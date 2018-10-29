Кононов или Карпин: «Спартак» выбирает

Источник: Кононов сегодня расторгнет соглашение с «Арсеналом»



Главный тренер «Арсенала» из Тулы Олег Кононов сегодня, 28 октября, должен договориться с руководством о прекращении сотрудничества, сообщает Sport24.



Кононов уже подал соответствующий запрос. Вместе с ним клуб покинут пять его помощников. Речь идёт о Стергиосе Фотопулосе, Даниэле-Овидиу Тудоре, Михаиле Кожевникове, Сергее Кузнецове и Сантьяго Хесусе.



Напомним, ранее сообщалось, что боссы московского «Спартака» планирует назначить Кононова на должность главного тренера команды, которая освободилась после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Сейчас обязанности наставника красно-белых исполняет Рауль Рианчо.



«Спартак», набрав 18 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Завтра, 29 октября, московская команда проведёт выездной матч 12-го тура с «Рубином». Встреча пройдёт в Казани на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 20:30 мск.

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Арустамян: завтра «Спартак» обсудит с «Ростовом» расторжение контракта Карпина



Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» наставника тульского «Арсенала» Олега Кононова и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.



«Кононов на день пятницы был главным кандидатом на пост тренера «Спартака», и считалось, что это вопрос трёх-четырёх дней. Отчего такая уверенность? Гурам Аджоев примерно со среды стал искать замену Олегу Георгиевичу. Звонки были по разным направлениям, но с целью найти нового тренера. Также в четверг днём было дано поручение генеральному директору «Арсенала» Дмитрию Балашову готовить расторжение контракта Кононова и всего его штаба. Это должно было произойти после игры с «Оренбургом». В клубе все это понимали.



Информация о встрече Валерия Карпина и руководства «Спартака» получает подтверждения. Только встреча уже состоялась ранее. И обе стороны взяли время на размышления. Вопрос в том, кто был инициатором кандидатуры Карпина. Не исключено, что это идея свыше или реакция на негативную позицию спартаковской общественности по кандидатуре Кононова. Всё же несколько дней раздумий могли повлиять на Леонида Федуна. Но это уже, наверное, не так важно. А важно то, что завтра у руководства «Спартака» намечена встреча с руководством «Ростова». Тема — потенциальное расторжение контракта Карпина.



Что в итоге? У «Спартака» есть два готовых варианта. Возможно, завтра будет приниматься решение, на ком клуб останавливает свой выбор. Или это происходит прямо сейчас», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Карпин возглавлял московский «Спартак» с 2009 по 2014 год. Вместе с красно-белыми специалист дважды становился серебряным призёром чемпионата России.

«Спартак» отправился на матч с «Рубином» без Зе Луиша, Адриано и Фернандо



Московский «Спартак» отправился в Казань на матч 12-го тура с «Рубином», сообщает пресс-служба московской команды.



Исполняющий обязанности главного тренера команды Рауль Рианчо включил в состав делегации 20 футболистов, среди которых Александр Максименко, Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Алесандр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни и Сильванус Нимели.



Защитник Андрей Ещенко и хавбек Джано Ананидзе остались тренироваться на базе «Спартака» в Тарасовке. Нападающий Педро Роша восстанавливается после повреждения по индивидуальной программе.



Также в Казань не полетел полузащитник Фернандо, который получил травму в матче 3-го тура Лиги Европы с «Рейнджерс». Ожидается, что бразилец пропустит около двух недель. Форвард Зе Луиш ушиб бедро в матче в Шотландии и остался в Москве.



Нападающий Луис Адриано испытывает боль в мышцах бедра и в ближайшее время пройдёт медицинское обследование.



Матч «Рубин» — «Спартак» состоится завтра, 29 октября, на стадионе «Казань Арена». Начало — в 20:30 мск.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» благодаря хет-трику Л. Суареса



Каталонская «Барселона» одержала крупную победу в матче 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



В составе каталонцев отличились полузащитники Филиппе Коутиньо и Артуро Видаль, а также нападающий Луис Суарес, оформивший хет-трик. Автором единственного гола «сливочных» стал защитник Марсело.



«Барселона», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (14) занимает 9-е место.



В следующем туре каталонская команда на выезде сыграет с «Райо Вальекано», а мадридский клуб дома встретится с «Вальядолидом». Оба матча состоятся 3 ноября.

На «Камп Ноу» было унижение. «Барса» просто размазала «Реал» Пора увольнять Лопетеги.

Источник: «Реал» в ближайшие часы уволит Лопетеги и завтра назначит Конте



Руководство «Реала» в ближайшие часы отправит в отставку главного тренера Хулена Лопетеги, сообщает Football Espana со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.



По данным источника, завтра новым рулевым «Реала» будет назначен экс-тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте. Презентация итальянского специалиста должна начаться в 13:00 по местному времени (15:00 мск).

5 вещей, которые сломали великий «Реал» В этой статье, разумеется, будут слова про Зидана и Роналду.

«Краснодар» одержал волевую победу над ЦСКА в Москве



В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал на своём поле «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.



В составе хозяев гол на свой счёт записал полузащитник Никола Влашич, который отличился на 54-й минуте. «Краснодар» смог переломить ход встречи, забив на 79-й и 81-й минутах. За гостей точными ударами отметились форвард Ари и полузащитник Виктор Классон. Таким образом, краснодарская команда прервала серию из двух поражений в РПЛ.



«Краснодар» (22 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА (19) – на пятой строчке.

Ари снова порадовал «Спартак». И «Краснодар», само собой ЦСКА слишком рано поверил в победу. И остался вообще без очков.

«Витесс» Слуцкого одолел «Фортуну» в матче чемпионата Нидерландов



В матче 10-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» принимал «Фортуну». Встреча состоялась на стадионе «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных российского специалиста Леонида Слуцкого.



На 12-й минуте счёт открыл защитник хозяев Майкел ван дер Верфф. В компенсированное к первому тайму время ответный мяч в ворота Эдуарду отправил нападающий «Фортуны» Андре Видигал. На 66-й минуте победный гол забил словацкий полузащитник «Витесса» Матуш Беро.



«Витесс» набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Фортуна» (10) находится на 14-м месте. В следующем туре команда Слуцкого встретится с лидером голландского чемпионата, эйндховенским ПСВ.

«Лестер» попросил перенести матч Кубка лиги и отменил тренировку



Тренировка игроков «Лестера», которая должна была состояться сегодня, отменена, сообщает Daily Mail.



Кроме того, клуб попросил перенести матча Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», запланированный на 30 октября. В «Лестере» считают, что футболисты психологически не готовы выйти на поле в ближайшей встрече.



Напомним, в субботу, 27 октября, возле стадиона «Лестера» потерпел крушение вертолёт владельца клуба Вичая Шриваддханапрабхи. Есть информация, что в вертолёте находился Шриваддханапрабха, его дочь, два пилота и ещё один человек. Но официальных данных пока не поступало. Также нет информации, выжил ли кто-то в этой катастрофе.



Напомним, Шриваддханапрабха купил «Лестер» в 2010 году, в сезоне-2015/16 клуб стал чемпионом Англии.