называют действия, посредством которых обвиняемый применяет к потерпевшему телесное насилие. С 1994 года к нему относят в том числе и психическое. Простое нападение наказывается штрафом в размере 5 тыс. фунтов стерлингов или тюремным заключением до двух месяцев. В более опасных для здоровья случаях речь может идти о лишении свободы на срок до пяти лет. При попытке убийства или нанесении телесного вреда при сопротивлении аресту возможны максимальные наказания вплоть до пожизненного заключения.

Германия

Если бы Кокорин и Мамаев совершили преступление против здоровья другого человека в Германии, то могли бы получить наказание в виде лишения свободы до пяти лет плюс штраф. Согласно местному кодексу, нанесение телесного повреждения каким-либо орудием (по всей видимости, включая и стул), а также несколькими лицами карается как минимум тремя месяцами тюремного заключения. В случае нанесения тяжкого увечья, которое приведёт к хронической болезни либо параличу, существует риск вообще получить десятку.

Польша

В уголовном кодексе этой страны есть пункт, касающийся применения насилия или угрозы по отношению к группе лиц или отдельному лицу в связи с его принадлежностью к национальной, этнической, расовой, политической или религиозной группе. Что было бы, если бы Кокорин с Мамаевым оскорбили Дениса Пака на расовой почве, будучи гражданами Польши? Там такого рода нарушение закона карается лишением свободы на срок от трёх месяцев до пяти лет. Участие в драке с опасным предметом – от шести месяцев до восьми лет тюрьмы. Нанесение побоев, создающих опасность для жизни, наказывается тремя годами.

Япония

Перелетим из Европы в Азию. В Японии преступление против личности, приведшее к телесным повреждением, наказывается лишением свободы с принудительным физическим трудом на срок до 10 лет или денежным штрафом на сумму до 300 тыс. иен. Если же повреждений тела другого человека нет, то тюремный срок сокращается до двух лет. При этом принуждение к физическому труду остаётся в силе. Когда невозможно установить, кто нанёс более или менее лёгкое повреждение, применяются нормы о соучастии, даже если преступники не действовали сообща.

Китай

Китай ассоциируется с самыми строгими наказаниями. Вот что гласит статья 234 особенной части раздела II:

«Умышленное причинение травмы третьему лицу наказывается лишением свободы на срок до 3 лет, краткосрочным арестом или надзором. Совершение указанного в части первой настоящей статьи преступления, приведшее к серьезной травме, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. То же деяние, приведшее к смерти человека или совершенное с особой жестокостью и приведшее к тяжкому увечью, наказывается лишением свободы на срок свыше 10 лет, бессрочным лишением свободы или смертной казнью. Если в данном случае применимы иные статьи настоящего кодекса, наказание определяется в соответствии с этими статьями».

Сингапур

В городе-государстве, расположенном в Юго-Восточной Азии, наш «весёлый дуэт» точно не позволил бы себе так «оторваться». Законы Сингапура до жути суровы. За нападение на человека Кокорина и Мамаева как минимум ждала бы порка. Не ремнём – палкой из ротанга. После нескольких ударов можно потерять сознание, а сесть на пятую точку по окончании такой экзекуции ещё долго невозможно. За насилие и применение наркотиков (это ведь не исключено, правда?) предусмотрена в том числе смертная казнь через повешение.

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