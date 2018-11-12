«Травмы радости нам не доставляют, но это рабочие неприятности»

Россия готовится к матчам с Германией и Швецией с новым капитаном и с Ари в атаке.

Сборная России провела первую тренировку перед матчами с Германией и Швецией. Ещё утром было объявлено, что на эти игры тренерский штаб команды дополнительно вызвал натурализованного форварда «Краснодара» Ари.

«Не хочу возвращаться в «Краснодар». Как изменился Ари за год Самый непредсказуемый бразилец (россиянин) в нашем футболе.

Вызов этот не только заслуга самого игрока, но и вынужденная мера – перед последними матчами года ряды национальной команды стремительно редеют. Из-за травм в расположение команды не приехали Денис Черышев, Марио Фернандес и Александр Головин. Вчера стало ясно, что команде не поможет и Ильзат Ахметов. Причём если в случае с Черышевым, Фернандесом и Головиным надежда на вызов остаётся (если у ребят получится оправиться от травм), то Ахметов команде точно не поможет. Кроме этого повреждения есть у Романа Зобнина и Сергея Петрова. Сегодня они приняли участие в тренировке вместе с остальными футболистами, но это не должно сильно обнадеживать болельщиков – тренировка носила лишь восстановительный характер, у каждого были индивидуальные нагрузки. Но и это ещё не всё – до сих пор непонятно, сможет ли сыграть с Германией и Швецией Артём Дзюба. На восстановительной тренировке капитан команды так и не появился – по словам пресс-атташе сборной, Дзюбе предстоит пройти курс специальной лечебной программы, поэтому форвард останется в Москве.

Перед тренировкой Юрий Газинский вручил девочке-победительнице детского конкурса «Новогодние мечты» щенка-лабрадора. Теперь это чудесное создание будет жить вместе с Викой в Серпухове.Газинский же при этом станет новым капитаном сборной в отсутствии Дзюбы.

Сама тренировка продлилась всего полчаса – тренерский штаб решил не нагружать игроков на следующий день после тура. При этом несмотря на минусовую температуру многие вышли на занятие в шортах. Сильно отличался от остальных лишь Ари, надевший штаны, явно неподходящие ему по размеру.

Как и предполагалось, на вопросы журналистов отвечали не только футболисты – сегодня это были Фёдор Кудряшов и Кирилл Набабкин, но и главный тренер – Станислав Черчесов. Естественно, первый же вопрос был о невероятном количестве травмированных.

— Очень много травм в команде, причём выбыли лидеры – насколько сильно вас это волнует?

— Большое количество травм радости нам не доставляет, но без травм в профессиональном футболе не бывает. Хотелось бы, чтобы хотя бы их было не так много, но что есть, то есть. Мы это поменять не можем и исходим из того, кто у нас есть.

— Вы впервые вызвали в команду Ари. Скажите, давно ли следили за ним и как к этому отнеслись другие футболисты?

— С Ари я говорил по телефону ещё вчера, чтобы у него была готовность приехать. Сегодня тоже с ним пообщались. Он, кстати, сам вспомнил, что первый человек в Россиии, который его заметил – это я. Мы друг за другом следим давно, но другое дело, что сейчас он получил российский паспорт. Никто его делать это не просил, он сам захотел – в этом плане принципы у нас остаются. Когда человек чисто юридически может играть за команду, то естественно мы внимательно смотрим на любого игрока, где бы он не играл. Изначально не планировали его вызывать, не хочется делать слишком много изменений сразу. Мы следили за ним, посмотрели бы, как он выглядел ещё в следующем году, но так как травму получил Дзюба, то надо было его менять. Ари здорово играл последние пару месяцев и свой шанс заслужил.

— Как проходит механизм довызова в сборную игроков, в случае травм?

— Мы внимательно смотрим за всеми, знаем, кто может если вдруг что-то подменить другого. В этот раз травм побольше, чем обычно, мы на это не рассчитывали. Жалко Ахметова, который получил приглашение и получил травму. Но мы относимся к этому по-рабочему, это рабочие неприятности.

