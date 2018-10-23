Грустный день после отставки Карреры. Как «Спартак» его провёл

Ночь. Горячий «Инстаграм»

Новости посыпались еще в понедельник ближе к полуночи, когда футболисты «Спартака» вышли из спячки и начали-таки благодарить уволенного Карреру в социальных сетях. Из главного: первым инициативу проявил Самедов, а следом подтянулись и остальные партнеры. Глушаков и Ещенко, сосланные итальянцем в дубль, тоже отметились благодарностями. Но публикация первого лишь привела к новому скандалу и гневным комментариям болельщиков. Если вы слабонервные, лучше в «Инстаграм» Дениса не залезайте.

Игроки «Спартака» благодарят Карреру. Массимо отвечает Спойлер: записями в социальных сетях отметились даже сосланные итальянцем в дубль Глушаков и Ещенко.

Старшая дочка Карреры – Франческа – тоже возмутилась, написав в ответ Глушакову: «Ты серьезно???». К утру Денис этот комментарий удалил, но большого смысла в этом действии не было – все его успели увидеть. Как и растиражированные цитаты, якобы написанные младшей дочкой Мартиной в личном общении с болельщиками, где та утверждала, что Глушаков хотел ухода Массимо и стал одной из причин его увольнения.

Сам Каррера ответил на чистом русском всем отписавшимся игрокам. Всем, кроме Глушакова.

Утро. Возвращение Глушакова и Ещенко

В 10.00 «Спартак» выложил на официальном сайте видео с прошлого матча против «Арсенала», ставшего последним в клубе для Карреры. Массимо в этот ролик удивительным образом ни разу не попал. Ни одного кадра, ни одной секунды.Словно его вовсе теперь для клуба не существует.

Как нельзя прощаться с главным тренером. Пособие от «Спартака» Руководство клуба делает всё для того, чтобы против него ополчились даже те болельщики, которые были согласны с отставкой Карреры.

В 10.45 команда начала вторую тренировку под руководством Рауля Рианчо. Главная новость – Глушаков и Ещенко вернулись в основной состав и работали вместе со всеми.

Официальный сайт сообщил об этом сухим пресс-релизом, затовице-президент «Спартака» Наиль Измайлов опубликовал радостное сообщение в своем телеграм-канале.

— Все мысли сейчас – о предстоящем матче против «Рейнджерс», — заявил Измайлов. – Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече. Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде, безусловно, должно оживить игру. Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо». Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде.

Цитата про Глушакова и Ещенко была сформулирована потрясающе — словно специально была направлена на то, чтобы еще сильнее разозлить болельщиков. Также запись Измайлова была сопровождена фотографией с двумя вернувшимися футболистами, стоявшими в обнимку с Зе Луишем. Не хватало разве что подписи: «Мы свергли этого итальянца!».

Фото: «Телеграм» Наиля Измайлова

День. Прощальный обед

В 15.30 стало известно, что завтра Каррера проведет прощальную пресс-конференцию.

Примерно в то же время в Сети начала распространяться странная информация – якобы переводчика Карреры Артёма Фетисова не пустили на базу, когда он приехал забрать вещи Карреры. А еще Массимо собрал команду на прощальный обед, приехали все футболисты, кроме одного – Глушакова.

Получила подтверждение только вторая новость. Агент и друг Карреры Марко Трабукки опубликовал фотографию, на которой, обнявшись с бывшим тренером, стояли 25 футболистов. Ещенко на ней есть. Комбаров – тоже. А Глушаков – нет. Шутники предположили, что Денис фотографирует.

Фото: twitter.com/marco_trabucchi

Еще, кстати, на снимке не видно Педро Роши. Но его отсутствие не столь резонансно.

В 15.54 «Спартак» объявил об уходе еще одного тренера – специалиста по физподготовке Диего Мантовани, работавшего в клубе с 2011 года. Обрадовал тот факт, что пресс-служба сопроводила запись фотографией тренера, а не стадиона, как произошло в случае с Каррерой. А еще Мантовани также участвовал в прощальном обеде.

Вечер. И снова «Инстаграм»

Футболисты друг за другом выложили в социальных сетях фотографии с обеда с добрыми подписями в адрес Карреры. «Незабываемое приключение», — написал Самедов. «Раньше были времена, а теперь – моменты», — грустил Джикия. «До скорой встречи, Мистер», — прощался Боккетти. «Сказали тренеру всё, что хотели сказать ему лично», — сообщил Селихов. Похоже, встреча вышла очень хорошей и нужной для всех. Кстати, проходила он в том самом ресторане «Ласточка», где в мае 2017-го команда отмечала чемпионство…

Ближе к 19.00 Каррера покинул ресторан и уехал, на данный момент предпочтя сохранить молчание. До завтрашнего дня.

А в СМИ уже начала распространяться фамилия главного кандидата на освободившийся пост главного тренера. Им, очень вероятно, станет Олег Кононов. «Спартак» уже провел консультации с его представителями.