Последняя пресс-конференция Карреры в России. LIVE

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17:05. Очередь за автографами Карреры прямо у зала.

Фото: «Чемпионат»

17:02. И это всё, пресс-конференция окончена.

17:00. Каррера – журналистам:

«Уверен, что это не прощание. Спасибо всем вам, что меня терпели. На самом деле с тренером не всегда просто. Если я кому-то сказал что-то не так, прощу прощения».

16:57. — Вы сказали, что ввели в состав четырёх молодых футболистов. Есть ли у них шансы заиграть в Европе?

— На мой взгляд, потенциал действительно у них хороший. Разумеется, им требуется время, как и всем молодым. Если ты хочешь, чтобы у тебя росла молодёжь, нужно понимать, что результаты команды не всегда будут хорошими. Если ты хочешь, чтобы молодёжь росла, то нужно уметь ждать результата, планировать его на будущее, выигрывать в будущем. Молодые могут ошибаться. Но если ты ставишь на них и хочешь, чтобы эти люди заиграли у тебя, только выйдя из академии, тогда нужно иметь мужество подождать и защищать ребят, ведь им нужен опыт. Необходимо быть последовательным.

16:56. — Знаете ли такого болельщика «Спартака», как Дмитрия Назарова, актёра? Что бы ему сказали, если встретили?

— К сожалению, не имел чести встретиться с ним и познакомиться. Но если за ним действительно следят болельщики в «инстаграме», значит, он интересен им. Это не моя проблема, что он пишет в «инстаграме.

16:54. — Вы сегодня говорили, что тренеров любят за результат. Три поражения подряд для «Спартака» — это проблема. Но на другой чаше весов — первое чемпионство за 16 лет. Как считаете, вас уволили из-за результата или есть что-то другое?

— С моей точки зрения — из-за отсутствия результата. Ты не можешь всё время говорить — вот, я победил в чемпионате, Суперкубке, годами повторять одно и то же. Думаю, случилось всё из-за поражений. Но если это не так, то надо задавать вопросы кому-то другому, а не мне. Я могу говорить только про результат. В прошлом году, несмотря на все проблемы, мы могли победить в Кубке, в чемпионате, но по ряду причин, которые я не хочу перечислять сейчас, не удалось. Может, я виноват, но не получилось. В клубе результаты сочли неудачными. Что я могу теперь к этому добавить?

16:52. — В начале пресс-конференции вы очень тепло отозвались о Федуне. А можете поподробнее рассказать, что он за человек? Болельщики думают, что он плохой президент, и у клуба с ним нет будущего.

— У меня были прекрасные отношения с Федуном. Могу сказать ему лишь спасибо за всё. Он поверил в меня, дал мне возможность, принял сначала как помощника Аленичева. Когда я его увижу, буду постоянно благодарить его.

— Что сказали своей дочери, которая развила деятельность в «инстаграме»? Это не цирк?

— Может, это и цирк, но они мои дочери. А дочери защищают папу! Плюс, по-моему, там не было ничего оскорбительного, больше похоже на шутку.

16:50. — Что порекомендуете своему смещнику на посту главного тренера «Спартака»?

— Прежде всего, пожелаю ни пуха, ни пера! Больше мне нечего ему сказать (Смеётся).

16:49. — В Москве итальянцы оставили большой след — архитекторы, которые строили Кремль, например. Какое здание понравилось больше всего вам? И какое блюдо приготовить болельщикам, если они хотят вспомнить о вас?

— Блюд очень много! Особое блюдо — спагетти карбонара, пусть они его приготовят как итальянцы. Что касается памятников, я повторю, что Москва — очень красивый город, здесь ты можешь обнаружить очень много интересного, куда бы ни пошёл. Действительно сожалею, что нужно уезжать. Но если даже я не вернусь сюда в Россию в качестве тренера, всё равно буду приезжать сюда к друзьям.

16:47. — Кто был инициатором пресс-конференции? Вы или клуб?

— Я высказал пожелание обойтись без «инстаграма» и хотел каким-то образом обратиться ко всем и поблагодарить от всего сердца за эти 2,5 потрясающих года. Такие встречи должны быть организованы не с двумя-тремя журналистами, а со всеми, чтобы передать им мои чувства. Это была моя инициатива.

16:46. — Вы в своей работе апеллировали к истории героя книги — Спартака. И как относитесь к кричалке «А тутти аванти»? С ней не у всех хорошей ассоциации.

— «Спартак» — это рыцари, бойцы, эмблема и название говорят сами о себе. А вообще я бы сравнил «Спартак» с «Ювентусом». «Ювентус» тоже много раз выигрывал скудетто, эти клубы похожи по истории.

