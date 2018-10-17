«Барса» может обратиться за помощью к «Зениту»

«Барселона» может взять в аренду у «Зенита» Ивановича



«Барселона» рассматривает вариант усиления своей линии обороны защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб может взять в аренду 34-летнего сербского футболиста в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.



Сине-гранатовые обеспокоены дефицитом защитников после того, как клуб уже потерял из-за травм Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» в предстоящее зимнее трансферное окно будет бороться за центрального защитника «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелда.



Иванович в нынешнем сезоне провёл в составе «Зенита» 10 матчей в Премьер-Лиге.

Дубль Гризманна принёс сборной Франции победу над Германией в Лиге наций



В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции принимала национальную команду Германии. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 14-й минуте главный арбитр встречи Милорад Мажич назначил пенальти в ворота Уго Льориса, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Тони Кроос. Ответный мяч на 62-й минуте игры забил французский нападающий Антуан Гризманн. Форвард «Атлетико» также стал автором второго гола сборной Франции, реализовав 11-метровый удар на 80-й минуте.



Сборная Франции имеет в активе 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Немецкая команда (1) занимает 3-ю строчку, национальная команда Нидерландов (3) идёт на 2-м месте.

Немецкий пионеротряд летит в пропасть. Теперь ему поможет только чудо Похоже, кое-кто уже пошёл собирать чемоданы.

Сборная Украины обыграла Чехию, Ирландия уступила Уэльсу в Лиге наций



В 4-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины принимала национальную команду Чехии. Встреча состоялась на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал полузащитник украинской национальной команды Руслан Малиновский, забивший на 43-й минуте встречи.



В другом матче 4-го тура сборная Ирландии уступила национальной команде Уэльса. Встреча, прошедшая на стадионе «Авива» в Дублине, завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. Гол на 58-й минуте игры забил валлийский хавбек Гарри Уилсон.

Дубль Чалова не помог сборной России U21 пробиться в финальную стадию Евро-2019



Молодёжная сборная России проиграла команде Австрии (2:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019 и не сумела пробиться в финальную стадию.



Команды обменялись голами в начале встречи, отличились Адриан Грбич и Фёдор Чалов. В начале второго тайма австрийцев вывел вперёд Ханнес Вольф, но Чалов вскоре вновь сравнял счёт. Победный гол на 75-й минуте забил Арнел Якупович.



После этого матча Россия осталась на третьем месте в седьмой отборочной группе и потеряла все шансы выйти на Евро-2019. В ходе отборочного турнира россияне одержали шесть побед, одну встречу завершили вничью и потерпели три поражения. Первое место заняла сборная Сербии, обеспечившая себе прямую путёвку на Евро-2019. Австрия заняла второе место и сохранила шансы на попадание в финальную стадию турнира через стыковые матчи.

Чалов забил два, но этого мало. Наша «молодёжка» осталась без чемпионата Европы А заодно это талантливое поколение осталось без Олимпиады.

Белоруков отстранён от тренировок с основой «Анжи» и лишён капитанской повязки



Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что защитник Дмитрий Белоруков не тренируется с командой и больше не является её капитаном.



«Дмитрий Белоруков не участвует в тренировках. Но с красной карточкой это никак не связано. Пока я работаю тренером, сами футболисты такие решения принимать не могут. Чьё это решение? Не хочу комментировать. А по Белорукову скажу вот что. Дмитрий, несомненно, очень опытный футболист. У него непререкаемый авторитет в коллективе. Мы все уважаем его за достижения. Однако капитан команды у нас теперь Гурам Тетрашвили», — приводит слова Адиева «Советский спорт».



Напомним, что футболисты «Анжи» ранее пригрозили не выйти на матч с ЦСКА, который состоится 19 октября, если перед ними не будут погашены долги по заработной плате. Как стало известно «Чемпионату», в среду, 17 октября, «Анжи» всё-таки вылетит на игру с «армейцами» в Махачкалу.

Иванов рассудит «Динамо» и «Зенит» в 11-м туре РПЛ



Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура РПЛ. Главным арбитром матча «Динамо» — «Зенит» станет Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.