— Насколько серьёзные повреждения у Петрова и Зобнина?

— Мы сегодня проверили Петрова, Кудряшова, Зобнина и Джикию, мы так делаем всегда. Никогда на поле ни одного нездорового человека не выпускаем. Они пробежались, но завтра посмотрим их динамику. Всё-таки тур был только вчера, после тура болячки бывают у всех. А дальше будем за ними смотреть. Кстати, сегодня приезжал Дзюба, мы пообщались. Он, естественно, уехал, с ним будут индивидуально работать.

— Газинский будет капитаном?

— Да.

— Есть ли какие-то предпочтения по поводу вратаря? Все-таки и Гилерме и Лунёв проявляли себя по-разному в последних матчах.

— Мы посмотрим на их состояние. Понятно, что есть основные игроки, но можно быть основным и не попасть в стартовый состав. Мы в этом плане не дёргаемся, смотрим на ситуацию планомерно и делаем выводы.

— Вносит ли холодная погода коррективы в тренировки?

— Да, вносит, правда, не в тренировочный процесс, а в форму одежды. В плане тренировок мы ничего не поменяли после тех сборов, но для себя делаем выводы. УЕФА отнял у нас ещё один день подготовки, так что используем время по-максимуму. Сегодня у нас было маленькое собрание, мы нацелились на определённые вещи, всё идёт своим чередом.

Станислава Черчесова попытались попросить пожелать удачи Олегу Кононову, который сегодня возглавил «Спартак», но Станислав Саламович был готов обсуждать только сборную.

В «Спартак» пришёл антипод Карреры. Он скромный и грезит атакующим футболом Олег Кононов — новый главный тренер «Спартака».

— Что можете сказать по поводу главной темы дня…

— Наша главная тема – сборная, я даже не знаю, о чём вы хотите сказать. В последнее время у нас много тем.

— Пожелаете удачи Кононову?

— Мы желаем удачи себе, у нас два сложных матча.

— Будете ли вы вызывать в сборную кого-то ещё, если выяснится, что Зобнин и Петров не смогут помочь сборной?

— Мы делаем это в рабочем режиме. Посмотрим, что скажут врачи, ситуация может поменяться всегда. Насколько я понимаю – у Петрова ничего нет, просто вчера был матч, поэтому лишняя тренировка на пользу бы ему не пошла.

— Вы уже успели изучить состав сборной Германии? Кто представляет наибольшую опасность?

— Состав Германии мы, естественно, смотрим, у них тоже есть вопросы по травмам, травмировался нападающий. Не бывает такого, чтобы у команды перед сбором всё было бы нормально. Понятно, что обойму их игроков мы знаем, собираем информацию. Мы проанализируем их матчи и по прилёту завтра спокойно всё посмотрим. Погода там лучше, так что спокойно подготовимся к игре, в этом отношении там нам будет комфортнее.

Станислав Черчесов на тренировке сборной Фото: РИА Новости

После главного тренера к журналистам вышел Фёдор Кудряшов.



— Какое настроение сейчас в команде? Всё-таки ноябрь холодный месяц, плюс в сборная лишилась многих игроков.

— Настрой у сборной самый боевой, главный тренер сказал, чтобы мы забыли все клубные дела и сейчас мы сборная России, мы объединены одной целью, поэтому нужно всё отбросить и готовиться к предстоящим играм.

— Получается отбросить клубные дела?

— Сегодня лично у меня уже нет мыслей о том, что было в клубе. К погоде приходится привыкать, да, холодно, но нужно 2-3 дня, чтобы привыкнуть. Остаток сезона придётся играть в холоде. Это нормальная ситуация, от неё не убежишь.

— Судя по шортам – вам не было холодно?

— Главное для меня – это чтобы голова была в тепле, а остальное – ерунда.

— Ари – новичок в сборной. Как его приняли в команде, проходил ли он какой-то обряд посвящения?

