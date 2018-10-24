Роналду победил на «Олд Траффорд» Моуринью. Теперь Жозе уйдёт в «Реал»?

Группа E

Для главного тренера «Баварии» Нико Ковача сейчас каждый матч сродни прогулке по минному полю. Любая осечка может стать роковой – обернуться взрывом, то есть отставкой. Хорвата преследуют тень Арсена Венгера вместе с духом Юппа Хайнкеса.

Во встрече с аутсайдером группы в Афинах чемпион Германии не мог реализовать своё внушительное игровое преимущество на протяжении часа. Это, конечно, нервировало Ковача. И тут «Бавария» забила два гола за три минуты! Сперва Хави Мартинес преуспел на добивании после атаки с участием Сержа Гнабри, Матса Хуммельса и Арьена Роббена, а потом тонкий пас пяткой от Гнабри завершился прострелом Рафиньи на Роберта Левандовского, который спокойно поразил незащищённую цель. «Бавария» победила – тень Венгера за спиной Ковача стала чуть-чуть тоньше.

«Я увидел сегодня много хорошего в игре нашей команды, а критики всегда будут находить волосы в супе», – резюмировал увиденное Ковач.

Матч в Амстардаме катился к нулевой ничьей, когда «Аякс» отправился в одну из последних своих атак. Аргентинский защитник «Бенфики» Херман Конти, который год назад мог стать игроком «Зенита», не попал в простой ситуации по мячу и в штрафной гостей запылал пожар. Далеко вынести мяч «орлам» не удалось: поддержавший атаку правый защитник Нуссайр Мазрауи забил ударом из-за штрафной при помощи рикошета.

Счёт 0:0 был бы несправедливым результатом этой встречи. Соперники создали немало опасных моментов в достаточно открытой игре. Особенно «Аякс». Например, в первом тайме гол Каспера Дольберга не состоялся из-за того, что мяч лишь на три четверти, а не целиком пересёк линию ворот «Бенфики». Теперь «Аякс» – явный фаворит в борьбе за второе место. А, может, симпатичная команда Эрика тен Хага ещё и «Баварию» подвинет.

Группа F

Около года назад «Шахтёр» прервал потрясающую 20-матчевую победную серию «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18, победив англичан дома в Лиге чемпионов. Теперь команды Паулу Фонсеки и Хосепа Гвардиолы встретились снова. Вот только состав «горняков» годичной давности изменился почти до неузнаваемости – осталось лишь четыре человека. Кто-то покинул украинский клуб, а старые лидеры сегодняшнего «Шахтёра» Тайсон и Марлос получили травмы.

«Манчестер Сити» взял убедительный реванш, выиграв относительно легко. Один только Рияд Марез сделал бы хет-трик, если бы использовал великолепные моменты. Однако в Харькове больше везло другим игрокам «горожан». Давид Сильва открыл счёт в результате позиционной атаки, Эмерик Лапорт отличился ударом головой после подачи углового, а Бернарду Силва забил в быстром контрвыпаде. В последнем случае Марез стал автором голевой передачи, хотя больше стоит отменить Габриэла Жезуса, который грамотно увёл за собой Сергея Кривцова и освободил зону для португальца.

С «Хоффенхаймом» не соскучишься! Матч с «Лионом» – очередной весёлый и результативный для команды Юлиана Нагельсмана. Впрочем, немцы сами виноваты в том, что французы зацепились за хороший для гостевого матча результат и даже едва не победили.

«Хоффенхайм» пропускал по-настоящему глупые голы. В первом случае голкипер Оливер Бауман, начиная атаку от своих ворот, отдал пас защитнику Кевину Фогту, а тот зазевался – подарил мяч Бертрану Траоре. При счёте 2:1 уже сам Бауман пропустил простой гол в ближний угол: мяч попал голкиперу куда-то в район локтя и влетел в сетку. В третьей голевой атаке «Лиона» грубо ошибся Кевин Акпогума, благодаря чему Мемфис Депай вылетел один на один с Бауманом.