16:45. — Спаллетти на одной из пресс-конференций сказал, что знает, что в зале есть журналисты, которые стреляют в спину. Для вас в России были такие журналисты?

— Они были, есть и будут. Не только в футболе, но и в политике. Это часть игры, правила нужно принимать. Принял — и пошёл дальше. Мне приятно, когда журналисты говорят душевно и хорошо. Плохо или хорошо ли — главное, чтобы о тебе говорили. Значит, ты этого заслуживаешь.

16:43. — Пройдут годы и вдруг получится так, что господин Федун снова вас позовёт на работу. Захотите? Или Россия для вас — закрытая страна уже для карьеры? И был ли вопрос за эти годы, которые вы хотели бы, чтобы вам задали журналисты, но так и не задали?

— Не могу сказать, какой вопрос мне хотелось бы услышать… Я уезжаю из России, потому что мой дом в Бергамо. Если появится предложение из России, я с удовольствием вернусь. Мне было хорошо в России! Не чувствовал, что мне чего-то не достает. Разве что еды. Всё-таки итальянская кухня мне нравится больше! В остальном мне было очень удобно здесь. Советую всем приехать сюда. Россия — великая страна, а Москва — прекрасный город.

16:41. — Полностью ли с вами рассчитались по деньгам?

— Да-да! Завтра я уже могу тренировать новую команду, я свободен от обязательств. Если предложат, я готов.

16:40. — Вы добились успеха в России, хотя ваши более именитые коллеги — например, Луческу и Манчини — этого сделать не смогли. Что можете порекомендовать приезжающим коллегам?

— Не могу сказать! Не раскрою секреты, иначе у меня уведут работу из-под носа (смеётся). Но вообще это разные культуры, нужно адаптироваться, это происходит с любым тренером, который уезжает за рубеж. Нужно время, чтобы привыкнуть, и после этого всё пойдёт.

16:38. — Если «Спартак» не объявляет о церемонии прощания с болельщиками, может, вы сами хотите её провести? Может, на Красной площади?

— Было бы здорово, я хотел бы это сделать. Подумаю над этим, спасибо за рекомендацию. Было бы здорово встретиться с болельщиками на Красной площади!

16:37. — Вы нашли тёплые слова для Ещенко, хотя тоже его отстранили. Что случилось?

— К сожалению, лайк который они поставили с Глушаковым, это было действительно не очень корректно. Естественно, я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко. Но поскольку они ошиблись вдвоем, оба и поплатились.

16:36. — Была информация, что Измайлов предложил вам посетить матч «Спартака» и попрощаться с болельщками, но вы отказались.

— Измайлов сказал мне об этом позавчера, но когда был расторгнут контракт со «Спартаком», я подумал, что принадлежу уже к прошлому «Спартаку», и не считаю, что вправе мешать новому тренеру. Конечно было бы приятно увидеть любовь болельщиков, но, возможно, как-нибудь в другом случае. Не хочу мешать новому тренеру, поймите меня правильно.

16:35. — Вы сейчас без работы, у вас много свободного времени. Многие тренеры на период паузы становятся аналитиками. Хотите писать футбольные колонки?

— Нет, к сожалению, это никогда не произойдёт. Мне нравится футбол, и поскольку я был игроком и тренером, судить о других мне никогда не нравилось. Часто невозможно сказать правду. Предпочитаю просто ходить на футбол и болеть, но не комментировать матчи. И, потом, мне это не нравится.

16:34. — Ваш сменщик Рианчо — готов ли он стать таким же любимцем болельщиков и хорошим тренером?

— Повторю, нас любят за результат. Не потому что мы блондины или брюнеты, и не за то, что у нас голубые глаза. А за результат. Поэтому он может проделать такой же путь.



Я очень рад и горд тому, что дал четвёртым ребятам из академии 1998 года рождения дебютировать в чемпионате и Лиге Европы. Это очень важно. Важно, когда тренер верит в молодёжь, если она этого заслуживает. Думаю, этих ребят ждёт хорошее будущее.

16:33. — В сети болельщики обсуждают ваш уход и пишут, что они отказываются ходить на стадион из-за него. Как к этому относитесь? Что ответите им?

— Я могу сказать им, что если вы болеете за «Спартак», то вы должны ходить на «Спартак» и болеть за него. Клуб — в сердце. Игроки и тренеры приходят и уходят, а команда остаётся. Так что вы должны ходить на стадион!

16:32. — Как оцените работу российских тренеров? У кого-нибудь чему-нибудь научились?

— Я всегда у всех чему-то учусь. Нужно это делать. Ты смотришь футбол четвёртого дивизиона или мини-футбол, всё равно чему-то учишься. Скажу, что я являюсь свидетелем мощного роста российского футбола, что видно хотя бы по национальной сборной. Команды становятся организованными, играют в разных стилях. Есть игроки, которые заслуживают большего внимания в Европе.

