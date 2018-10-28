«Тяжело играть с пятью россиянами на поле». Вандерсон – об игре без Мамаева

Судя по котировкам букмекеров, ЦСКА считался фаворитом матча. Однако, пропустив в первом тайме, «Краснодар» за последние 15 минут переломил ход встречи. Во многом это стало возможно благодаря выходу на поле Вандерсона. При нём игра преобразилась (по словам Ари).

– Такое ощущение, что «Краснодар» около часа спал и только потом проснулся. Почему? – первый вопрос Вандерсону.

– Вначале нам действительно не хватало концентрации. Не знаю, почему так вышло. Вот после перерыва у нас получилось прибавить и показать наш менталитет и уровень. Отсюда и результат.

– Отсутствие Мусаева на скамейке сказалось на «Краснодаре»?

– Нет-нет. Никакого влияния. У нас есть второй тренер, который без проблем передаёт всю информацию. Это не может оправдывать то, что мы плохо начали матч.

– Мамаев находится в СИЗО и в прошлом туре из-за лимита не выступал Каборе. Теперь – вы.

– Мы все знаем, что это тяжело – на поле должно быть пять россиян. При этом у нас много иностранцев, которые выступают в основе. Но есть игры в Лиге Европы, Кубке России и чемпионате. С другой стороны, появляется возможность отдохнуть и выходить на поле свежее.

– На стадионе ЦСКА раздевалка гостей находится рядом с отсеком журналистов и мы слышали дикий рёв после матча. Всегда так празднуете?

– Для нас это была важная игра. Мы уступили в трёх предыдущих встречах («Зениту», «Ахмату» и «Стандарду». – Прим. «Чемпионата»). Для нас было принципиально победить прямого конкурента по турнирной таблице. Такие топ-матчи относятся к «класико», отсюда и соответствующая радость.

– Что изменилось в «Краснодаре» за полгода, после смены главного тренера?

– Многое. Нам сейчас удаётся совмещать наработки европейского и российского футбола. Лишь в «Краснодаре» я встретил тренера из России. Знаю, что другие российские специалисты играют в оборонительный футбол: 5 защитников, 2 опорника.

– Вы уже привыкли к «автобусам» в РПЛ?

– Теперь – да.

– А раньше?

– Для меня это было было в новинку. Честно говоря, создавало трудности. Все соперники сидят у ворот – к такому тяжело адаптироваться, но мы не сбиваемся с нашего пути и показываем тот футбол, который должны.

– Как вскрывать плотную оборону?

– Приходится чуть больше рисковать на флангах, идти в обводку, проходить вперёд за счёт техники.

– В этом сезоне вы уже встречались со всеми топ-клубами РПЛ. Кто меньше всего отсиживался в защите?

– С «Зенитом» у нас получился упорный поединок. Это был тот случай, когда шли атакой на атаку – так играют в Лиге Европы. Например, подобный футбол был в матче «Краснодар» – «Севилья». Мне кажется, это выглядит симпатичнее.