— Каких-то особых обрядов у нас нет, но все его знают. Я лично играл с ним в «Спартаке», поэтому нет никаких проблем. У нас дружный коллектив и в дальнейшем никаких проблем не возникнет.

Самый результативный нападающий осени вызван в сборную! И это – справедливо Форвард «Краснодара» Ари всё-таки получил приглашение от Станислава Черчесова после травмы Артёма Дзюбы.

— Не хотите предложить ему спеть или станцевать что-нибудь?

— Думаю, не хватает Дзюбы, он бы обязательно что-нибудь придумал.

— А вы успели пообщаться с Дзюбой сегодня, может, он как-нибудь выступил перед командой?

— Я его не видел сегодня, а что касается его травмы, то доктора знают о его состоянии лучше.

— «Рубин» не принимает участие в еврокубках, не чувствуете ли вы из-за этого себя лучше физически готовым к ближайшим матчам? Может, у вас меньше усталости?

— Точно ответить на этот вопрос не могу, нужно спросить у тех, кто играет в еврокубках. Наверняка из-за менее плотного графика наше состояние будет лучше.

— Чемпионат мира поменял расклады перед матчем с Германией – все-таки сборная России выступила там лучше. Если вы не считаете себя фаворитом, то точно не аутсайдером?

— Думаю, что сравнивать с чемпионатом мира нельзя, прошло 4 месяца. Сборная Германии изменилась, мы тоже – будет интересная игра.

— Никакого страха перед Германией нет?

— Нет, конечно. Но и до Чемпионата мира у нас не было страха перед большими командами.

Затем к журналистам подошёл Кирилл Набабкин, который до этого играл за сборную ещё в 2013 году.

— Вчера вы провели очень энергозатратный матч, но два игрока сборной получили травмы. Как вы себя чувствуете и как в целом этот тур повлиял на настроение в сборной?

— Вчера была хорошая игра с «Зенитом», но, к сожалению, получили травму два наших игрока, которые должны были быть в сборной. Обидно, что они не поедут на сбор и не будут проводить игры. У меня же всё хорошо, как и у ЦСКА, ведь мы выиграли, но мы это оставили позади, потому что сейчас мы в сборной и все мысли только о ней.

— Как сегодня встретились с игроками «Зенита», все-таки после игры прошло всего несколько часов.

— Как обычно, просто поздоровались, все уже забыли игру.

Чалов затмил Дзюбу, ЦСКА переиграл «Зенит» «Армейцы» уходили с поля под громогласное: «Молодцы!».

— То есть ничего личного у вас нет?

— Нет, конечно, нет.

— Из-за травм Смольникова и Фернандеса вам, видимо, предстоит играть с Германией справа. Какие ощущения от этого, всё-таки вы давно не были в сборной?

— Да, давно не был в сборной и рад вернуться. Очень горд, что меня позвали в команду. Буду стараться сделать всё, чтобы помочь.

— Вам лично принципиально, играет ли команда в три или четыре защитника?

— Мне непринципиально, главное играть и приносить пользу команде.

— Чернов говорил, что ему было бы интересно посмотреть на вас в опроной зоне. Для вас это не будет проблемой?

— Это не будет проблемой.

— Как сейчас воспринимаете сборную Германии? Некоторое время назад это было имя и большой статус, но после чемпионата мира расклад поменялся.

— Да, расклад после чемпионата мира поменялся, но это по-прежнему команда высокого уровня, что-то там изменилось, но всё равно там играют классные игроки.

— Игра с Швецией для вас важнее матча с Германией?

— Для нас важны обе игры, каждая по-своему, победа нужна в каждом матче.

— Из двух немецикх фланговых игроков – кто вам кажется сильнее – Киммих или Лам?

— Думаю, Лам. Он ведь играл на многих позициях.

— Прямо как вы?

— Да, только чуть-чуть пониже.



Завтра с утра сборная снова соберётся на тренировку в Новогорске, а уже вечером улетит в Лейпциг. Матч с Германией уже в четверг.