16:30. «До 7-8 ноября я пробуду в Москве, буду расслабляться и наслаждаться городом, потом возьму небольшой отпуск, чтобы сбросить с себя накопленный груз. Время в „Спартаке“ было напряжённым. Быть тренером — это стресс. Даже когда спишь, в голове крутятся разные мысли. Много стресса. Нужно его стряхнуть. Потом я уйду в настоящий отпуск. Посмотрим, если у какой-то команду будет серьёзное стремление привлечь меня, я его рассмотрю. Даже если этот клуб из России. Почему нет?»

16:28. — Можете назвать два матча — лучшие и худшие?

— Я помню только хорошее. Плохое пусть идёт в архив. Лучший, канонический матч — с «Севильей». Это был волшебный вечер для болельщиков. Худшее поражение — «Ливерпуль». Это два экстремальных состояния было.

— Где вы выучили настолько русский язык, чтобы так красиво писать игрокам пожелания?

— Что касается русского языка, я его учил, что-то могу сказать. Пожелания игрокам в «инстаграме»? Есть такая чудо-вещь, как гугл-переводчик.

16:26. — Вы красиво прощаетесь с клубом. А обратили внимание, как «Спартак» простился с вами — опубликовал, например, фото стадиона, а не ваше?

— (Удивляется и смеётся) Нет, никакого внимания я не обратил. Может, я плохо выглядел! И действительно нужно было опубликовать фотографию стадиона (смеётся).

16:25. — Вы вчера пообедали с игроками. Все заметили, что не было Глушакова. Знаете, почему? И можете закрыть эту историю, почему он ушёл в дубль? Как расстались?

— Спасибо большое за этот волпрос, наконец-то я в последний раз скажу об этом. Да, Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а его — нет. У меня не было ни с кем проблем, тем более с тем, кого будем называть капитаном. В первый год я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это произошло не с моей стороны, а с его. Себя не считаю виновным в этом. Его отправка из первой команды никак не связана с лайками или с тем, нравится он мне или нет. Дело в других вещах, которые я знаю, которые читал, слышал и видел. Много-много вещей. Я всё это унесу с собой. Для меня это будет уроком на будущую жизнь.

16:23. — Вопрос по поводу ваших слов о руководстве. Вы поблагодарили его, и это правильно. Но считаете ли вы, что в последние месяцы руководство вас поддерживало? Чувствовали её?

— Она всегда была. Естественно, тренер всегда связан с результатами команды. И когда президент или клуб недоволен результатами, у него есть право принять решение, которое, как они считают, будет полезно для команды. Так происходит не только в футболе, но и в жизни. Результат — основной показатель любой работы.

16:22. — Первый вопрос: вы сказали много теплого о болельщиков. Наверное уже слышали о заявлении Фратрии, которая вас поддерживает и требует объяснений. Как отнеслись?

— Я уже говорил, мне очень приятно, что меня уважают болельщики. Могу сказать, что я делал свою работу, вкладывал в нее сердце, и я всегда работал в интересах клуба, ни в коем случае не против них. Надеюсь, своими эмоциями я хотя бы отплатилд частично болельщикам за эту поддержку. Я всегда быть самим собой, оставлять хорошую память, где бы ни работал.

16:21. Речь Карреры, которую он заготовил, закончилась, пошли вопросы.

16:20. Прямой эфир «ВКонтакте».

16:19. «Особое почтение тренерам других команд, ведь они принимали меня на своих стадионах, хорошо ко мне относились, мы фотографировались.

Желаю скорейшего выздоровления болельщикам ЦСКА, пострадавшим в Риме.



Благодарность всем москвичам. Сначала они показались мне холодными и остранёнными, но со временем я понял, что это страстные и искренние люди. Этого города мне будет не хватать, он будет в моём сердце!"

16:18. «Благодарю группу организованных болельщиков — »Фратрию", она поддерживала нас голосом своего хора. «Спартак» остается «Спартаком» и он нуждается в такой поддержке. Когда мы играли на выезде, такое ощущение, что я оказывался дома. Они сопровождали нас в гостинице, в аэропорту способствовали нашим победам. Не знаю, есть ли другая команда, которая может похвастаться такими фантастическими болельщиками".

16:17. «Особый акцент мой — хочу поблагодарить болельщиков „Спартака“! Когда меня назначили тренером, у меня прошла встреча с организациями болельщиков, я увидел в их глазах, что они ждут от команды, хотят от нее. Конечно, победы важны, но еще важнее для болельщиков — видеть команду. Команду, которая борется на поле и делает всё возможное, чтобы победить. Ведь всё на поле решают сантиметры. От души благодарю наших болельщиков. Хотел бы обнять их всех! Обнять каждого из них! Хотел бы встретиться с ними как-то вечером и отпраздновать. Да, мы расстаёмся с ними… Но я был одним из главных долгожителей в „Спартаке“, и это их заслуга. Я никогда не видел таких болельщиков, которые были бы так преданы своему тренеру. Они навсегда останутся частичкой меня, до конца моих дней. В моем сердце навсегда!»