Дубля Андрея Крамарича при такой игре в обороне не хватило бы «Хоффенхайму» даже для ничьей, если бы не великолепная многоходовая комбинация в концовке. Гол Жоэлинтона – красивый плод коллективных действий. Между тем, чуть ранее судья проглядел игру рукой защитника «Лиона» Джейсона Денайера. Это был пенальти.

Группа G

Хулен Лопетеги провёл, возможно, свой последний матч во главе «Реала». Он получился таким же странным, как и всё пребывание этого специалиста на посту главного тренера «сливочных». Действующие обладатели кубка чемпионов должны были разгромить «Викторию», так как создали массу моментов, но в обороне «Реал» играл как бог на душу положит. Поэтому интрига сохранялась до финального свистка.

Джеко – потрошитель. ЦСКА разгромлен в Риме Первое поражение «армейцев» в Лиге чемпионов – и сразу крупное.

В начале матча Серхио Рамос дважды был близок к голу после подач со «стандартов», однажды «Викторию» спасла штанга. Затем игравший правого защитника Лукас Васкес вырезал идеальный кросс на Карима Бензема, которого потерял Лукаш Гейда. Этот гол оказался для француза 57-м в Лиге чемпионов, он вышел на четвёртое место в списке бомбардиров за всю историю турнира. Во втором тайме Марсело забил после чудо-паса пяткой Гарета Бэйла, а «Виктория» ответила красивым голом в результате комбинации по центру. «Реал» с трудом прервал безвыигрышную серию из пяти матчей, но его болельщикам вряд ли понравился и этот матч. Мадрид ждёт Жозе Моуринью.

Группа H

Тем временем сам Моуринью пришёл на «Олд Траффорд» пешком. Пробки в Манчестере опять помешали португальцу и его команде спокойно приехать на игру. Последнюю часть пути португальский тренер преодолел на ногах, а не на колёсах. Может, судьба намекает ему отказаться от автобусов в футболе?

Противостояние «Манчестер Юнайтед» с «Ювентусом» обещало многое. Всё-таки на «Олд Траффорд» вернулся экс-игрок манкунианцев Криштиану Роналду, а в составе хозяев был бывший полузащитник туринцев Поль Погба. Но команда Моуринью не в первый раз разочаровала в атаке. «Ювентус» быстро использовал своё преимущество в дебюте встречи: Роналду прострелил, Хуан Куадрадо поборолся с Крисом Смоллингом, Пауло Дибала свободно забил. После этого гости контролировали ситуацию на поле. Один из редких шансов «МЮ» упустил как раз Погба, пробивший в штангу. Роналду нанёс три удара по воротам Давида де Хеа. Самый запоминающийся эпизод – сейв испанского голкипера после удара португальца с линии штрафной. Криштиану всё-таки не забил на «Олд Траффорд», однако он в этот вечер победитель. В отличие от Моуринью.

«Валенсия» сыграла в Швейцарии без Дениса Черышева. Вингер сборной России не попал в заявку на матч из-за ушиба камбаловидной мышцы. Как сообщил официальный сайт «летучих мышей», Черышев получил травму, когда находился в расположении национальной команды, поэтому выдержал только 15 минут в последнем матче Примеры с «Леганесом».

Потеря россиянина ослабила левый край атаки «Валенсии», однако гол испанцев пришёл с другого фланга. Правый полузащитник Карлос Солер обокрал защитника Лориса Бенито и сделал голевую передачу на Миши Батшуайи. Так «летучие мыши» забили свой первый мяч на групповом этапе ЛЧ. У «Янг Бойз» тоже не было голов после двух туров, тем не менее одноклубники Черышева не справились с задачей удержать перевес. Во втором тайме судья зафиксировал спорный фол Дани Парехо, а опытный французский форвард Гийом Оаро реализовал пенальти.