19 октября (пятница)

«Анжи» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).



20 октября (суббота)



«Оренбург» — «Енисей»: судья — Николай Волошин (Смоленск).

«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой (Люберцы).

«Уфа» — «Рубин»: судья — Роман Галимов (Улан-Удэ).



21 октября (воскресенье)



«Динамо» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Спартак» — «Арсенал»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков (Дмитров).

«Истанбул Башакшехир» оштрафовал Турана на € 372 тыс. за драку с певцом



Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно инцидента с участием полузащитника команды Арды Турана.



10 октября стало известно, что Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос. После этого футболист посетил пострадавшего в больнице, взяв с собой пистолет, и предложил певцу пристрелить его. Шахин отказался брать оружие.



«Наш совет директоров собрал внеочередное заседание, повесткой которого стал инцидент с участием Арды Турана. Хотим отметить, что совершённые им действия полностью противоречат этическим и профессиональным принципам нашего клуба. В связи с тем что дело приобрело судебный характер, мы воспользовались правом применить санкции в отношении игрока и решили отштрафовать его на 2,5 млн турецких лир (€ около 372 тыс.). Футболист будет выполнять свои прямые обязанности до тех пор, пока не будет вынесено судебное решение», — говорится в заявлении «Истанбул Башакшехира».

Игрокам «Балтики» не выдают зарплаты, несмотря на гарантии руководства



Как стало известно «Чемпионату», с момента огласки факта невыплат и предполагаемой забастовки футболистами игры против «Шинника» 26 августа в клубе ничего не изменилось.



В последний раз руководство обратилось к команде после кубковой игры с «Локомотивом» 26 сентября. На встрече футболисты получили гарантии, что 2 октября начнутся выплаты, но до сих пор этого не произошло. Игроки готовы предпринять меры, но конкретных договорённостей пока нет.



«Балтика» после 16 туров находится в зоне вылета, занимая 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги с 15 очками в активе. По ходу нынешнего сезона на посту главного тренера команды произошло изменение – место Валерия Непомнящего занял Игорь Ледяхов.

«Ювентус» включился в борьбу за де Лигта и готов заплатить «Аяксу» € 50 млн



Европейские топ-клубы продолжают борьбу за защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта.



Как сообщает Tuttosport, очередным заинтересованным в приобретении молодого футболиста грандом стал туринский «Ювентус». Бьянконери видят в де Лигте перспективы стать одним из лучших оборонительных игроков в мире и готовы потратить на его приобретение € 50 млн.



Руководство «старой синьоры» хочет провести омоложение состава в ближайшие два года, и нидерландский защитник является важной частью этого плана. В ближайшее время итальянский клуб намерен наладить контакт с агентом игрока Мино Райолой, что в дальнейшем может облегчить «Ювентусу» осуществление трансфера.



Ранее сообщалось, что на 19-летнего защитника претендуют сразу несколько европейских клубов, среди которых «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне де Лигт провёл 7 матчей в Эредивизии и отметился 1 забитым мячом.

«Тоттенхэм» определился с потенциальной заменой Почеттино



Руководство «Тоттенхэм Хотспур» определилась с выбором на пост главного тренера команды в случае ухода из клуба нынешнего рулевого Маурисио Почеттино.



По информации The Telegraph, главным претендентом на место аргентинского специалиста является наставник «Борнмута» Эдди Хау, хорошо зарекомендовавший себя по работе в клубе. Английский тренер работает с командой с 2012 года и за это время сумел впервые в истории вывести её в Премьер-лигу и закрепиться в ней. После восьми туров нынешнего сезона «вишни» занимают шестое место в турнирной таблице первенства.



Минувшим летом на Почеттино всерьёз нацелился мадридский «Реал», однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви отказался расставаться с тренером. «Сливочные» сохраняют интерес к специалисту. Также видеть аргентинца у руля своей команды хочет руководство «Манчестер Юнайтед», которое видит в нём преемника Жозе Моуринью.