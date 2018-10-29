У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался

Матч с ЦСКА укрепил в мысли о том, что «Краснодар» в нынешнем сезоне готов бороться за самые высокие места. Небольшая заминка, случившаяся в том числе и из-за отсутствия на поле Павла Мамаева и его российского паспорта (нельзя отрицать, Мамаев отлично начал осень), преодолена. Если в Бельгии команда Мурада Мусаева обязана была побеждать по игре, но потеряла даже одно очко, то на «ВЭБ-Арене» справедливость вернула «быкам» заработанное почти моментально.

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Поводов для веры в перспективы «Краснодара» (давайте условно назовём их медальными) несколько. Во-первых, у команды появилось то необходимое, что требуется от любого контендера — достаточно сильная психология. Если раньше «Краснодар» от сильного удара плыл в любом случае, то теперь команда переносит плохие отрезки на ногах и готова дожимать.

Как подтверждение этому факт номер два. За треть сезона «быки» накидали уже девять мячей в отрезках с 75-й минуты — больше в чемпионате России в концовках не забивает никто. И именно в такой концовке «Краснодар» победил ЦСКА, растоптав оборону красно-синих за несколько минут.

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И третье. Раньше философия команды нераздельно совпадала с мышлением самого Сергея Галицкого: в выборе между разработкой своих сильных сторон и поиском и устранением слабых «Краснодар» выбирал первое. Ситуация начала меняться в последнее время: теперь команда больше, чем когда-либо, обращает внимание на слабости соперника, чтобы сыграть на них.

Матч с ЦСКА в этом плане — отличный пример. У «армейцев» есть как минимум одна очевидная слабость в стартовом составе — на позиции левого защитника не найден из-за травм оптимальный вариант. Это можно замаскировать игрой в три центральных защитника, чтобы у левого дефа всегда была близкая подстраховка, но ЦСКА лишился ещё и Бекао, а потому Виктору Гончаренко пришлось играть в два центральных защитника. Левый край стал проблемой.

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Очевидно и то, что со старта «Краснодар» попытался сыграть на этой слабости соперника. Это понятно и из стартового состава: на левом краю вместе вышли создающие большой объём действий Рамирес и Стоцкий. Их задачей было перегрузить фланг, сместить на него большие силы соперника, а затем перевести через быстрый пас мяч на противоположный край, где создавалась ситуация 1vs1 против номинально слабейшего из защитников без подстраховки. Стоцкий и Рамирес слегка дублировали действия друг друга из-за близости на поле и похожего функционала, поэтому затея не работала на полную. Замена Рамиреса на Вандерсона в перерыве в этом плане была полностью оправданной. Она исходила из стартового плана, но обеспечивала большую эффективность.

Вот цифры, которые позволяют понять то, что задумал «Краснодар». Из 42 передач в штрафную 26 были сделаны из правой трети поля со стороны атаки «быков». Большинство из них — без сопротивления. Пять ключевых передач случились после смещения с фланга в штрафную практически с одной точки — и благодаря хорошим открываниям во втором темпе у «Краснодара» были варианты, как распоряжаться мячом.

Окончательно же слабость ЦСКА, на которую давил соперник, вскрыл выход второго чистого нападающего, Ивана Игнатьева. План остался тем же — перевод мяча с перегруженного игроками левого края атаки на правый, но поменялись роли. Если до этого 1vs1 справа оставался Классон (на его счету в итоге наибольшее количество передач в штрафную), то теперь швед отправился делать то, что умеет лучше всего — искать зоны между игроками. Игнатьев оставался в штрафной, а принимать переводы был отправлен Ари — и это добило фланг Набабкина.

Оба гола пришлись после одинаковых манёвров — паса из проблемной зоны и открывания Классона в зону между крайним защитником и центральным. В первом случае швед дал подключением возможность отдавать голевую передачу Игнатьеву, во втором забил сам. На этом игра была сделана.

Едва ли эти голы были бы возможны при игре ЦСКА в пять защитников, но проблема с составом обнажила «армейскую» слабость. «Краснодар» воспользовался ею с околочемпионским хладнокровием.