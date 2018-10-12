«Зачем сажать? Лучше выпороть!» Болельщики сборной – о Кокорине и Мамаеве

Перед матчем сборных России и Швеции мы спросили у болельщиков, какого наказания заслуживают Кокорин с Мамаевым, и большинство людей ответили, что футболистов не стоит наказывать тюремным сроком. Люди предлагают либо отстранять их от футбола и штрафовать на миллионы, либо заставлять работать на благо общества, помогая пенсионерам. Ну либо пороть.

Если же говорить о футболистах, то Фёдор Смолов остается единственным, кто поддержал товарищей, арестованных минимум до 8 декабря.

— «Все мы люди и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом! Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!» — написал Смолов.

Сборная как праздник. Хоть все летит в… Команда, в которой даже «сидеть» – привилегия.

Перед матчем сборных России и Швеции мы также поинтересовались мнением бывших или действующих одноклубников Кокорина и Мамаева. Ответы вышли осторожные.



Андреас Гранквист, защитник сборной Швеции, экс-игрок «Краснодара»:



— Не знал, что Мамаева посадили в тюрьму на два месяца. Читал про то, что они сделали вместе с Кокориным. Конечно, не очень хорошо драться с людьми. Я играл с Мамаевым четыре или пять лет. Он был хорошим игроком для нас, другом в команде. Больше мне нечего сказать…

Виктор Классон, полузащитник сброной Швеции, игрок «Краснодара»:



— Я очень расстроен и разочарован из-за ситуации с Мамаевым и Кокориным. Это печально для них, для «Краснодара», для жертв, конечно. Ненормально, когда происходят такие ситуации. Но я не знаю, что происходило, поэтому не могу ничего сказать и даже не могу представить, каким будет наказание. Хочу ли я поддержать Мамаева через прессу? Нет, я сделаю это лично…

Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. Что это значит Футболисты остаются в СИЗО.

Антон Заболотный, форвард сборной России, игрок «Зенита»:



— Я бы не хотел ничего комментировать, потому что не знаю всей ситуации и не могу быть объективным. Не в курсе, чем всё закончилось – был полностью сконцентрирован на игре сборной.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:



— Мы эту тему ни секунды не обсуждали. Думаю, вы слишком глубоко копаете. Сборная России готовились к матчу и говорила только о нем



Юрий Газинский, полузащитник сборной России, игрок «Краснодара»:



— Это очень сложная ситуация, которую не хочется обсуждать. Не знаю, что говорить…Такие моменты неприятно влияют на всех ребят, партнёров по команде. Мы пока не понимаем, как с этим быть.



В таком же растерянном состоянии находятся и журналисты. Но правда в этой ситуации одна – решение суда. Его мы все и будем ждать.