16:16. «Моя благодарность нашему первому болельщику — Вагиту Алекперову. Благодаря его поддержке будущее „Спартака“ будет замечательным! Желаю ему больших успехов, он этого заслуживает».

16:15. «Не стыжусь того, что я любил даже тех людей, которые оказались ЛЖИВЫМИ. Поэтому им может быть следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Но я буду благодарен. Наши игроки всегда останутся в моём сердце. Желаю им выигрывать множество трофеев как в составе „Спартака“, так и других команд.

Благодарю всех врачей, массажистов, администраторов — всех. Михаил Спасибо особое Джанлуке Риомми, людям, которые пригласили меня в «Спартак», способствовали тому, что я попал в клуб. Благодарен сотрудникам базы — с ними я чувствовал себя как дома, меня баловали там, занимались со мной!"

16:14. «Мне вчера было очень приятно было поужинать с ребятами, я их поблагодарил, они способствовали моему тренерскому и человечевскому опыту, я обязан им многим. Сумел им передать какие-то ценности. Может, не только как тренер, я сумел поделиться с ним своими личностными качествами. Ведь каждого игрокам нужно оценивать сначала как человека.

Я как тренер всегда старался быть лояльным, искренним, честным со всеми. Я всегда любил всех, кто со мной играл. Независимо от их роли. В жизни ты сталкиваешься иногда с людьми, которые не соответствуют твоим представлениям, но я всегда всех любил. Независимо от того, чем они занимаются".

16:12. Каррера: «Прежде всего благодарю агенство РИА, Марко Трабукки, который организовал нашу встречу. Мне очень приятно обратиться к слушателям. Я кое-что подготовил, хотел бы обратиться со словами, даже написал их, память подводит с годами, знаете ли.



Прежде всего хотел бы напомнить, что провел в «Спартаке» 2,5 года. Это было замечательное время, мой первый опыт главного тренера, я сумел передать команде многое. Команда не выигрывала чемпионство 16 лет, я привел ее к победе в чемпионате страны, это обстоятельство останется в моей душе навсегда. Приятно, что я доставил радость болельщикам.



Второй сезон я начал с победы в Суперкубке, который клуб не выигрывал никогда. Считаю итог своей работы положительным. Конечно, были взлеты и падения, как и всегда в футболе. В этом году несмотря на все проблемы мы всего в одном очке от первого места – от нашей цели. Так что я готов работать.



Благодарности. Моя первая благодарность – к Федуну, он поверил в меня как в тренера в начале моей карьеры. Я горжусь, это большая честь, что я тренировал «Спартак», буду всегда благодарен господину Федуну.



Затем хотел бы поблагодарить весь клуб, весь аппарат клуба, вице-президента Измайлова. Также спасибо семье, детям, игрокам, за эти 2,5 года они сделали все, дали все, что могли дать. Иногда получалось, иногда – нет».

16:10. Начинаем.

16:05. Прямая видеотрансляция здесь.

16:00. Аншлаг!

15:55. Каррера приехал.

15:45. Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что московский «Спартак» уже выплатил неустойку Массимо Каррере, который был уволен с поста главного тренера красно-белых.



«В ближайшие несколько дней ситуация с новым тренером станет ясна. Что касается Карреры, то отметим: к чести Спартака, несмотря на негативный фон в целом и проблемы клуба с коммуникациями в частности, всю неустойку тренеру до конца контракта заплатили полностью, буквально на следующий день после отставки. Это несколько удивительно: обычно клуб в таких случаях продолжает просто ежемесячно платить зарплату в надежде, что тренер найдёт себе новое место работы и сам откажется от контракта. Либо клуб оставляет соглашение с отставленным тренером в силе, так как через некоторые время может вернуться к его услугам, если у нового не заладится. Это обычно экономит деньги и время. Так обычно делают итальянские клубы. Но „Спартак“ выступил очень щедро и благородно. Тем более это уникально в экономически непростые времена для российского футбола», — написал Арустамян в «Телеграме».

15:40. Ещё фото болельщиков.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

15:35. Болельщики «Спартака» начинают собираться у здания, где пройдёт пресс-конференция Карреры.

Фото: «Чемпионат»

15:30. В 16.00 начнётся пресс-конференция Массимо Карреры, теперь уже бывшего главного тренера «Спартака». Давайте следить за ней в режиме «live».

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